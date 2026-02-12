Chiến sĩ lữ đoàn 144 gói gần 2.000 bánh chưng ăn Tết

Ngày 24/1, bảy đội thi gói bánh chưng tại sân vận động của Bộ Tổng tham mưu, quận Ba Đình. Đây là hoạt động vui xuân đón Tết của Lữ đoàn 144, Bộ tổng Tham mưu, tạo không khí phấn khởi trước thềm năm mới.
Lữ đoàn 144, đơn vị tiền thân của Tiểu đoàn 187, được thành lập tại Bãi Á, Chợ Chu, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên vào năm 1951 với nhiệm vụ bảo vệ cơ quan Trung ương, Bộ Quốc phòng và sở chỉ huy các chiến dịch lớn.
Mỗi đội cử 10 chiến sĩ tham gia gói bánh trong 60 phút, thực hiện tại 5 mâm. Ban tổ chức chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu gồm gạo nếp, đậu xanh, thịt lợn, lá dong và khuôn bánh chưng.
Các nữ chiến sĩ thuộc nhiều đơn vị cũng tham gia cuộc thi gói bánh chưng với chủ đề "Gói bánh chưng xanh - Thắm tình đoàn kết".
Binh nhất Nguyễn Tiến Chung, quê Hưng Yên, cho biết đây là lần đầu anh được gói bánh chưng. "Năm đầu tiên xa nhà, hoạt động này phần nào giúp tôi vơi nỗi nhớ gia đình", Chung nói.
Ngoài các chiến sĩ còn có sự góp mặt của đoàn thanh niên phường Quan Thánh, quận Ba Đình.
Gạo, đỗ, thịt và các nguyên liệu đều được chuẩn bị trong ngày đảm bảo về chất lượng.
Góp mặt trong cuộc thi còn có đoàn thanh niên thuộc Lực lượng công an phường Quan Thánh đến cùng gói bánh chưng.
Mỗi đội thi trang trí theo cách riêng để ban giám khảo chấm điểm. Trong 60 phút, hàng trăm bánh chưng đã được hoàn thành.
Bánh gói thành cặp và được dán chữ trang trí cho ngày Tết trước khi bày lên bàn cùng với mâm ngũ quả
Mâm ngũ quả được bày biện đẹp mắt, đội nào cũng cố gắng bày làm sao cho đẹp nhất để đoạt giải cao trong cuộc thi.
Hôm nay hơn 600 cán bộ, chiến sĩ với 7 đội thi, từ 7 đại đội (5 đại đội của tiểu đoàn 1, đại đội 18, đại đội 20) đã gói gần 2.000 cái bánh để ăn Tết Bính Ngọ.
Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 144 gửi lời chúc mừng năm mới, chào xuân mới tới người dân Thủ đô.
Giang Huy