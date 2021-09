Chờ em đến cùng anh hoàn thiện bức tranh tình yêu

Bức tranh vẽ cho cuộc tình của chúng mình thật rực rỡ sắc màu, chỉ còn thiếu mỗi em trong đó thôi.

Anh viết cho em những dòng này khi vừa mới kết thúc công việc trong ngày. Bây giờ là 22h22. Có lẽ em sẽ hỏi anh sao làm việc trễ như vậy. Thực ra anh không phải người tham công tiếc việc, chỉ là anh đang nỗ lực từng ngày thực hiện mục tiêu của mình, để 3 năm nữa anh có thể cùng em rong ruổi khắp đất trời và cùng nhau làm những việc mình thích.

Không biết giờ này em đang làm gì? Anh vẫn luôn như thế. Sau vài mối quan hệ chóng vánh, những cuộc hẹn hò dang dở mà anh biết trước sẽ chẳng đi đến đâu, anh lại nghĩ về em- người con gái anh thương có tính cách nhẹ nhàng nhưng không kém phần cá tính. Em không quá xinh nhưng nụ cười rạng rỡ đủ để làm trái tim anh ngây dại một đời. Dĩ nhiên, suy nghĩ sâu sắc, biết đối nhân xử thế là những phẩm chất vượt trên tất cả khiến anh yêu em nhiều đến thế.

Có lần em tựa đầu vào vai anh khẽ hỏi:"Tại sao anh lại yêu em? Em không biết nấu ăn, không mạnh mẽ, không tài giỏi". Em còn nhớ anh đã nói gì chứ? "Anh yêu em vì đó là em. Chắc gì một cô gái biết nấu ăn và tài giỏi đã khiến anh yêu? Với lại nếu em không biết nấu ăn, anh cũng có thể nấu cho em ăn mà. Anh yêu em chứ đâu cần một đầu bếp. Em cũng đâu cần mạnh mẽ, có anh che chở cho em cả đời rồi còn gì".

À, em có còn nhớ lúc anh hỏi ngược lại em câu đó, em nói gì không? "Anh tuy không đẹp trai nhưng được cái giàu... tình cảm, đặc biệt rất cá tính, mạnh mẽ kiểu bất cần, nhưng anh lại rất chín chắn và sống có lý tưởng, biết nấu ăn, làm việc nhà, mai mốt có thể phụ em".

Nghĩ đến đoạn này lại càng khiến anh nhớ về em nhiều hơn. Nhớ nhất vẫn là những lần cùng nhau lang thang khắp Việt Nam rồi những nước Đông Nam Á, chở em trên chiếc môtô mà cảm giác như chở cả thế giới ở sau lưng, bình yên và đáng sống. Chúng ta còn dự định đi khắp thế giới cùng nhau và cùng những đứa con đáng yêu nữa phải không em? Anh vẫn luôn nhớ điều đó và đang cố gắng để thực hiện thật sớm, nhưng dĩ nhiên là phải cùng em thì mới trọn vẹn. Anh cũng không quên là ngoài vụ phượt khắp thế gian này, bọn mình còn muốn làm nhiều thứ lắm: cùng startup, làm dự án xã hội, viết sách.... "Together we do good things for others", em nhỉ.

Nhắc tới những đứa con của chúng ta, anh vẫn luôn mong em sẽ sinh cho anh 3 đứa. Anh thích con gái. Con bé sẽ xinh đẹp, nhân hậu giống em và được hai anh trai của nó thương yêu, bảo vệ. Ngôi nhà của bọn mình nhỏ cũng được nhưng nhất định phải có vườn rộng để gia đình mình cùng trồng rau, nuôi gà, hòa mình vào thiên nhiên... Buổi sáng anh cùng em uống cà phê, ngắm hoa em trồng. Chiều về anh cùng con tưới cây, làm vườn... Buổi tối, cả nhà mình quây quần bên nhau, kể cho nhau nghe mọi chuyện buồn vui và thưởng thức những món ngon với vị yêu thương mà em nấu.

Em à, em thấy bức tranh anh (và em) vẽ cho cuộc tình của chúng mình có rực rỡ sắc màu không? Mọi thứ đều tuyệt em nhỉ, chỉ còn thiếu em trong bức tranh đó thôi. Em đang nơi đâu, anh chờ em suốt 28 năm rồi. Em hãy bước đến cuộc đời anh nhé.

Anh đã mô tả về em và cả anh trong những câu từ phía trên. Nếu em đọc bài viết này, hãy chỉ cho anh dấu hiệu tìm thấy em bằng cách gửi mail cho anh nhé. Hẹn gặp em thương nhớ để chúng ta cùng hoàn thiện bức tranh tình yêu.

Nguyện cầu cho em và mọi người an toàn và khỏe mạnh trong lúc dịch bệnh này.

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc