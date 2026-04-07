Chính phủ thông qua đề án lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương

Ngày 6/4, Chính phủ ban hành nghị quyết thông qua hồ sơ đề án lập 10 phường thuộc tỉnh Đồng Nai, đồng thời hoàn thiện thủ tục trình Quốc hội thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

Theo nghị quyết, Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn thiện tờ trình, đề án và dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập 10 phường, cùng dự thảo nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

Bộ trưởng Nội vụ được giao thừa ủy quyền Thủ tướng ký tờ trình, đề án và báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý hồ sơ. Các vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền thì báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định.

Trước đó ngày 25/3, Hội nghị Trung ương 2 khóa 14 đã thống nhất chủ trương thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương, giao Chính phủ hoàn thiện hồ sơ để trình Quốc hội khóa 16 xem xét, quyết định tại kỳ họp thứ nhất.

Một góc tỉnh Đồng Nai, tháng 1/2026. Ảnh: Phước Tuấn

Đồng Nai nằm ở vùng Đông Nam Bộ, có lịch sử hình thành hơn 325 năm. Sau khi sáp nhập với Bình Phước, địa phương có diện tích hơn 12.000 km2, dân số khoảng 4,5 triệu, trở thành cực tăng trưởng năng động của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Liền kề và liên kết trực tiếp với siêu đô thị TP HCM, Đồng Nai còn là điểm giao thoa của nhiều hành lang kinh tế và trục kết nối chiến lược, giữ vai trò cầu nối với Tây Nguyên, Nam Trung Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long.

Năm 2025, GRDP của Đồng Nai tăng 9,63%, vượt 1,13% so với chỉ tiêu Chính phủ giao. Quy mô GRDP theo giá hiện hành đạt 677.932 tỷ đồng, tăng 84.468 tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 150,86 triệu đồng.

Đồng Nai hội tụ đầy đủ các loại hình giao thông gồm đường bộ, đường sắt, đường thủy và cảng biển. Khi sân bay Long Thành đi vào hoạt động, địa phương sẽ hình thành mạng lưới kết nối đa phương thức, tăng khả năng giao thương và kết nối chuỗi cung ứng.

Hiện Đồng Nai có 89 khu công nghiệp được quy hoạch, thu hút gần 2.300 dự án từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ, với tổng vốn đăng ký hơn 44 tỷ USD. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng công nghiệp - xây dựng chiếm gần 55% GRDP, dịch vụ 26%, nông - lâm - thủy sản hơn 12%.

Hiện cả nước có 6 thành phố trực thuộc Trung ương gồm Hà Nội, TP HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Huế và Cần Thơ.

Vũ Tuân