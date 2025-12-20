Chở vật nghi là đạn pháo đến công an giao nộp

Ngày 20/12, lãnh đạo Công an xã Tuy An Nam (Phú Yên cũ) cho biết, qua kiểm tra ban đầu, vật thể có hình dáng giống đạn pháo cỡ 105 mm, còn nguyên nòng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nếu xảy ra va chạm.

Người đàn ông chở vật nghi đạn pháo đến công an giao nộp. Ảnh: Ngọc Oanh

Chiều qua, người đàn ông 28 tuổi trong lúc đi làm tại khu vực đồi núi thôn Phú Thạnh phát hiện vật lạ nghi là đạn pháo nằm lộ thiên. Sau đó, người này đưa hiện vật đến công an xã để giao nộp.

Công an xã Tuy An Nam đã lập biên bản, niêm phong hiện vật và báo cáo lực lượng chuyên môn để xử lý theo quy định.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân khi phát hiện vật nghi là bom, mìn, đạn dược còn sót lại sau chiến tranh không chạm vào, không di chuyển, mà cần nhanh chóng báo cho chính quyền hoặc lực lượng chức năng để đảm bảo an toàn.

Trần Hóa