Chính phủ bổ sung 41 cửa khẩu áp dụng thị thực điện tử

Chính phủ bổ sung 41 cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài làm thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử, nâng tổng số cửa khẩu áp dụng e-visa lên 83.

Theo Nghị quyết 389 ban hành ngày 2/12, bốn sân bay Long Thành (Đồng Nai), Gia Bình (Bắc Ninh), Vinh (Nghệ An) và Chu Lai (Đà Nẵng) được bổ sung vào danh sách cấp thị thực điện tử. Long Thành và Gia Bình sẽ áp dụng khi đưa vào khai thác. Trước đó, từ tháng 8/2023 đã có 13 sân bay áp dụng e-visa.

11 cửa khẩu đường bộ cũng được bổ sung vào nhóm áp dụng thị thực điện tử gồm Đồng Đăng (Lạng Sơn), Lào Cai, Trà Lĩnh (Cao Bằng), Lóng Sập (Sơn La), Nam Giang (Đà Nẵng), Lệ Thanh (Gia Lai), Bình Hiệp và Tân Nam (Tây Ninh), Thường Phước và Dinh Bà (Đồng Tháp), Thanh Thủy (Tuyên Quang). Như vậy, đến nay Việt Nam có 27 cửa khẩu biên giới đất liền áp dụng e-visa, trong đó 16 cửa khẩu đã triển khai từ năm 2023.

Hành khách làm thủ tục tại sân bay Nội Bài. Ảnh: Ngọc Thành

Ngoài ra, 26 cảng biển tiếp tục được bổ sung, nâng tổng số cảng áp dụng e-visa lên 39. Các cảng mới gồm Vạn Gia (Quảng Ninh), Diêm Điền (Hưng Yên), Hải Thịnh và Ninh Bình (Ninh Bình), Cửa Lò - Bến Thủy (Nghệ An), Sơn Dương (Hà Tĩnh), Gianh, Hòn La, Cửa Việt (Quảng Trị), Thuận An (Huế), Kỳ Hà (Đà Nẵng), Sa Kỳ (Quảng Ngãi), Vũng Rô (Đăk Lăk), Cà Ná và Ninh Chữ (Khánh Hòa), Phú Quý và Liên Hương (Lâm Đồng), Bến Lức (Tây Ninh), Đồng Tháp và Soài Rạp - Hiệp Phước (Đồng Tháp), Mỹ Thới, An Thới, Hòn Chông (An Giang), Trường Long Hòa, Giao Long (Vĩnh Long), Năm Căn (Cà Mau).



13 cảng đã áp dụng từ năm 2023 là Hòn Gai, Cẩm Phả, Hải Phòng, Nghi Sơn, Vũng Áng, Chân Mây, Đà Nẵng, Nha Trang, Quy Nhơn, Dung Quất, Vũng Tàu, TP HCM, Dương Đông.

Thị thực điện tử (e-visa) khác visa thông thường ở hình thức cấp và cách làm thủ tục. Người nước ngoài nộp hồ sơ, nhận kết quả trực tuyến, không cần đến cơ quan đại diện ngoại giao hay xin công văn nhập cảnh như trước. Visa điện tử có giá trị một lần, thủ tục gọn hơn, thời gian xét duyệt nhanh hơn so với visa dán tại cửa khẩu hoặc cấp qua đại sứ quán.

Vũ Tuân