China Merchants Energy Shipping tiếp nhận tàu chạy bằng nhiên liệu kép methanol

China Merchants Energy Shipping vừa tiếp nhận tàu chở ôtô đầu tiên trên thế giới sử dụng động cơ nhiên liệu kép methanol, đánh dấu bước tiến trong chiến lược tối ưu hóa đội tàu hiện đại.

Tàu có sức chở 9.300 xe (CEU), dài 219,9 m, rộng 37,7 m, được trang bị động cơ chính và phụ chạy bằng nhiên liệu kép methanol, cùng nồi hơi và hệ thống cung cấp nhiên liệu, đáp ứng hoàn toàn tiêu chuẩn khí thải IMO Tier III.

Khi sử dụng methanol xanh, con tàu có thể giảm hơn 70% lượng phát thải khí nhà kính.

China Merchants Energy Shipping đã đặt hàng tổng cộng 6 tàu chở ôtô chạy bằng nhiên liệu kép methanol tại nhà máy China Merchants Heavy Industry, dự kiến bàn giao trong giai đoạn 2025 - 2026.

"Loạt tàu này phù hợp với nhiều loại hàng hóa khác nhau. Việc bàn giao và vận hành liên tục sẽ cải thiện đáng kể chủng loại và cơ cấu tuổi tàu của đội tàu ro-ro, đồng thời nâng cao quy mô, năng lực phục vụ khách hàng quốc tế", đại diện China Merchants Energy Shipping cho biết.

Trong bối cảnh các hãng ôtô Trung Quốc đẩy mạnh xuất khẩu, đặc biệt xe năng lượng mới, sự phát triển này được kỳ vọng củng cố năng lực vận tải, sức cạnh tranh thị trường, cũng như gia tăng lợi nhuận bền vững cho mảng vận chuyển ôtô của công ty.

Hiện đơn vị này vận hành 19 tàu ro-ro, gồm 8 tàu trên sông Dương Tử, 4 tàu ven biển và 7 tàu viễn dương.

Thế Đan (theo Seatrade Maritime News)