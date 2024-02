Chờ người yêu thương gia đình và cầu tiến giống em

Em gọn gàng, nhẹ nhàng, điềm tĩnh, thấu hiểu, hướng thiện, tôn trọng và không thích kiểm soát người yêu.

Em "nằm vùng" đọc mục Tâm sự VnExpress chắc hơn một năm rồi, vô tình đọc các cặp nên duyên nên cũng thử vận may của mình xem sao. Giới thiệu sơ lược về em nhé: Em quê gốc miền Trung, vừa qua tuổi 30 tí teo, nấm lùn bé xinh, trộm vía lối sống lành mạnh, biết chăm sóc bản thân và hay chơi thể thao nên nhìn trẻ trung, khỏe mạnh hơn tuổi. 10 năm kinh nghiệm đi làm nên em tự tin vào công việc chuyên môn, tự lo được vài thứ nho nhỏ, có anh thì mình sẽ cùng phấn đấu vài thứ to to hơn nhé.

Em yêu đời, hài lòng và trân trọng cuộc sống hiện tại của mình. Trong tuần chỉ biết có công việc, cuối tuần gặp gỡ hoặc đi đây đó khám phá với những đứa bạn cũng đang lẻ bóng như em, nhưng nếu có thêm anh cùng đồng hành thì thật tuyệt phải không? Em luôn nghĩ cái gì của mình thì sẽ là của mình, cái gì không phải của mình sẽ là của người. Bình thường nhìn em nữ tính, dịu dàng nhưng nếu vượt quá giới hạn mối quan hệ cần có (có người thứ ba, không tôn trọng phụ mẫu của nhau) thì em dứt khoát dừng lại dù đằng sau là chuỗi ngày khóc lóc, nhớ thương vật vã.

Về anh, em mong anh có công việc ổn định, tử tế, yêu thương gia đình, cầu tiến giống em để mình đặt mục tiêu nỗ lực phát triển cùng nhau nhé. Anh gọn gàng, không hút thuốc, ít hoặc không nhậu. Nếu anh cũng yêu thể thao và thích khám phá giống em và giỏi hơn em thì quá tốt nè.

Nếu anh thấy mình phù hợp thì viết cho em nhé, em không giỏi giao tiếp qua con chữ và cũng ngại gặp người lạ nên mong trong mail anh dành thời gian chia sẻ bản thân để em hiểu nhiều về anh trước khi mình gặp mặt. Em chờ duyên lành từ anh nhé.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