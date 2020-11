Chim bồ câu giá 1,9 triệu USD 'gây bão' mạng xã hội

Chú chim bồ câu đắt nhất lịch sử đang trở thành chủ đề bàn tán khắp các mạng xã hội khi được hai người đàn ông Trung Quốc bí ẩn đấu giá.

"New Kim, một con chim đua của Bỉ, đã lập kỷ lục đấu giá sau 'cuộc chiến' giữa hai người mua Trung Quốc", The New York Times đưa tin hôm 16/11. Thông tin này lập tức thành chủ đề bàn tán sôi nổi nhất Weibo, mạng xã hội lớn nhất Trung Quốc. Chủ đề thu hút hơn 21 triệu lượt đọc và gần 2 nghìn lượt quan tâm.

Phần lớn người dùng bối rối, không hiểu tại sao một con chim bồ câu lại có giá 1,9 triệu USD, tương đương 12,4 triệu nhân dân tệ (gần 44 tỷ đồng). "Họ có nhầm lẫn gì không nhỉ. Bồ câu Bỉ thì khác gì bồ câu Trung Quốc? Tại sao nó lại đắt một cách vô lý như vậy", tài khoản có tên Jingcai thắc mắc. Một người khác nói rằng nó có thể giống thú vui nuôi chó ngao Tây Tạng trước đây. Lúc mới bắt đầu thì rất hiếm, nhưng một khi đã gây giống thành công còn rẻ hơn bình thường.

New Kim, con chim bồ câu hai năm tuổi, vừa được một người đàn ông Trung Quốc giấu mặt mua với giá kỷ lục, 1,9 triệu USD.

"Nó là con bồ câu đạt giải 'biểu diễn tốt nhất' năm 2018 ở Bỉ. Nó cũng là con cuối cùng được Gaston nuôi, ông ta hình như là một người nổi tiếng trong nghề", tài khoản Qing-He bình luận.

Một người khác cho biết, giới nhà giàu Trung Quốc có một thú vui là đua chim bồ câu. Năm 2018, toà án Thượng Hải từng kết tội hai người đàn ông cố gắng gian lận trong một cuộc đua có tỷ lệ cá cược cao. Một trong số đó đã cố gắng đưa con chim của mình lên tàu điện ngầm để giúp nó về đích nhanh hơn. "Nghe có vẻ hài hước, nhưng câu chuyện này hoàn toàn có thật. Những cuộc đua chim bồ câu có tỷ lệ đặt cược rất cao", người dùng Zhang Keliang nói.

Không chỉ gây chú ý tại Trung Quốc, con chim bồ câu giá 1,9 triệu USD cũng thành đề tài được quan tâm trên Reddit, một trong những website có số lượng người dùng lớn nhất trên thế giới.

Ngoài định giá chú chim tên New Kim, danh tính của người đàn ông Trung Quốc đưa ra mức giá kỷ lục này cũng khiến nhiều người tò mò. Những người chơi chim bồ câu lâu năm cho biết, những vị khách Trung Quốc luôn sẵn sàng chi mạnh trong các cuộc đấu giá lớn, miễn là con chim đó quý.

Chủ sở hữu mới của New Kim có biệt danh Super Duper. Mạng xã hội Trung Quốc đồn đây là một ông chủ giàu có, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp. Thông tin từ trang web đấu giá cho biết, ông cũng chính là người đã bỏ ra mức tiền kỷ lục - 1,4 triệu USD - để mua chú chim Armando vào tháng 3/2019. Người này đã được tổ chức kỷ lục thế giới chứng nhận là "Người trả mức tiền cao nhất để mua một con chim bồ câu".

Ông Gyselbrecht, người sáng lập trang web đấu giá PIPA, nơi chú chim được mua với giá kỷ lục nói với The New York Times: "New Kim có thể so sánh với một bức tranh của Picasso". Ông Gyselbrecht ước tính, 50% doanh thu hàng năm của PIPA đến từ khách hàng Trung Quốc và giá trị của những chú chim vẫn tăng mạnh qua từng năm.

Kim Cương