'Chính phủ sẽ hoàn thành tốt nhất sứ mệnh, cùng đất nước tiến vào kỷ nguyên mới'

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định với truyền thống 80 năm qua, Chính phủ sẽ phấn đấu hoàn thành tốt nhất sứ mệnh, chức năng, nhiệm vụ được giao để cùng cả nước tiến vào kỷ nguyên mới.

Ngày 28/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính có bài viết "Chính phủ dưới sự lãnh đạo của Đảng - 80 năm hành trình vì nước, vì dân".

Bài viết lược lại hành trình 80 năm lịch sử hào hùng của đất nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chính phủ qua các thời kỳ luôn kề vai, sát cánh cùng hệ thống chính trị và đồng bào, chiến sĩ cả nước nỗ lực vượt qua mọi gian nan, khó khăn, thực hiện thành công sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc, mang lại độc lập, tự do, hạnh phúc cho nhân dân và đưa đất nước vững bước trên con đường đổi mới, hội nhập và phát triển.

Cách mạng tháng Tám thành công, ngày 28/8/1945, Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã ra Tuyên cáo trước quốc dân đồng bào cũng như toàn thế giới về việc thành lập Chính phủ mới và công bố danh sách nội các thống nhất quốc gia gồm 15 thành viên, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do.

Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, thực dân Pháp phải ngồi vào bàn đàm phán tại hội nghị Geneve với Chính phủ Việt Nam do Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Văn Đồng dẫn đầu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: Giang Huy

Kháng chiến chống Mỹ, Chính phủ tập trung huy động sức mạnh toàn dân tộc gắn với sức mạnh thời đại, thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước ở miền Nam. Dưới sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ đã đàm phán, ký kết Hiệp định Paris năm 1973, hướng tới chấm dứt chiến tranh, mang lại hòa bình ở Việt Nam và Đông Dương. Ngày 30/4/1975, chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, miền nam được giải phóng, đất nước thống nhất sau hơn 20 năm chia cắt.

Đất nước thống nhất, Chính phủ tập trung xây dựng và phát triển kinh tế, khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục sản xuất kinh doanh và chiến đấu bảo vệ vững chắc biên giới, giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng.

Từ năm 1986, Chính phủ (khi đó là Hội đồng Bộ trưởng) tích cực chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương tiến hành đổi mới kinh tế với ba trụ cột: xóa quan liêu bao cấp; phát triển kinh tế nhiều thành phần, đa sở hữu; mở cửa, hội nhập với bên ngoài. Việt Nam từ nền kinh tế dựa vào viện trợ, bị bao vây, cấm vận đã trở thành nền kinh tế mở, năng động, thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao trong khu vực, thế giới, thuộc nhóm 15 quốc gia thu hút đầu tư nước ngoài hàng đầu và nhóm 20 quốc gia có quy mô thương mại lớn nhất toàn cầu. Việt Nam được đánh giá là hình mẫu thành công trong thực hiện các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (MDGs), hoàn thành mục tiêu xóa đói giảm nghèo trước thời hạn 10 năm.

Đồng thời, cục diện đối ngoại không ngừng được mở rộng. Việt Nam đã gia nhập Liên Hợp Quốc (1977), ASEAN (1995), ký Hiệp định Thương mại Việt Nam - Mỹ (2000) và đến nay đã ký kết, tham gia 17 Hiệp định thương mại tự do (FTA); có quan hệ ngoại giao với gần 200 nước; quan hệ đối tác toàn diện, đối tác chiến lược hoặc đối tác chiến lược toàn diện với 38 nước, trong đó có tất cả 5 nước Thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Thời gian gần đây, Chính phủ tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện cách mạng về tổ chức bộ máy, "sắp xếp lại giang sơn" với tinh thần tinh gọn bộ máy ở Trung ương, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, xã; kết thúc sứ mệnh lịch sử của cấp huyện và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. Sau sắp xếp, tinh gọn, Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 có 14 bộ, 3 cơ quan ngang bộ và 5 cơ quan trực thuộc; chính quyền địa phương hai cấp với 34 tỉnh, thành phố và 3.321xã, phường, đặc khu.

