Cho phạm nhân thuê điện thoại, cựu đại úy lĩnh án

Lê Minh Sơn - nguyên cán bộ Trại giam Công an Bình Thuận, cho phạm nhân Huy "Nấm độc" thuê điện thoại giá 5-7 triệu đồng, dẫn đến việc tổ chức trốn trại.

Ngày 15/7, TAND TP Phan Thiết (Bình Thuận) xét xử Lê Minh Sơn (35 tuổi, cựu cảnh sát bảo vệ Trại tạm giam Công an Bình Thuận) và Võ Ngọc Thiện (26 tuổi, phạm nhân) về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản theo Điều 355 BLHS 2015.

Lê Minh Sơn (trái) và Võ Ngọc Thiện tại tòa sáng 15/7. Ảnh: Việt Quốc.

Khai với tòa, Thiện cho biết đang chấp hành 5 năm tù tội Cố ý gây thương tích tại Trại tạm giam Công an Bình Thuận. Anh ta được phân công dọn vệ sinh ngoài các dãy phòng giam và đưa cơm cho các can phạm. Tháng 4/2019, một số can phạm đề nghị Thiện mang điện thoại vào cho thuê, hứa sẽ trả 5-7 triệu đồng một lượt. Nghe Thiện nói lại, Đại úy Sơn bảo "sẽ xem xét".

Hơn 10 ngày sau, Sơn mua điện thoại Nokia đưa cho Thiện cùng số tài khoản ngân hàng của vợ để nhận tiền. Thiện cũng nhờ bạn ở Hàm Thuận Nam là Nguyễn Văn Quân mở tài khoản ngân hàng để nhận tiền giúp mình.

Thiện nói các can phạm thòng dây qua lỗ thông gió phòng giam để anh ta cột túi nylon có điện thoại và tờ giấy ghi số tài khoản, kéo vào. Thời gian thuê điện thoại từ 17h hôm trước đến 6h hôm sau lấy lại.

Bị cáo Sơn khai, cho thuê tất cả 3 điện thoại. Chiếc đầu bị hỏng, chiếc thứ hai bị một can phạm thủ tiêu trong bồn vệ sinh vì sợ cán bộ phát hiện. Còn chiếc thứ ba đang cho phạm nhân Phạm Xuân Vinh thuê thì bị lực lượng chức năng phát hiện trong đợt kiểm tra đột xuất vì Huy "Nấm độc" trốn trại.

"Chỉ mình tôi và Thiện làm việc này, không ai trong trại tham gia cả", Sơn khai. "Do gia đình túng thiếu, cha mẹ già, vợ đang nuôi con nhỏ, nên bị cáo làm liều. Giờ, bị cáo thấy hậu quả nhận lãnh quá nặng nề", Sơn tỏ ra ân hận.

Được nói lời sau cùng, cựu đại úy cho biết: "Tôi thấy xấu hổ và thành thật xin lỗi Ban giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, Ban lãnh đạo Trại tạm giam và toàn thể anh em đồng nghiệp trong đơn vị về những việc tôi đã làm. Tôi mong được sớm trở về tìm công ăn việc làm để nuôi mẹ già và vợ con".

Lê Minh Sơn khai chỉ làm cùng Thiện, không có ai trong trại tham gia cùng. Ảnh: Việt Quốc.

HĐXX đánh giá hành vi của Sơn là nghiêm trọng, ngoài vi phạm Luật giam giữ còn tạo cơ hội cho Huy "Nấm độc" và đồng phạm trốn trại, tuyên phạt 5 năm tù.

Võ Ngọc Thiện bị phạt 6 năm tù, tổng hợp với bản án đang thi hành, bị cáo phải chấp hành tổng cộng 8 năm 7 tháng 15 ngày.

Theo cáo trạng, từ 27/4 đến 29/6/2019, Sơn và Thiện đã 18 lần chuyển điện thoại vào các buồng giam cho thuê. Sơn được gia đình các can phạm chuyển 91 triệu đồng, chia cho Thiện 10 triệu. Riêng Thiện được người nhà các can phạm chuyển thêm 17 triệu đồng.

Trong số các can phạm thuê điện thoại có Nguyễn Văn Nưng và Nguyễn Viết Huy (Huy "Nấm độc") ở phòng số 5 dãy B. Hai phạm nhân này đã gọi điện nhờ đàn em bên ngoài mua cưa sắt đưa vào để phá cửa thông gió trốn trại ngày 30/6/2019. Cả hai bị xét xử về tội Trốn khỏi nơi giam giữ hôm 23/6.

Việt Quốc