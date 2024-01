Chính phủ yêu cầu không để xăng dầu, thực phẩm tăng giá đột biến

Các bộ ngành, địa phương chuẩn bị phương án điều hành, không để thiếu hàng, gián đoạn nguồn cung gây tăng giá đột biến, theo yêu cầu của Phó thủ tướng.

Thông tin trên được nêu tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá chiều nay 23/1. Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 giao chỉ tiêu tăng trưởng GDP từ 6-6,5%, tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân từ 4-4,5%.

Một trong những giải pháp để đảm bảo mục tiêu trên được lãnh đạo Chính phủ nhắc tới là các bộ ngành, địa phương phải bảo đảm cung cầu hàng hóa các mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, vật liệu xây dựng, lương thực, thịt lợn và thực phẩm tươi sống, vật tư nông nghiệp, dịch vụ vận tải...

"Không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn cung gây tăng giá đột biến", Phó thủ tướng yêu cầu.

Người dân mua cá ở khu chợ tại phường Phước Long B, TP Thủ Đức, tháng 6/2022. Ảnh: Quỳnh Trần

Theo Phó thủ tướng, Chính phủ tăng lương từ ngày 1/7 và việc chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng được nới sẽ tác động lên giá cả trong năm nay. Cùng đó, biến động giá cả khó lường của một số mặt hàng thiết yếu (xăng dầu, thực phẩm, thiên tai, biến đổi khí hậu) cũng là các yếu tố cần lưu ý.

Nhóm giúp việc Ban Chỉ đạo điều hành giá đưa ra 3 kịch bản lạm phát với các mức dự báo CPI bình quân tăng 3,52%, 4,03% và 4,5% cho năm nay. Phó thủ tướng lưu ý cơ quan quản lý giá phải dự báo sát tình hình thực tế, luôn chuẩn bị sẵn phương án điều hành phù hợp, kịp thời, hiệu quả, trước mắt là dịp Tết Nguyên Đán.

Theo đó, các bộ ngành phải chuẩn bị phương án điều hành giá các mặt hàng Nhà nước định giá, dịch vụ công thiết yếu, quan trọng theo lộ trình thị trường, đặc biệt là y tế, giáo dục, xăng dầu.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu sử dụng linh hoạt các công cụ, biện pháp điều tiết giá, tăng cường giám sát việc kê khai, niêm yết giá. Ông cũng yêu cầu tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm.

Bộ Tài chính được giao phối hợp với các bộ ngành xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn luật giá, không để xảy ra khoảng trống pháp lý trong quản lý, điều hành giá.

Năm 2023, chỉ số CPI tăng 3,25% so với cùng kỳ năm trước, trong mục tiêu do Quốc hội và Chính phủ đề ra. Nguyên nhân làm tăng CPI trong năm 2023 tăng do một số địa phương tăng học phí theo lộ trình. Bên cạnh đó, chỉ số giá nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng, lương thực, thực phẩm, điện sinh hoạt, đồ uống và thuốc lá, thuốc và dịch vụ y tế cũng tăng đã tác động làm CPI tăng lên.

Ở chiều ngược lại, một số nhóm hàng hóa như xăng dầu, gas, bưu chính, viễn thông giảm giá, làm CPI chung giảm.

Phương Dung