Chọn đi xa để tăng đôi ba lần thu nhập hay ưu tiên việc lấy vợ

Tôi 30 tuổi, độc thân, môi trường làm việc ổn, tổng thu nhập khoảng 20 triệu đồng mỗi tháng, đang làm việc tại miền Trung. Công ty tôi có dự án sắp triển khai phía Nam, dự định sắp xếp tôi vào trong đó làm việc. Nếu đi, thu nhập tôi có thể tăng lên khoảng 2-3 lần vì sẽ làm cùng ekip trước đây, nhưng cơ hội để xây dựng gia đình lại ít hơn vì tôi xác định không định cư ở phía Nam mà tại miền Trung, nơi tôi đang làm việc. Để hoàn thành xong dự án cũng mất tầm 2-3 năm, lúc đó tôi đã lớn tuổi, hơi trễ để xây dựng gia đình, cơ hội chọn cho mình người phù hợp cũng ít đi. Hơn nữa bố mẹ tôi đã có tuổi và sức khỏe gần đây yếu hơn trước.

Nếu ở lại, tôi phải làm việc cùng ekip mới, thu nhập có khả năng vẫn vậy, khó có thể tăng lên vì không hòa hợp bằng ekip cũ. Bù lại tôi có thời gian, điều kiện xây nhà (đất đã có sẵn, tài chính thu xếp được, không có khoản nợ nào); có cơ hội, thời gian tìm kiếm bạn đời cũng như xây dựng gia đình sớm (điều này cũng tùy duyên nữa). Nếu xác định đi, tôi đành gác lại kế hoạch xây nhà và không biết bao giờ mới thực hiện được, việc vợ con cũng bỏ ngỏ. Bù lại tôi có thể có số vốn tích lũy tương đối. Nếu vào Nam làm việc mà chuyển công tác ra ngoài này thì rất khó, dự án đã theo thì phải theo từ đầu đến cuối, trừ trường hợp nghỉ hẳn chuyển công ty.

Việc đi hay ở, ở mỗi khía cạnh đều có hay và dở riêng, thời hạn quyết định cũng đến gần, tôi đang rất băn khoăn, mong mọi người cho lời khuyên. Xin chân thành cảm ơn.

Hoàng Hải