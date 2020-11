Chiếu miễn phí loạt phim đoạt giải cao của Israel

Năm phim điện ảnh và một phim ngắn từng đoạt nhiều giải cao ở Israel được chiếu miễn phí tại Hà Nội và TP HCM.

Liên hoan phim Israel 2020 sẽ diễn ra từ ngày 13 đến 16/11 tại Hà Nội và ngày 26 đến 30/11 ở TP HCM. Đại sứ Israel tại Việt Nam Nadav Eshcar nói: "Tôi tin rằng điện ảnh là cánh cửa sổ mở ra tâm hồn của xã hội. Tôi mời bạn bè Việt Nam cùng nhìn qua cánh cửa này vào sâu tâm hồn Israel, để hiểu chúng tôi hơn".

Phó đại sứ Israel tại Việt Nam Shirel Levi cho biết các tác phẩm được chọn thuộc nhiều thể loại nhưng tính nhân văn bao trùm tất cả. Trong đó, chủ đề nổi bật là tình yêu thương gia đình, khao khát sống và nỗ lực tìm kiếm tình yêu bất chấp những khác biệt về xuất thân, tôn giáo.

Trailer Dây giày Shoelaces Trailer "Shoelaces". Video: Menemsha Films.

Shoelaces (Dây giày) là phim hứa hẹn nhất tại liên hoan, từng được đề cử tám hạng mục tại Giải thưởng Viện Hàn lâm Israel bao gồm "Phim hay nhất". Tác phẩm thuộc thể loại phim gia đình, kể về mối quan hệ giữa thợ máy Reuben 60 tuổi và con trai thiểu năng từng bị ông bỏ rơi nhiều năm trước. Khi Reuben phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo, con trai ông tự nguyện xin hiến thận để cứu cha. Phim thắng giải "Kể chuyện hay nhất" tại Atlanta Jewish Film Festival và Seattle Jewish Film Festival.

Apples from the desert (Những trái táo nơi sa mạc) về Rebecca Abarnabel, con gái duy nhất của một gia đình Do Thái Chính thống. Cô mệt mỏi với lối sống hà khắc mà cha áp đặt lên cuộc đời mình. Abarnabel cùng mẹ thực hiện hành trình nhằm thoát khỏi sự khống chế của cha. Tác phẩm xoay quanh căng thẳng xã hội giữa những người theo đạo và thế tục trong xã hội Israel, cung cấp những quan điểm mới về xã hội nước này. Phim thắng giải "Kể chuyện hay nhất" tại Atlanta Jewish Film Festival và được đề cử ba hạng mục ở Giải thưởng Viện Hàn lâm Israel.

The Farewell Party (Bữa tiệc chia tay) là phim hài xoay quanh chủ đề gây tranh cãi trong xã hội Isreal về cái chết nhân đạo cho các bệnh nhân. Kịch bản kể về nhóm bạn già tại viện dưỡng lão ở Jerusalem, chế tạo cỗ máy giúp người bạn mắc bệnh nan y được giải thoát. Khi thông tin bị lộ, nhiều người tìm đến họ nhờ hỗ trợ và dẫn đến loạt tình huống dở khóc dở cười. Phim thắng giải BNL People's Choice Award ở LHP Venice và bốn hạng mục ở Giải thưởng Viện Hàn lâm Israel.

Trailer "Bữa tiệc chia tay" Trailer "The Farewell Party". Video: Samuel Goldwyn Films.

And Then She Arrived (Và khi em đến) là phim hài lãng mạn về lối sống của giới trẻ Israel. Nhân vật nam và nữ chính cùng là người Do Thái nhưng xuất thân từ các vùng đất khác nhau, dẫn đến những khác biệt về văn hóa, tư tưởng. Họ tình cờ gặp nhau tại Jerusalem và nhận ra cuộc đời tưởng như hoàn hảo của mình vẫn thiếu một tình yêu đích thực.

Tác phẩm thiếu nhi Sky Raiders (Chinh phục bầu trời) xoay quanh cậu bé Yotam 13 tuổi có niềm đam mê máy bay nhưng bị gia đình ngăn cấm. Khi cùng nhóm bạn phát hiện một chiếc máy bay cổ, cậu tìm đến một ông phi công già nhằm khôi phục lại cỗ máy dự thi triển lãm Hàng không sắp diễn ra.

Các buổi chiếu tại Hà Nội được tổ chức tại rạp BHD Star Vincom Phạm Ngọc Thạch. Vé được phát miễn phí tại văn phòng Đại sứ quán Israel (số 10, Hai Bà Trưng, Hà Nội) từ ngày 9 đến 11/11 và tại rạp chiếu từ ngày 7/11 cho đến khi hết vé. Ban tổ chức cũng tổ chức buổi chiếu đặc biệt dành riêng cho các em nhỏ thuộc Làng trẻ em SOS Hà Nội như món quà dịp cuối tuần.

Lịch LHP Israel tại Hà Nội - Những trái táo nơi sa mạc (C16): 18h00 - 20h00 ngày 13/11 - Bữa tiệc chia tay (C18): 20h00 - 22h00 ngày 13/11 - Dây giày (C13): 17h00 - 19h00 ngày 14/11 - Chinh phục bầu trời (không giới hạn tuổi): 17h00 - 19h00 ngày 15/11 - Những trái táo nơi sa mạc (C16): 20h00 - 22h00 ngày 15/11 - Dây giày (C13): 18h00 - 20h00 ngày 16/11 - Và khi em đến (C16): 20h00 - 22h00 ngày 16/11 Lịch chiếu và hình thức nhận vé tại TP HCM sẽ được thông báo trên Fanpage Facebook của đại sứ quán vào tuần sau.

Đạt Phan