Chính sách bán hàng mới tại dự án The Marq

Chủ đầu tư Hongkong Land và An Khang tung chính sách bán hàng mới với nhiều ưu đãi nhân dịp lễ cất nóc dự án căn hộ The Marq diễn ra ngày 22/5. Theo đó khách đặt mua căn hộ từ ngày 25/5 đến 24/8 sẽ được vay lên đến 70% giá trị căn hộ. Chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất vay trong thời hạn tính từ ngày giải ngân đầu tiên cho đến không quá 12 tháng tính từ ngày gửi thông báo bàn giao căn hộ.

Bên cạnh đó, khách hàng sẽ được ân hạn nợ gốc cũng trong thời hạn tính từ ngày giải ngân đầu tiên cho đến không quá 12 tháng từ ngày chủ đầu tư gửi thông báo bàn giao. Ngoài ra, người mua nhà còn hưởng miễn phí trả nợ trước hạn. Chính sách này sẽ có điều khoản và điều kiện áp dụng.

Dự án The Marq vừa hoàn tất lễ cất nóc vào ngày 22/5 vừa qua.

Dự án The Marq nằm tại 29B Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, TP HCM, gần các tòa văn phòng hạng A, công trình kiến trúc biểu tượng, trung tâm mua sắm và giải trí. Dự án do Hongkong Land và An Khang đầu tư, gồm 515 căn hộ hạng sang, diện tích đa dạng từ một đến bốn phòng ngủ. Theo đại diện chủ đầu tư, The Marq là lựa chọn phù hợp cho giới đầu tư lẫn những người mua để ở, mang đến giấc mơ về một không gian sống sang trọng trên tầm cao cho cư dân.

The Marq mang đến không gian sống sang trọng trên tầm cao cho cư dân.

Dự án tạo dấu ấn khi sử dụng vật liệu cao cấp là đá cẩm thạch tại sàn phòng khách, phòng ăn, tường và sàn nhà tắm, mặt quầy bếp. Thiết bị nhà bếp, nhà vệ sinh được chọn lựa từ các thương hiệu cao cấp như Kuppersbusch, Axor và Duravit. Một số căn hộ bốn phòng ngủ còn được thiết kế trần cao đến 6,9 m tại phòng khách, lối đi riêng cho nhân viên phục vụ, tủ bếp nhập khẩu và sảnh thang máy riêng. Kiểu thiết kế trần cao mang đến không gian thoáng đãng và trải nghiệm mới cho gia chủ.

Với bề dày 130 năm kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh lực phát triển nhà ở cao cấp, đại diện nhà đầu tư Hongkong Land tự tin cùng An Khang phát triển The Marq thành một công trình nhà ở với chất lượng hàng đầu tại thị trường Việt Nam. Dự án do ngân hàng Vietcombank bảo lãnh, dự kiến sẽ bàn giao cho người mua trước tháng 2/2022.

