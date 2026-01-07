Tôi hoàn hảo nhưng vợ vẫn ngoại tình với đồng nghiệp

Người ngoài nhìn vào ngưỡng mộ vì vợ chồng con cái hạnh phúc; tôi công việc ổn định, lương cao và cũng rất đàn ông.

Vợ chồng tôi cưới nhau được 11 năm, kinh tế gia đình tương đối ổn, nhà cửa xe cộ đầy đủ. Về cuộc sống vợ chồng, tôi chiều vợ số hai không ai dám nhận số một, sinh lý tốt, nhiều lúc vợ còn xin thua. Gần đây, tôi thấy vợ khác. Theo linh tính, tôi thuê thám tử, sự thật được phơi bày. Vợ cặp bồ với một ông gần 50 tuổi ở công ty.

Khi tôi có đủ bằng chứng, bình tĩnh ngồi nói chuyện, hỏi vì sao. Vợ khóc lóc, van xin, bảo chỉ say nắng nhất thời, thương người kia cô đơn vì vợ mất sớm chứ không yêu gì. Tôi hỏi vợ quan hệ bao nhiêu lần rồi, vợ bảo mới năm lần. Thật sự tôi khinh vợ nhưng giận hơn là tiêu chuẩn của vợ quá thấp. Tôi vẫn chưa nói chuyện lại với vợ, xin mọi người cho ý kiến, nên làm gì bây giờ. Tâm lý người ngoại tình tiêu chuẩn thấp như thế vì cái gì? Xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe.

Quốc Trường