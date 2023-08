Chiêu lạ của golfer số một thế giới tại BMW Championship

Scottie Scheffler dùng gậy chuyên phát (driver) thay vì gậy gỗ ở cú thứ hai từ fairway và ngược gió rồi ghi birdie hố 15, vòng 3 giải áp chót lịch PGA Tour mùa này.

Scheffler dùng driver để lên rìa green Scheffler dùng driver để lên rìa green.

Hố 15 par5, dài 609 yard, hướng đánh ngược gió khi diễn ra vòng 3 BMW Championship 2023 ngày 19/8. Với driver trong cú nhập hố, Scheffler đưa bóng xuống fairway, cách cờ 321 yard. Cú thứ hai vẫn bị gió cản, nhưng đường vào green thông thoáng.

Trong tình huống này, giới PGA Tour thường chọn gậy gỗ. Tuy nhiên, Scheffler nghĩ gậy chuyên phát, nhờ độ bổng ít hơn gậy gỗ, sẽ có lợi hơn trong việc tiếp cận mục tiêu vì bóng sẽ ít bị cản gió khi bay thấp, lại lăn nhiều.

"Dĩ nhiên đó là lựa chọn mạo hiểm, nhưng còn đỡ phức tạp hơn việc lấy gậy gỗ cho cú thứ hai rồi phải đánh thêm 90 yard ngược gió trong khi lỗ nằm ở mạn sau green, trên đó lại đổ dốc từ sau ra trước", Scheffler về sau giải thích thêm trên CBS Sports.

Với lựa chọn mạo hiểm này, Scheffler tiếp tục dùng driver cho cú thứ hai. Sau khi anh ra tay, bóng vào sát rìa green, cách lỗ 24 mét

Từ đó, Scheffler thêm hai gạt để ghi birdie hố 15. Đây là birdie thứ bảy cho anh, bên cạnh bogey hố 9 và chuỗi par cả đoạn hố 16-18 trong chặng áp chót. Nhờ vậy, golfer Mỹ 27 tuổi lên T1 (-11) với đồng nghiệp Anh Matt Fitzpatrick và cũng là đương kim vô địch major US Open. Cả hai bỏ cách chỉ một gậy so với Brian Harman - golfer vừa vô địch major lâu đời nhất môn golf The Open tháng trước.

Scheffler dõi theo cú phát ở hố 1 vòng ba BMW Championship ngày 19/8. Ảnh: AP

BMW Championship 2023 diễn ra trên sân North par70 thuộc tổ hợp golf Olympia Field ở ngoại ô Chicago. Giải chỉ dành cho top 50 bảng FedEx Cup, từ đó lọc ra top 30 cho chung kết lớn Tour Championship tuần sau nhằm xác định nhà vô địch chung cuộc PGA Tour mùa này. Trong cuộc tranh ngôi vua đấu trường, Jon Rahm đang dẫn, còn Scheffler đứng thứ hai, ngược với tương quan vị trí trên bảng golf nam chuyên nghiệp thế giới (OWGR). Nhưng nếu về nhất giải áp chót, Scheffler sẽ đứng đầu cả OWGR và FedEx Cup, qua đó khởi tranh Tour Championship với điểm -10 cùng lợi dẫn hai gậy.

Quốc Huy