Chó cưng sống sót sau gần 2 tháng lạc trên núi

Con chó tên Bami được tìm thấy nhờ sự hỗ trợ của cộng đồng sau 54 ngày lang thang trong vùng núi hoang vu North Shore ở Canada.

Yohan Kim cuối tháng 11/2025 dắt chó cưng Bami tới trung tâm thương mại Lynn Valley ở North Vancouver, Canada. Tuy nhiên, Bami tuột khỏi dây xích mà chủ nhân đang giữ và bị lạc.

Ji cho biết Bami, con chó 4 tuổi thuộc giống chó cứu hộ đến từ Hàn Quốc, "chỉ trung thành với một người". Sau khi Bami lạc, vợ chồng Kim đã phải nhờ đến sự giúp đỡ của đội cứu hộ thú cưng địa phương Petsearchers.

"Nó còn hơn cả người thân trong gia đình tôi. Khi lạc mất nó, tôi cảm thấy như mất đi một phần của bản thân", Yeni Ji, vợ của Kim, nói.

Parker Mills, người đứng đầu đội cứu hộ, cho biết ông rất thận trọng trong quá trình tìm kiếm vì giống chó cứu hộ có thể rất nhạy cảm. Nhưng ông không ngờ quá trình tìm kiếm Bami kéo dài gần 2 tháng.

Hình ảnh Bami được chụp lại trong thời gian đi lạc. Ảnh: CBC

Bami đã đi lạc vào vùng núi hoang vu North Shore, thỉnh thoảng xuất hiện ở gần khu dân cư dưới chân núi, nhưng đội cứu hộ không thể xác định được vị trí chính xác của nó.

"Bami cứ di chuyển liên tục. Có lúc người ta nhìn thấy nó ở một chỗ, nhưng sau đó nó chạy vào rừng và lại di chuyển theo một con đường mòn", ông Mills nói.

Mills cho hay vài ngày sau khi Bami mất tích, một số cư dân North Shore nhìn thấy nó và quay lại video. Nhưng khi xem được video Bami đi lên hồ Rice ở thung lũng Seymour rồi leo lên một ngọn núi, ông Mills biết rằng cuộc tìm kiếm sẽ cần sự kiên nhẫn.

"Chúng tôi biết khi một con chó leo lên núi, chúng cuối cùng sẽ đi xuống", ông nói. "Thông thường chúng sẽ xuống núi nhanh hơn Bami nhiều. Nhưng Bami đã ở trên đó 3 tuần cho đến khi chúng tôi thấy nó lần nữa. Đó là khoảng thời gian chờ đợi đầy khó khăn".

Mills hiểu rằng Bami đang ngày một yếu đi. "Vì nó di chuyển rất nhiều, chắc chắn là ngày càng gầy đi. Do đó, chúng tôi càng đối mặt với áp lực về thời gian", ông nói.

Tuy nhiên, họ cuối cùng đã thấy hy vọng. Tối 9/1, Mills nhận được cuộc gọi báo rằng Bami xuất hiện gần trường tiểu học Kenneth Gordon Maplewood. Ông đã tới địa điểm đó ngay vào sáng 10/1 và phát hiện được Bami đang ngủ trong một bụi cây.

"Khi bắt được nó, chúng tôi tin Bami chỉ có thể trụ được thêm một hoặc hai tuần nữa trước khi kiệt sức", ông nói.

Ji ôm Bami khi gặp lại sau gần hai tháng đi lạc. Ảnh: CBC

Ji và Kim cũng nhanh chóng tới hiện trường. "Khi nghe tiếng tôi gọi, nó ngay lập tức nhận ra và đến chỗ tôi", Ji kể.

Ji mô tả quá trình tìm kiếm là nỗ lực rất lớn của đội cứu hộ. Kim cảm ơn đội Petsearchers và cộng đồng ở North Shore vì đã giúp họ tìm thấy Bami.

"Chuyện này cũng cho chúng tôi thấy bản năng sinh tồn đáng kinh ngạc của một con chó. Sống sót trong gần hai tháng với rất ít thức ăn trong khu rừng mùa đông mưa gió là điều kỳ diệu", Kim nói và thêm rằng nếu có ai rơi vào hoàn cảnh tương tự họ, "hãy giữ niềm tin rằng bạn có thể tìm thấy thú cưng của mình".

Thanh Tâm (Theo CBC)