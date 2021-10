Chính phủ ban hành hướng dẫn thích ứng an toàn Covid-19

Địa bàn được coi là thích ứng an toàn Covid-19 nếu đáp ứng năm tiêu chí, trong đó có tiêu chí về số ca nhiễm cộng đồng mới và tỷ lệ tiêm vaccine.

Ngày 11/10, Chính phủ ban hành Nghị quyết hướng dẫn tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 (Hướng dẫn).

Nghị quyết đề ra mục tiêu hạn chế thấp nhất ca nhiễm, ca chuyển nặng, tử vong do Covid-19; khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội; phấn đấu đưa cả nước chuyển sang trạng thái bình thường mới trong năm 2021.

Nghị quyết cũng nêu rõ phát huy tính chủ động, sáng tạo của địa phương trong kiểm soát dịch bệnh, tạo điều kiện khôi phục sản xuất, kinh doanh; không để tình trạng cục bộ, cát cứ trong ban hành và thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch trên mức cần thiết, gây ảnh hưởng tiêu cực tới sản xuất kinh doanh, đời sống xã hội.

Hành khách từ TP HCM xuống sân bay Nội Bài, Hà Nội, ngày 11/10. Ảnh: Giang Huy

Chính phủ nêu quan điểm thích ứng an toàn là: phòng chống dịch là cơ bản, lâu dài; y tế là lực lượng nòng cốt cùng với lực lượng quân đội, công an, nhưng phải huy động sự tham gia của tất cả các lực lượng, tầng lớp trong xã hội. Người dân, doanh nghiệp phát huy vai trò trung tâm, chủ thể trong phòng chống dịch và sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt an toàn.

Các giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát Covd-19 phải được thực hiện dứt khoát, kịp thời, quyết liệt, đảm bảo hài hòa giữa giải pháp chuyên môn y tế với giải pháp hành chính, kinh tế - xã hội.

Các giải pháp y tế phải đồng bộ giữa cách ly với xét nghiệm, điều trị, vaccine, theo phương châm "cách ly, xét nghiệm là then chốt, vaccine, thuốc điều trị là điều kiện tiên quyết".

Theo Quy định, có bốn cấp độ dịch bệnh, gồm: cấp 1 (nguy cơ thấp - bình thường mới), màu xanh; cấp 2 (nguy cơ trung bình), màu vàng; cấp 3 (nguy cơ cao), màu cam; cấp 4 (nguy cơ rất cao), màu đỏ.

Các địa phương được khuyến khích đánh giá từ phạm vi, quy mô nhỏ nhất có thể (dưới cấp xã).

Tiếp tục cập nhật

Viết Tuân