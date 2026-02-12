Chiến sĩ lữ đoàn 144 gói gần 2.000 bánh chưng ăn Tết

Ngày 24/1, bảy đội thi gói bánh chưng tại sân vận động của Bộ Tổng tham mưu, quận Ba Đình. Đây là hoạt động vui xuân đón Tết của Lữ đoàn 144, Bộ tổng Tham mưu, tạo không khí phấn khởi trước thềm năm mới.

Lữ đoàn 144, đơn vị tiền thân của Tiểu đoàn 187, được thành lập tại Bãi Á, Chợ Chu, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên vào năm 1951 với nhiệm vụ bảo vệ cơ quan Trung ương, Bộ Quốc phòng và sở chỉ huy các chiến dịch lớn.