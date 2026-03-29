Chính phủ yêu cầu xong đề án Đồng Nai lên thành phố trước 4/4

Chính phủ vừa yêu cầu Bộ Nội vụ, Xây dựng phối hợp với tỉnh sớm trình Đề án thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà giao Bộ Nội vụ cùng UBND tỉnh Đồng Nai hoàn thiện hồ sơ đề án, tổ chức thẩm định và lấy ý kiến các bộ, ban, ngành Trung ương, hoàn thiện, trình Chính phủ hồ sơ đề án thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương trước ngày 4/4.

Ngoài ra, Chính phủ giao Bộ Xây dựng trên cơ sở đề nghị của UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức thẩm định, xem xét công nhận tỉnh Đồng Nai đạt tiêu chí loại I nếu đủ điều kiện trước ngày 31/3. Các bộ, ngành liên quan cần phối hợp chặt chẽ với tỉnh trong quá trình hoàn thiện, bảo đảm chất lượng và tiến độ hồ sơ Đề án.

Một góc đô thị Biên Hòa bên sông Đồng Nai. Ảnh: Phước Tuấn

Động thái nói trên của Chính phủ được thực hiện sau khi Trung ương đồng ý lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương. Các đơn vị liên quan cần hoàn thiện hồ sơ để trình Quốc hội khóa 16 xem xét, quyết định tại kỳ họp đầu tháng 4.

Theo đề án, thành phố Đồng Nai hình thành trên cơ sở giữ nguyên hiện trạng diện tích và dân số của tỉnh sau sáp nhập. Sau khi sáp nhập Bình Phước, Đồng Nai rộng hơn 12.700 km2, dân số trên 4,5 triệu người, với 95 đơn vị hành chính cấp xã; trung tâm hành chính đặt tại phường Trấn Biên (TP Biên Hòa cũ).

Hiện Đồng Nai đáp ứng 7 tiêu chí lên thành phố trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết 112 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, gồm: dân số, diện tích, tỷ lệ đô thị hoá, đơn vị hành chính, số phường, kinh tế, vai trò. Hôm qua, HĐND tỉnh biểu quyết thông qua chủ trương thành lập thêm 10 phường, gồm: Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom, Xuân Lộc, Dầu Giây, Tân Phú, Trị An, Đồng Phú, Tân Khai và Lộc Ninh.

Giai đoạn 2026-2031, Đồng Nai đặt mục tiêu GRDP tăng bình quân 10% mỗi năm; đến năm 2030 đạt trên 1,2 triệu tỷ đồng, GRDP bình quân đầu người trên 250 triệu đồng; thu ngân sách tăng 10-12% mỗi năm.

Phước Tuấn