Phiên họp Chính phủ thường kỳ. Ảnh: Nhật Bắc

Chính phủ tiếp tục thúc đẩy xây dựng, phát triển, hoàn thiện ba trụ cột là nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Ba đột phá chiến lược được xác định cùng với xác lập mô hình tăng trưởng mới, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng lực lượng sản xuất mới.

Hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm đường bộ cao tốc, sân bay, cảng biển, hạ tầng số, giáo dục, y tế, văn hóa... được thúc đẩy. Trong đó, Chính phủ chỉ đạo khẩn trương triển khai dự án đường sắt tốc độ cao Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; tập trung chuẩn bị xây dựng đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, đường sắt đô thị ở Hà Nội và TP HCM; các nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2.

"Chính phủ qua các nhiệm kỳ luôn thể hiện rõ tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, cùng đồng bào, chiến sĩ cả nước đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên tất cả các lĩnh vực", bài viết nêu.

Chính phủ đặc biệt trọng dụng nhân tài

Thủ tướng cho biết thời gian tới, Chính phủ sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng; hành động quyết liệt, hiệu quả hơn nữa; không ngừng chủ động, tích cực, đổi mới sáng tạo; phấn đấu hoàn thành tốt nhất sứ mệnh, chức năng, nhiệm vụ được giao để cùng cả nước tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, thịnh vượng, sánh vai với các cường quốc năm châu.

Người đứng đầu Chính phủ cho biết sẽ tập trung xây dựng "Chính phủ kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ nhân dân". Cuộc cách mạng về sắp xếp bộ máy, đơn vị hành chính sẽ chuyển từ "vừa chạy vừa xếp hàng" sang "hàng thẳng, lối thông, đồng lòng cùng tiến". Phân cấp phân quyền được đẩy mạnh cùng với tinh giản bộ máy.

Thể chế tiếp tục được hoàn thiện theo hướng giải phóng sức sản xuất, huy động hiệu quả mọi nguồn lực, khơi dậy và tạo động lực mới cho phát triển. Nguồn nhân lực chất lượng cao được tập trung đào tạo. Trong đó, Chính phủ đặc biệt quan tâm đến thu hút, trọng dụng, bồi dưỡng, phát triển nhân tài.

Việt Nam sẽ đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế gắn với chuyển đổi cơ cấu kinh tế và xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế trên nền tảng giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

"Nỗ lực quyết tâm phấn đấu cao nhất, có kế hoạch, giải pháp cụ thể để đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP trên 8% trong năm 2025, tạo đà, tạo lực, tạo khí thế, tạo niềm tin để phấn đấu tăng trưởng bình quân từ 10% trở lên trong giai đoạn tiếp theo", bài viết nêu.

Sân bay Long Thành - dự án quan trọng quốc gia đang được gấp rút thi công để cơ bản khánh thành cuối năm 2025. Ảnh: Phước Tuấn

Những quyết sách đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; hội nhập quốc tế trong tình hình mới; xây dựng, thi hành pháp luật; phát triển kinh tế tư nhân; kinh tế nhà nước; giáo dục và đào tạo; chăm sóc sức khỏe nhân dân và văn hóa, sẽ được Chính phủ triển khai quyết liệt.

Đồng thời, Chính phủ sẽ tăng cường chuyển đổi xanh; thực hiện hiệu quả chương trình phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu Long; triển khai chương trình phòng, chống lũ lụt, sạt lở vùng trung du và miền núi; khắc phục cơ bản tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng ở các đô thị lớn.

Chính phủ tiếp tục củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Vũ Tuân

>>Bài viết của Thủ tướng Phạm Minh Chính