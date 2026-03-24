Chính phủ yêu cầu Hà Nội đánh giá lợi thế cạnh tranh sân bay thứ hai

Thường trực Chính phủ yêu cầu Hà Nội đánh giá đầy đủ tiềm năng, ưu thế cạnh tranh của phương án xây dựng sân bay thứ hai so với các cảng hàng không lân cận trong quá trình lập quy hoạch tổng thể Thủ đô.

Ngày 23/3, Văn phòng Chính phủ ban hành thông báo kết luận của Thường trực Chính phủ về quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội. Trong đó, cơ quan điều hành yêu cầu việc nghiên cứu phát triển kinh tế sân bay phải gắn với hình thành các khu thương mại tự do, dịch vụ logistics hiện đại, bảo đảm hiệu quả khai thác.

Quy hoạch tổng thể Thủ đô được yêu cầu lấy con người làm trung tâm, hướng tới xây dựng đô thị giàu mạnh, văn minh, hiện đại, có bản sắc và tầm nhìn dài hạn 100 năm. Định hướng phát triển theo mô hình đa cực, đa tầng, đa trung tâm gắn với chuyển đổi số, phát triển xanh, sạch, đẹp, văn minh; đồng thời bảo đảm hài hòa giữa con người, văn hóa và thiên nhiên với cấu trúc "làng trong phố, phố trong làng".

Hà Nội được định hướng khai thác đồng bộ các không gian phát triển gồm mặt đất, không gian ngầm và từng bước mở rộng lên không gian tầm cao. Hạ tầng kỹ thuật như điện, nước, viễn thông, giao thông - đặc biệt là hệ thống đường sắt đô thị - cần được quy hoạch đồng bộ. Các khu vực phía Nam, Xuân Mai, Ba Vì, Sơn Tây, Sóc Sơn được yêu cầu khai thác hiệu quả quỹ đất và tiềm năng phát triển.

Khu vực trung tâm Hồ Tây được định hướng phát triển gắn với phân bố lại dân cư, phù hợp năng lực hạ tầng kỹ thuật và xã hội. Quy hoạch 9 cực tăng trưởng cần bảo đảm kết nối trực tiếp, đồng bộ, có độ mở lớn và tầm nhìn dài hạn, trong đó nhấn mạnh liên kết hai bên bờ sông Hồng.

Máy bay các hãng tại sân bay Nội Bài. Ảnh: Giang Huy

Theo kết luận, quy hoạch Thủ đô phải bảo đảm yếu tố an ninh, an toàn, tính đến yêu cầu phòng thủ trong điều kiện chiến tranh công nghệ cao, nhất là khu vực trung tâm hành chính - chính trị Ba Đình. Đồng thời, thành phố cần tăng cường phòng chống thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu, quản lý và phục hồi hệ thống sông, bảo vệ tài nguyên nước, bảo tồn khu phố cổ và các di tích lịch sử - văn hóa.

Văn bản cũng yêu cầu hạn chế tối đa việc điều chỉnh quy hoạch tùy tiện gây phá vỡ tổng thể dài hạn; tăng cường kiểm soát, bảo vệ hành lang xanh, vùng sinh thái tại các vành đai và cửa ngõ đô thị. Hà Nội được giao nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, đề xuất xây dựng Cung triển lãm quy hoạch để công khai các định hướng phát triển.

Ý tưởng xây dựng sân bay thứ hai đã được Hà Nội đề xuất từ nhiều năm trước. Năm 2023, thành phố kiến nghị bổ sung sân bay quốc tế thứ hai vào quy hoạch chung nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải và tạo động lực phát triển. Các phương án từng được nghiên cứu gồm khu vực Thanh Oai hoặc Ứng Hòa.

Theo định hướng quy hoạch, khu vực phía Nam Hà Nội (Thường Tín - Phú Xuyên) sẽ phát triển công nghiệp, logistics, công nghệ cao và nông nghiệp công nghệ cao, gắn với sân bay thứ hai, đường sắt tốc độ cao và cảng sông. Khu vực phía Bắc (Đông Anh - Mê Linh - Sóc Sơn) tiếp tục phát triển thành cực hội nhập quốc tế, gắn với sân bay Nội Bài và trung tâm công nghiệp công nghệ cao.

Hiện Hà Nội có Cảng hàng không quốc tế Nội Bài với công suất khoảng 25 triệu hành khách mỗi năm và có thể mở rộng. Ngoài ra, sân bay Gia Bình tại tỉnh Bắc Ninh đang được xây dựng, dự kiến đạt công suất 30 triệu hành khách và 1,6 triệu tấn hàng hóa mỗi năm vào 2030, tăng lên 50 triệu hành khách vào 2050.

