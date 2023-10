CHINT khai thác giải pháp bộ lưu điện di động PES đa năng

CHINT - thương hiệu toàn cầu về giải pháp năng lượng thông minh ra mắt bộ lưu điện di động nhằm phục vụ nhu cầu lưu trữ năng lượng.

Chuyển dịch năng lượng là sự chuyển dịch từ việc sử dụng các loại nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng tái tạo, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, phát triển bền vững cho tương lai ngành điện. Cùng với đó, quá trình này đóng vai trò then chốt và mang tính quyết định trong cuộc chiến toàn cầu về chống biến đổi khí hậu và thực hiện cam kết của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Tại Việt Nam, đặc trưng khí hậu nhiệt đới đón ánh mặt trời, thiết bị lưu trữ năng lượng được khuyến khích sử dụng trong nhiều cơ sở doanh nghiệp, cần tận dụng đa dạng nguồn cung cấp điện năng. Từ đó, các giải pháp về lưu trữ năng lượng quy mô lớn và bộ lưu điện di động (Portable Energy Storage - PES) được nhiều thương hiệu quan tâm đầu tư và phát triển. Đây là hệ thống thiết bị được thiết kế với khả năng lưu trữ và cung cấp năng lượng tự chủ, phục vụ nhu cầu tiêu thụ năng lượng cho các doanh nghiệp và dân dụng.

Năng lượng mặt trời trở thành một trong những nguồn điện tái tạo được khai thác và tận dụng tối ưu trong các giải pháp lưu trữ điện năng. Ảnh: CHINT

PES được ứng dụng để cung cấp điện trong các tình huống khẩn cấp, cho các hoạt động ngoài trời, du lịch, cắm trại, bộ sạc xe điện hoặc đóng vai trò là nguồn điện dự phòng khi không có nguồn cung cấp điện truyền thống. Ưu điểm nổi bật của PES là sự linh hoạt và khả năng hoạt động độc lập về năng lượng, được sử dụng như thiết bị ắc quy cỡ lớn, giúp người dùng thuận tiện sử dụng trong nhiều hoàn cảnh khác nhau.

Đại diện thương hiệu cho biết để đáp ứng nhu cầu tự chủ nguồn năng lượng đang ngày càng gia tăng, Chint - với tư cách là nhà cung cấp giải pháp năng lượng thông minh toàn cầu, đã giới thiệu thiết bị lưu trữ năng lượng di động CHINT PES. Với sự kết hợp giữa công nghệ lưu trữ tiên tiến và hiệu suất đáng tin cậy, sản phẩm chứng minh cho sự đột phá mới trong lĩnh vực lưu trữ năng lượng chủ động với thiết kế đa chức năng, tập trung vào trải nghiệm khách hàng và làm tăng tiện ích cho cuộc sống.

PES được ứng dụng để cung cấp điện trong các tình huống khẩn cấp và có khả năng hoạt động độc lập về năng lượng. Ảnh: CHINT

Bộ lưu điện di động CHINT tích hợp khả năng sạc nhanh qua tấm pin năng lượng mặt trời được đính kèm theo thiết bị. Ở Việt Nam, với tiềm năng về nguồn năng lượng mặt trời dồi dào, việc sử dụng bộ lưu trữ năng lượng di động này góp phần thúc đẩy phát triển nguồn điện sạch dễ dàng. Đồng thời, sản phẩm thúc đẩy xu hướng sống xanh, giảm thiểu tác động đến môi trường cho người tiêu dùng và những doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm xã hội.

Ngoài ra, bộ nguồn lưu trữ năng lượng di động của CHINT sử dụng pin lithium sắt phosphate cấp ô tô - đây là một trong những loại pin an toàn nhất trong ngành, cung cấp công suất cao và sạc nhanh. Thiết bị đã vượt qua các bài kiểm tra độ tin cậy và an toàn nghiêm ngặt để đảm bảo an toàn điện trong quá trình sử dụng.

Bộ lưu trữ năng lượng di động như PES được ứng dụng đa dạng trong sinh hoạt dân dụng và hoạt động doanh nghiệp. Ảnh: CHINT

Với sự phát triển không ngừng của ngành công nghiệp năng lượng mới kéo theo nhu cầu lưu trữ ngày càng tăng, bộ lưu điện di động được kỳ vọng sẽ đáp ứng tốt nhu cầu tự chủ nguồn năng lượng tại các hộ gia đình, doanh nghiệp.

Việc sử dụng công nghệ pin an toàn và sạc nhanh qua tấm pin năng lượng mặt trời, bộ lưu điện di động của CHINT là sản phẩm cho xu hướng sống xanh hiện nay.

(Nguồn: CHINT Việt Nam)