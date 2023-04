Chờ em đến để cùng xây dựng hạnh phúc gia đình

Đến với anh, em sẽ không có sẵn một chỗ dựa mà chỉ có thể cả hai cùng dìu dắt nhau mà thôi.

Trong hành trình đi tìm một đối tượng để xây dựng hôn nhân, có lẽ ai cũng muốn tìm một người có nhiều ưu điểm, có cuộc sống đầy thú vị để khi bước vào thế giới của họ mình đã có sẵn một thế giới hạnh phúc. Nếu ta tìm được một người như vậy quả là điều may mắn. Còn anh, không mong chờ vận may đó sẽ đến với mình mà phải tự tạo ra vận may cho mình thôi. Anh tự nhận thấy bản thân không có nhiều ưu điểm, cũng không có sẵn một cuộc sống nhiều thú vị để sẵn sàng chào đón ai đó bước vào và có thể mang đến cho họ hạnh phúc ngay lập tức. Vì thế anh cũng không đòi hỏi em mang đến hạnh phúc cho anh mà ta có thể cùng xây dựng hạnh phúc cả hai còn thiếu.

Một vài điều về anh: Anh sinh năm 1993, quê quán Thanh Hóa, sống và làm việc tại Hà Nội, chưa có nhà riêng và cũng không biết bao giờ mới có, đang làm công ăn lương. Định hướng có thể ở đây lâu dài nếu điều kiện thuận lợi hoặc về tỉnh sinh sống, thậm chí là bất kỳ đâu nếu ở đó có cơ hội thuận lợi (nhưng quan trọng là do năng lực của bản thân đến đâu mà thôi). Xuất thân nhà nông nên cũng không thừa kế của cải hồi môn gì lớn. Bố mẹ đã nuôi dưỡng và giáo dục nên nhân cách con người của anh hiện tại.



Tính cách hướng nội nhưng về giao tiếp vẫn có thể linh hoạt, không ít nói, chỉ là không thích nói lời không cần thiết. Nội tâm nhạy cảm nhưng không yếu đuối mà rất cương quyết, có nguyên tắc, giới hạn. Anh sẽ không kết giao với người không có nguyên tắc, có lối sống buông thả, phóng khoáng mà không có giới hạn, vô tâm hờ hững. Anh vẫn có sự hài hước nhưng luôn nghiêm túc, cẩn trọng trong mọi việc, không thích đùa giỡn trong công việc hay tình cảm. Không thích những người có văn hóa nhậu nhẹt, rượu chè cờ bạc, ham vui vô bổ.



Anh không tìm người tốt, anh không tìm người giỏi, anh cũng chẳng cần người khéo léo, chỉ cần em nghiêm túc với mối quan hệ này. Em biết em đang tìm kiếm điều gì và đã chuẩn bị tinh thần thì chúng ta sẽ có sự cam kết. Tình yêu, niềm tin có thể sẽ chẳng hình thành được chỉ qua vài câu nói mà hãy dành cho nhau một thời gian nhất định. Nếu em cảm nhận được ý của anh và có sự quan tâm, thắc mắc gì cứ thẳng thắn chia sẻ tâm tư nguyện vọng. Hãy cứ đi thẳng vào vấn đề mà em muốn, không cần phải thử, không cần phải dò xét làm gì.



Có một vài điều về em như: Độ tuổi dưới 31, quê quán hy vọng không quá xa nếu em không ngại xa. Không có mối quan hệ phức tạp và quá khứ tình cảm phức tạp. Chưa kết hôn, chưa từng sống thử hoặc có thể từng kết hôn nhưng không có con riêng. Quan điểm, lối sống lành mạnh, đơn giản.

