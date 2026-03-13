Chính quyền ông Trump kiện bang California vì quy định xe không phát thải

Chính quyền Tổng thống Trump kiện bang California, cho rằng quy định về khí thải và xe không phát thải của bang này là bất hợp pháp.

Theo Reuters, ngày 12/3, Bộ Giao thông Vận tải Mỹ nộp đơn kiện lên tòa án liên bang tại bang California. Bị đơn là Hội Tài nguyên không khí California.

Năm ngoái, Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh bãi bỏ quy định "xe sạch" của California - vốn đặt mục tiêu cấm bán ôtô chạy xăng mới từ năm 2035. Dựa trên sắc lệnh trên, Bộ Giao thông Vận tải Mỹ cho rằng quy định về xe không phát thải (zero emission vehicle) và tiêu chuẩn khí thải ống xả của California là bất hợp pháp và không được phép thực thi.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh hủy bỏ quy định về xe tải sạch của California, ngày 12/6/2025. Ảnh: Reuters

Ông Jonathan Morrison, Giám đốc Cơ quan An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia, cho biết vụ kiện này sẽ giúp các hãng xe chỉ phải đáp ứng một tiêu chuẩn duy nhất - quy định tiết kiệm nhiên liệu liên bang.

Hội đồng Tài nguyên Không khí California (CARB) từ chối bình luận về vụ việc.

Người phát ngôn của ông Gavin Newsom, Thống đốc California, cho biết vụ kiện là vô căn cứ. Ông thêm rằng chính quyền bang sẽ không lùi bước, đặc biệt trong bối cảnh người Mỹ phải đối mặt với giá xăng tăng cao từ khi xung đột Trung Đông leo thang. "Chính quyền Trump kiện California vì đã thúc đẩy việc sản xuất xe sạch, rẻ hơn, giúp người lái xe thoát khỏi sự phụ thuộc vào thị trường dầu mỏ nước ngoài và thế lực xấu muốn trục lợi từ sự bất ổn toàn cầu", vị này nói.

Năm 2022, California đã được Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) dưới thời Tổng thống Joe Biden phê duyệt các quy định hiện hành về xe cộ. Chính quyền bang cho rằng các quy định này vẫn còn hiệu lực.

Vụ kiện là động thái mới nhất trong một loạt nỗ lực của chính quyền Tổng thống Trump nhằm ngăn chặn California thiết lập các quy định phát thải với phương tiện giao thông. Tháng 8/2025, họ cùng các hãng xe tải kiện bang này vì thực thi tiêu chuẩn khí thải nghiêm ngặt hơn với xe hạng nặng.

California yêu cầu doanh nghiệp sản xuất ôtô phải bán ngày càng nhiều xe điện, đáp ứng tiêu chí nghiêm ngặt về khí thải. Loạt quy định này chặt chẽ hơn nhiều so với tiêu chuẩn liên bang.

Trước đó, cơ quan lập pháp Mỹ đã tước quyền cấm xe xăng sau năm 2035 của California, dưới sức ép vận động hành lang từ Toyota và ba "ông lớn" ôtô của Detroit. Nhà Trắng đã nới đáng kể các quy định khí thải liên bang. Còn Quốc hội thông qua luật ngưng phạt tiền với chủ xe không đáp ứng tiêu chuẩn khí thải.

Bảo Bảo (theo Reuters)