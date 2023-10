Chờ anh đến cùng những điều tốt đẹp

Em thích đi đây đó khám phá những vùng đất mới, yêu thiên nhiên, yêu trẻ em, yêu động vật.

Hơn 30 mùa xuân em vẫn chưa gặp đúng người ấy, nhưng em luôn có niềm tin mọi thứ đều được sắp đặt đúng như nó cần diễn ra, những người mà chúng ta gặp đều là những người cần phải gặp và "Save the best for last", những gì tốt đẹp nhất sẽ tới sau cùng. Chào anh, chào độc giả của Vnexpress. Chúc cho những mảnh ghép còn thiếu sẽ gặp được nhau qua bà mối mát tay Hẹn hò này nhé.



Về em, em là một cô gái bình thường, tốt nghiệp trên đại học, đang làm công việc văn phòng tại Hà Nội, chưa từng kết hôn, chưa có con. Em có hứng thú sáng tạo những món ăn ngon, và cũng muốn được thưởng thức những món ăn ngon do người khác nấu. Về ngoại hình, em cao trên 1m65 và cân nặng 53 kg, người hơi tròn xíu. Em có tham gia một số môn thể thao như chạy bộ, yoga hoặc gym. Trong thời gian trước khi anh tới, em dành chủ yếu cho những sở thích, đam mê của cá nhân: du lịch, đọc sách, thiện nguyện, nhiếp ảnh.



Chúng ta không tìm kiếm những điều tốt nhất mà tìm kiếm những điều phù hợp nhất. Để một mối quan hệ bền vững lâu dài thì nền tảng phải có sự thấu hiểu, nâng đỡ, chân thành và tập trung vào những điểm tốt đẹp của nhau và coi nhẹ những điểm chưa phù hợp bởi không ai là hoàn hảo. Thật khó để có một người hợp hoàn toàn với mong muốn của mình đúng không nào!



Em hướng tới cuộc sống lành mạnh, văn minh, luôn học hỏi, cập nhật những kiến thức mới của xã hội nên mong anh cũng cùng thế hệ với em nhé, có thể lớn hơn hoặc kém em vài tuổi để chúng ta sẽ tương đồng trong cách nghĩ. Mong anh chưa từng kết hôn, coi trọng gia đình và có ý chí trong cuộc sống. Em sẽ là hậu phương, bạn đồng hành trợ lực cho anh. Em thuộc nhóm người quan sát, phân tích nên giai đoạn đầu khá thận trọng và cân nhắc. Mong anh chia sẻ chân thành ngay từ đầu và chi tiết về bản thân của mình, chúng ta cùng trân trọng thời gian quý báu của nhau. Thật khó để có thể chia sẻ hết về mình trong những dòng ngắn ngủi này. Để hiểu thêm về em anh đừng ngại viết thư cho em nhé. Chúc anh và độc giả VnExpress một ngày thu thật đẹp.

