Chín người bị bắt vì lập 60 công ty 'ma' mua bán hóa đơn 6.000 tỷ đồng

Đồng NaiNguyễn Thị Hoài Thương cùng đồng phạm bị cáo buộc lập 60 doanh nghiệp "ma" để mua bán trái phép hóa đơn GTGT 6.000 tỷ đồng.

Ngày 15/3, Công an Đồng Nai bắt tạm giam Nguyễn Thị Hoài Thương cùng 8 bị can để điều tra hành vi Mua bán trái phép hóa đơn.

Thương tại Cơ quan cảnh sát điều tra. Ảnh: Mai Phương

Trước đó, cơ quan điều tra phát hiện tại Đồng Nai và các tỉnh, thành lân cận xuất hiện nhiều nhóm người thường xuyên mua bán trái phép hóa đơn chứng từ quy mô lớn. Sau khi lập chuyên án 1025H theo dõi, ngày 13/3, các trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an Đồng Nai đã bắt giữ Thương cùng 8 người liên quan. Khám xét nơi ở và làm việc của họ, cảnh sát thu giữ nhiều tài liệu, tang vật.

Theo cảnh sát, đường dây có 4 nhóm chính, hoạt động với phương thức thủ đoạn tinh vi trong một thời gian dài. Các nghi phạm đã thành lập hơn 60 công ty "ma", để mua bán trái phép hơn 10.000 tờ hóa đơn, với tổng số tiền hơn 6.000 tỷ đồng.

Nhóm nghi phạm bị bắt giữ liên quan đường dây mua bán hóa đơn. Ảnh: Mai Phương

Cảnh sát kêu gọi các cá nhân, tổ chức có liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn với nhóm Phương cần chủ động liên hệ, phối hợp làm việc với Phòng Cảnh sát kinh tế để được hướng dẫn.

Phước Tuấn - Mai Phương