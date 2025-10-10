Chỗ em ồn ào quá, nơi anh bình yên không?

Em thực tế, ấm áp, chân thành và coi trọng gia đình, em theo lối sống “tối giản” và giá trị sống hơn là những thứ hào nhoáng.

Gửi anh, người trên đường tìm đến em và chúng ta nếu có duyên sẽ hẹn nhau ở giao lộ tình yêu, đó là mái ấm gia đình anh nhé. Cuộc sống bận rộn quá, ở nơi chật chội này, đôi khi em thấy ngột ngạt, khiến cho em có chút mệt mỏi và có một nơi bình yên là anh, để tựa vào mà than thở, đồng hành, san sẻ những niềm vui và cả nỗi buồn trong cuộc sống. Nếu anh cũng khát khao được hạnh phúc, mong muốn có người đồng hành thì dừng chân ở đây nhé.

Em giới thiệu về bản thân một chút: Em 36 tuổi, có thể nói giờ là làm tự do nhưng cũng trên đường xác lập một công việc mới trên nền cũ. Nếu thuận lợi thì công việc sau này em là một giáo viên tiểu học. Em không sinh ra ở Tây Nguyên, nhưng chính mảnh đất đầy nắng và gió ấy đã bao bọc và che chở, nơi an cư lập nghiệp cho gia đình em. Song bằng một duyên cớ nào đó, em lại đặt chân vào Bình Dương và làm việc ở đây được gần một thập kỷ rồi anh ạ. Khi đến đây, em biết mình sẽ gắn bó và coi Bình Dương là nơi em dừng chân và có thể gặp anh ở đây, chúng ta lập nghiệp và an cư tại đây.

Tính cách em thực tế, với trái tim ấm áp, chân thành và coi trọng gia đình, em theo lối sống "tối giản" và giá trị sống hơn là những thứ bên ngoài hào nhoáng. Đâu đó em thấy thuật ngữ "Less is more", ít chính là nhiều, em rất thích nó vì phù hợp với phương châm sống và mục tiêu sống của em. Em cũng mong gặp "anh", người trách nhiệm, chân thành và tử tế, đồng điệu tâm hồn và trưởng thành về mặt cảm xúc, để có thể bao dung một người mang trong mình nhiều vết thương lòng và từng đổ vỡ như em. Vì thế nếu anh phù hợp, chúng ta làm quen và gặp nhau ở giao lộ, mái ấm gia đình thật sự. Cảm ơn anh! Cảm ơn tòa soạn đã kết nối và cho em cơ hội chia sẻ, trên đường tìm đến anh.

