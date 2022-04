Chiều nay tư vấn trực tuyến về phục hồi thể chất, tinh thần cho trẻ hậu Covid-19

Các chuyên gia về bệnh truyền nhiễm, dinh dưỡng và tâm lý sẽ tư vấn trực tuyến về các giải pháp phục hồi thể chất, tinh thần cho trẻ dưới 3 tuổi hậu Covid-19.

Chương trình Tư vấn trực tuyến "Bù đắp thể chất, tinh thần cho trẻ dưới 3 tuổi hậu Covid-19" do báo VnExpress phối hợp với nhãn hàng Lineabon D3K2 tổ chức, phát sóng lúc 14h ngày 21/4 trên VnExpress và tiếp sóng trên fanpage Lineabon.

Chương trình có sự tham gia của Bác sĩ Trương Hữu Khanh, cố vấn khối bệnh Nhiễm - Bệnh viện Nhi đồng 1 TP HCM; Tiến sĩ - Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thị Thu Hậu, Trưởng Khoa Dinh Dưỡng - Bệnh viện Nhi đồng 2 TP HCM, Tiến sĩ - Bác sĩ Đinh Thạc, Trưởng Khoa Tâm lý, Bệnh viện Nhi đồng 1 TP HCM và ông Đoàn Văn Toản - Giám đốc phát triển thương hiệu công ty dược phẩm Revopharma.

Các chuyên gia tham gia chương trình tư vấn trực tuyến "Bù đắp thể chất, tinh thần cho trẻ dưới 3 tuổi hậu Covid-19" lúc 14h ngày 21/4.

Theo Bộ Y tế, khoảng 55% trẻ mắc Covid-19 không triệu chứng, triệu chứng nhẹ, có triệu chứng viêm hô hấp hoặc tiêu hóa, 40% mức độ trung bình và 4% nặng, nguy kịch. Dù tỷ lệ tử vong ở trẻ mắc Covid-19 không cao so với người lớn, song bệnh vẫn có thể ảnh hưởng không nhỏ và lâu dài đến thể chất, tinh thần trẻ. Nhiều trẻ mắc Covid-19 nhẹ, nhanh khỏi nhưng lại gặp các triệu chứng hậu Covid-19 như viêm đa hệ thống, loạn khứu giác, não sương mù, mệt mỏi...

Nhiều nghiên cứu trên thế giới cho thấy khoảng 20 - 40% trẻ em và trẻ vị thành niên có biểu hiện hội chứng hậu Covid-19. Theo WHO, hậu Covid-19 có thể xảy ra ở bất kỳ trẻ nào, kể cả những trẻ trước đó mắc Covid-19 không có triệu chứng, triệu chứng nhẹ hoặc nặng. Các chuyên gia cũng chỉ ra rằng, trẻ lớn, trẻ có tiền sử dị ứng, trẻ mắc Covid-19 mức độ nặng, điều trị hồi sức có nguy cơ cao bị Covid-19 kéo dài.

Hậu Covid-19 có thể gây ảnh hưởng tới hầu hết các cơ quan trong cơ thể từ hệ thần kinh tới hô hấp, gây ho dai dẳng, khó thở, đau đầu, mất ngủ, rối loạn vị giác, khứu giác... Bên cạnh đó là biểu hiện rối loạn cảm xúc, kém tập trung, giảm trí nhớ, khó khăn trong học tập..

Trầm cảm ở trẻ em cũng là một triệu chứng của rối loạn lo âu do Covid-19. Nguyên nhân có thể do lo âu có trước khi mắc Covid-19, chiếm khoảng 8%, cách ly xã hội trong thời gian mắc bệnh, nằm viện dài ngày, mặc cảm với những người xung quanh, sợ lây truyền bệnh cho người khác, không chắc chắn có khỏi Covid-19...

Hiện chưa có con số chính xác về tỷ lệ mắc hậu Covid-19 ở trẻ em. Có những trường hợp trẻ mắc Covid-19 đã khỏi nhưng sau 2 tuần, thậm chí như trường hợp một bé gái ở Hà Nội là sau 2 tháng phải nhập viện do sốt cao 39 độ, khó thở, co giật... Điều này khiến không ít phụ huynh lo lắng, đặc biệt với trẻ dưới 3 tuổi hệ miễn dịch còn non yếu và chưa biết diễn tả rõ các triệu chứng bằng lời.

Việc theo dõi sức khỏe thể chất và tinh thần của trẻ hậu Covid-19 như thế nào, trẻ cần chế độ dinh dưỡng và vận động ra sao để phục hồi thể trạng hậu Covid-19 là những vấn đề đang rất được các bậc phụ huynh quan tâm. Đặc biệt, phụ huynh cần bổ sung các vi chất nào để phục hồi và tăng cường miễn dịch cho trẻ sẽ được các chuyên gia thảo luận và chia sẻ trong chương trình tư vấn trực tuyến chiều nay.

Anh Ngọc