Chọn xe cỡ B nhiều công nghệ tầm giá 500 triệu đồng

Là xe nhập khẩu duy nhất trong phân khúc sedan hạng B thương hiệu Nhật, New Mazda2 trở thành lựa chọn cho khách hàng mua xe lần đầu với giá từ 479 triệu.

Nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập thương hiệu Mazda (1920-2020), Thaco dành tặng các ưu đãi cho mẫu New Mazda2 nhập khẩu từ Thái Lan. Cụ thể, khách hàng được tặng một năm bảo hiểm vật chất khi mua các phiên bản 1.5L Premium, 1.5L Deluxe, 1.5L AT và được hỗ trợ một phần phí trước bạ cho phiên bản 1.5 Luxury. Bên cạnh đó, Mazda áp dụng chương trình vay mua đến 80% từ nay đến hết năm 2020, khách hàng trả trước 96 triệu với lãi suất từ 7,4% để sở hữu mẫu xe hạng B nhiều công nghệ dẫn đầu.

New Mazda2 thiết kế trẻ trung, hiện đại.

Theo thống kê từ VAMA (Hiệp hội các nhà Sản xuất Ôtô Việt Nam), doanh số 10 tháng đầu năm nay của Mazda2 tăng gần 20% so với cùng kỳ năm ngoái nhờ những ưu điểm về thiết kế, tích hợp nhiều công nghệ hỗ trợ người lái và giá cạnh tranh.

Với mức tiêu thụ nhiên liệu ở khoảng 5,05 lít/100 km, bán kính quay vòng 4.700 mm nhỏ nhất phân khúc, New Mazda2 phù hợp với khách hàng mua xe lần đầu và thường xuyên phải di chuyển trong đô thị đông đúc. Bên cạnh đó, công nghệ kiểm soát gia tốc nâng cao GVC Plus giúp New Mazda2 kiểm soát tốt nhất sự ổn định và cân bằng của xe trong tình huống chuyển hướng; cấu trúc ghế ngồi, hệ thống treo thừa hưởng công nghệ Skyactiv-Vehicle Architecture từ mẫu All-New Mazda3 giúp người lái duy trì sự cân bằng và tư thế tự nhiên khi lái xe.

New Mazda2 nhắm đến khách hàng trẻ.

Ngoài các tính năng cơ bản như hệ thống chống bó cứng phanh, phân phối lực phanh điện tử hay cân bằng điện tử đã phổ biến trên các dòng xe cỡ B. Những tính năng như cảnh báo lệch làn, hỗ trợ phanh thông minh, cảnh báo phương tiện cắt ngang, cảnh báo người lái tập trung hay đèn pha tự động thích ứng trước đây thường xuất hiện trên các xe phân khúc cao hơn như Mazda CX-5, Mazda CX-8, hiện cũng ứng dụng cho New Mazda2 (phiên bản cao).

New Mazda2 bán ra thị trường gồm các phiên bản AT, Deluxe, Luxury và Premium. Trong đó, phiên bản Luxury được nhiều khách hàng lựa chọn khi đáp ứng đầy đủ các khía cạnh về thiết kế, công nghệ và khả năng vận hành chuẩn mực cho một mẫu xe đô thị. Trong khi đó, phiên bản AT có giá bán dễ tiếp cận, bản Premium thu hút người dùng thích tiện nghi cao cấp và công nghệ an toàn chủ động i-Activsense. Toàn bộ các phiên bản của New Mazda2 đều là phiên bản số tự động, hướng đến phục vụ khách hàng cá nhân, trẻ trung và yêu công nghệ, tạo sự tách biệt rõ ràng với các đối thủ cạnh tranh.

Văn Nam