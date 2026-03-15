Chính sách bảo hành một đổi một thiết bị gia dụng tại FPT Shop

Các thiết bị gia dụng thông minh như robot hút bụi, máy lọc không khí hay máy lọc nước đang dần trở thành lựa chọn phổ biến trong nhiều gia đình, nhờ khả năng hỗ trợ công việc nhà và tiết kiệm thời gian.

FPT Shop cho biết đang gia tăng số lượng cửa hàng kinh doanh ngành hàng gia dụng, hướng tới hàng trăm điểm bán trên toàn quốc. Danh mục sản phẩm cũng được bổ sung từ các thiết bị gia dụng nhỏ đến những sản phẩm điện máy như máy lạnh, máy giặt và tủ lạnh, nhằm hình thành hệ sinh thái thiết bị cho không gian sống hiện đại.

FPT Shop phân phối nhiều thiết bị gia dụng thông minh. Ảnh: FPT Shop

Một điểm nhấn trong chiến lược này là chính sách bảo hành một đổi một trọn đời áp dụng cho thiết bị gia dụng có mã nhận diện IMEI. Theo đó, tùy từng sản phẩm, thời gian bảo hành ban đầu kéo dài 100 ngày hoặc một năm. Nếu thiết bị phát sinh lỗi kỹ thuật từ nhà sản xuất trong thời gian này, khách hàng được đổi sang sản phẩm mới thay vì chờ sửa chữa.

Sau mỗi lần đổi máy, thời gian bảo hành của sản phẩm thay thế sẽ tiếp tục được gia hạn thêm 100 ngày hoặc một năm. Trong trường hợp thiết bị phát sinh lỗi tiếp theo trong thời gian bảo hành, khách hàng vẫn được hỗ trợ đổi máy mới. Quy trình này lặp lại, giúp người dùng an tâm hơn khi sử dụng các thiết bị gia dụng có tần suất hoạt động cao.

Một cửa hàng FPT Shop. Ảnh: FPT Shop

Bên cạnh chính sách hậu mãi, hệ thống cũng chú trọng cải thiện trải nghiệm mua sắm thông qua đội ngũ tư vấn và kỹ thuật viên. Khách hàng có thể được tư vấn lựa chọn sản phẩm phù hợp, đồng thời sử dụng dịch vụ giao hàng và lắp đặt tận nơi.

Hiện FPT Shop phân phối các thiết bị gia dụng từ nhiều thương hiệu như LG, Ecovacs, Mutosi và Casper. Doanh nghiệp cho biết ngành hàng gia dụng sẽ tiếp tục được mở rộng trong thời gian tới, trở thành một trong những trụ cột tăng trưởng mới của hệ thống bán lẻ.

Hoài Phương