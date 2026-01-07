Chiêu 'rút ruột' khu du lịch 5 sao của 3 nhân viên

An GiangBa nhân viên thuộc VinWonders Phú Quốc lợi dụng sơ hở của cổng kiểm soát vé tự động, chụp lại mã QR của khách rồi tuồn ra ngoài bán kiếm lời, gây thiệt hại cho doanh nghiệp hơn 1,7 tỷ đồng.

Công an tỉnh An Giang đã khởi tố Vũ Văn Đức (23 tuổi), Trần Thanh Nghĩa và Dương Chí Công (cùng 27 tuổi) để điều tra về hành vi Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Các bị can Dương Chí Công, Trần Thanh Nghĩa, Vũ Văn Đức (từ trái qua). Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra, các bị can là nhân viên kiểm soát vé tại cổng tự động khu vui chơi VinWonders Phú Quốc (thuộc Công ty Cổ phần Vinpearl). Lợi dụng sơ hở trong quy trình kiểm soát vé, nhóm này nhắm vào các đoàn khách từ 3 người trở lên, dùng điện thoại chụp lại mã QR Code của những khách chưa được quét vé.

Cụ thể, mỗi lần quét mã, cổng tự động chỉ cho một người đi qua. Tuy nhiên, khi tay quay chuyển động, các bị can cố tình giữ lại không cho quay hết chu kỳ, đồng thời yêu cầu những khách tiếp theo đi vào mà không cần quét thêm mã. Những mã QR chưa sử dụng được chụp lại, gửi cho người bên ngoài bán với giá thấp hơn giá vé của công ty.

Với thủ đoạn trên, nhóm bị can đã chiếm đoạt tiền vé, gây thiệt hại cho Công ty Vinpearl hơn 1,7 tỷ đồng.

An Minh