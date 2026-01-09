Chính phủ ban hành 5 danh mục vị trí việc làm công chức

Nghị định 361 do Chính phủ ban hành quy định 5 danh mục vị trí việc làm công chức, áp dụng thống nhất trong các cơ quan hành chính từ trung ương đến cấp xã.

Theo nghị định ban hành ngày 31/12, hệ thống vị trí việc làm mới áp dụng đối với công chức đang làm việc tại bộ, cơ quan ngang bộ, tổ chức do Chính phủ hoặc Thủ tướng thành lập (không phải là đơn vị sự nghiệp công lập); cơ quan hành chính thuộc bộ; UBND cấp tỉnh; cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh; văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND cấp tỉnh; UBND xã, phường, đặc khu; các cơ quan chuyên môn và tổ chức hành chính thuộc cấp xã.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước, Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Công an được quyền quyết định việc áp dụng nghị định đối với công chức thuộc phạm vi quản lý.

Trung tâm phục vụ hành chính công Hà Nội. Ảnh: Tùng Đinh

Danh mục 1 quy định vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan, tổ chức hành chính ở bộ và cấp tỉnh. Danh mục này bao gồm 27 chức danh lãnh đạo, quản lý phổ biến tại bộ, cơ quan ngang bộ và cấp tỉnh; như thứ trưởng, cục trưởng, vụ trưởng, chánh văn phòng, chánh thanh tra, phó vụ trưởng, phó chánh văn phòng, phó chánh thanh tra, trưởng phòng, phó trưởng phòng, chi cục trưởng, chi cục phó, cùng một số chức danh tương đương ở cấp tỉnh.

Ngoài ra, danh mục này còn quy định 28 vị trí lãnh đạo, quản lý đặc thù theo lĩnh vực như đại sứ, đại sứ đặc mệnh toàn quyền, tổng lãnh sự, giám đốc sở giao dịch, giám đốc cảng vụ, phó giám đốc cảng vụ, trợ lý bộ trưởng ngoại giao; 28 chức danh lãnh đạo, quản lý đặc thù trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường; cùng các chức danh trợ lý, thư ký.

Danh mục 2 là vị trí việc làm công chức chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính ở bộ và cấp tỉnh. Danh mục này bao gồm vị trí chuyên gia cao cấp và hệ thống các vị trí chuyên môn thuộc nhiều lĩnh vực như ngoại giao và hợp tác quốc tế; nội vụ và tổ chức cán bộ; dân tộc, tôn giáo; tư pháp, pháp chế; tài chính, kế hoạch; công thương; nông nghiệp và môi trường; xây dựng; khoa học và công nghệ; văn hóa, thể thao và du lịch; giáo dục và đào tạo; y tế; ngân hàng; thanh tra; văn phòng và một số lĩnh vực khác.

Danh mục 3 quy định các vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính ở bộ và cấp tỉnh, gồm các vị trí như nhân viên kỹ thuật, nhân viên y tế cơ quan, nhân viên phục vụ, lễ tân, bảo vệ, lái xe; đồng thời quy định một số vị trí hỗ trợ, phục vụ đặc thù theo lĩnh vực như nhân viên làm việc trên tàu kiểm ngư, nhân viên bảo vệ kho tiền, lái xe chuyên dùng chở tiền.

Danh mục 4 là vị trí việc làm công chức trong văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND cấp tỉnh, gồm các vị trí lãnh đạo, quản lý; các vị trí chuyên môn, nghiệp vụ phục vụ hoạt động của Quốc hội và HĐND; cùng các vị trí hỗ trợ, phục vụ.

Danh mục 5 quy định vị trí việc làm công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính cấp xã, gồm các vị trí lãnh đạo, quản lý như chánh văn phòng HĐND và UBND, phó chánh văn phòng HĐND và UBND, chỉ huy trưởng và phó chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự xã; cùng các vị trí chuyên môn, nghiệp vụ thuộc các lĩnh vực văn phòng, tư pháp, đối ngoại, tài chính - kế toán, xây dựng, công thương, nông nghiệp và môi trường, nội vụ, giáo dục và đào tạo, văn hóa, khoa học, y tế, trung tâm phục vụ hành chính công và dân quân tự vệ.

Chính phủ yêu cầu chậm nhất đến ngày 1/7, các bộ, ngành, cơ quan trung ương, UBND cấp tỉnh, văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND cấp tỉnh phải phê duyệt vị trí việc làm của các cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý.

Chậm nhất đến ngày 1/7/2027, các bộ, ngành, cơ quan trung ương và địa phương phải hoàn thành việc bố trí công chức vào vị trí việc làm và xếp ngạch tương ứng đối với công chức được tuyển dụng trước ngày 1/7/2025. Công chức đang giữ các ngạch chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính, chuyên viên, cán sự, nhân viên sẽ được bố trí vào vị trí việc làm phù hợp.

Vũ Tuân