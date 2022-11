Chỗ ở 'giá 5 sao, chất lượng 1 sao' tại World Cup

QatarNhiều du khách trả gần 220 USD cho một đêm trong các làng cổ động viên phàn nàn phòng quá nhỏ, bẩn thỉu, điều hòa không mát...

Chỗ ở phục vụ CĐV đến xem World Cup 2022 tiếp tục là đề tài gây tranh cãi và khiến giới chức Qatar đau đầu. Nhiều người bày tỏ sự thất vọng, tức giận sau khi nhận thấy nơi mình lưu trú ở World Cup không hề tương xứng với số tiền gần 220 USD bỏ ra cho một đêm.

Milad bên trong căn phòng hơn 220 USD một đêm tại Qatar. Ảnh cắt từ video

Milad Mahmooditar, du khách Iran, rất thất vọng với tình trạng phòng ốc tại làng CĐV Rawdat Al Jahhaniya, gần sân vận động Ahmad bin Ali.

"Phòng tôi không khác gì cái thùng tôn cả. Thật nực cười khi tôi phải trả nhiều tiền và rồi phải ở trong cái thùng kim loại này", Milad chia sẻ. Anh đến đây vào tối 19/11 để kịp cổ vũ cho đội tuyển nước mình đá với Anh trong trận mở màn bảng B ngày 21/11.

Milad còn phàn nàn giường của anh quá nhỏ. Máy điều hòa phát ra tiếng ồn lớn đến mức nam du khách 32 tuổi mất ngủ. Phòng cũng chật. Mỗi lần sử dụng toilet, thật khó để Milad có thể đi vào bên trong mà không va phải bàn hay chân giường.

"Tôi đã trả hơn 200 USD cho mỗi đêm. Trong khi giá của các khách sạn 5 sao đôi khi chỉ là 100 USD, và đã gồm các bữa ăn. Chúng tôi đã phải trả rất nhiều tiền để đến được đây. Nhưng đây không phải là cách họ chào đón du khách. Tôi đã mong được đối xử tốt hơn so với điều kiện hiện tại. Tôi rất tiếc, nhưng thực sự tức giận. Tôi cảm thấy không ổn", anh nói.

Rác xếp thành đống tại các làng cổ động viên. Ảnh: DM

Milad không phải du khách duy nhất phàn nàn về các khu vực lều và làng cổ động viên mà Qatar dựng lên để phục vụ người hâm mộ bóng đá. Ngoài phòng nhỏ, không xứng với giá tiền như khách sạn 5 sao, cơ sở vật chất bên ngoài khu vực này cũng bị đánh giá thấp. Nhiều người cho biết ở ngoài sân, khu vực xung quanh phòng họ ở đầy rác hoặc có quá nhiều gạch vụn bừa bãi.

"Tôi sẵn sàng trả tiền để được đến đây cổ vũ cho đội tuyển nước mình thi đấu. Nhưng sự thật thì sao? Đây có phải là thứ mà chúng tôi được tiếp đón? Phòng như cái thùng kim loại, không có không gian và chẳng khác gì một cái tủ giày. Không có chỗ để đi lại trong phòng, cũng không có chỗ để cất hành lý", một du khách đến từ xứ Wales chia sẻ.

Tại cơ sở lưu trú khác, làng CĐV ở Ras Bu Fontas, nơi đón 6.000 khách, cũng có nhiều người bày tỏ lo ngại về cơ sở vật chất. Ở đây giá phòng lên đến gần 440 USD một đêm, nhưng được đánh giá là "không khá hơn là bao". Các căn phòng có điều hòa, nhưng chúng hầu như không thể giúp làm mát dưới cái nóng sa mạc 30 độ C của vùng Trung Đông. "Ngay cả khi bật điều hòa cả ngày, thì nhiệt độ vẫn luôn là 27 độ C. Ban đêm thì không thể bật nổi điều hòa, vì âm thanh phát ra quá to khiến bạn mất ngủ", một du khách giấu tên chia sẻ trên Times.

"Giường của tôi cứng như đá vậy. Tôi chưa từng ở một nơi nào khó chịu như thế này. Nếu bạn ở đây 1-2 đêm, bạn có thể chịu được. Nhưng nếu lâu hơn thì đây là một cơn ác mộng", một người khác nói thêm.

Một dãy phòng được dựng cấp tốc tại Qatar để phục vụ nhu cầu ăn ở của cổ động viên khắp thế giới. Ảnh: DM

Một số khác không may mắn thuê được phòng có nhà vệ sinh riêng. Họ thậm chí phải xếp hàng để sử dụng toilet công cộng. Điều này cũng khiến CĐV các nước chán nản và cho rằng, họ đi du lịch nhưng có cảm giác như quay lại thời cách ly Covid.

Anh Minh (Theo Express)