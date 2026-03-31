Chiến lược xây dựng hồ sơ săn học bổng Mỹ 2027

Thạc sĩ Harvard, cố vấn giáo dục Mỹ và học sinh trúng tuyển MIT, ĐH Stanford, ĐH Chicago... chia sẻ chiến lược xây dựng hồ sơ tại hội thảo du học Mỹ vào tháng 4.

Trong bối cảnh cơ hội tiếp cận đại học Mỹ mở rộng, việc giành học bổng giá trị cao đòi hỏi học sinh xây dựng lộ trình chuẩn bị bài bản, tạo sự khác biệt và chiều sâu trong hồ sơ. Theo chuyên gia từ American Study, những năm gần đây, điểm số không còn là yếu tố đảm bảo trúng tuyển. Xu hướng xét tuyển toàn diện (holistic review) ưu tiên ứng viên có khả năng đóng góp cho cộng đồng và thể hiện rõ bản sắc cá nhân.

Theo College Board, xét tuyển toàn diện đánh giá ứng viên dựa trên nhiều yếu tố liên quan, gồm học thuật, hoạt động ngoài học thuật và bối cảnh cá nhân. Các yếu tố định lượng và định tính được xem xét trong mối liên hệ với hoàn cảnh, nhằm đưa ra quyết định tuyển sinh.

Nội dung này sẽ được thảo luận tại hội thảo du học Mỹ do American Study tổ chức ngày 12/4 tại Hà Nội và 19/4 tại TP HCM. Với chủ đề "Chiến lược hồ sơ toàn diện giúp con trúng tuyển đại học top đầu Mỹ", chương trình cung cấp thông tin về xu hướng tuyển sinh mới và cách xây dựng hồ sơ hướng tới học bổng 50-100%.

Tại hội thảo, thạc sĩ giáo dục tốt nghiệp Đại học Harvard Trần Đắc Minh Trung hướng dẫn cách nâng cao sức cạnh tranh của hồ sơ ứng tuyển vào nhóm trường top 20 Mỹ. Theo ông, yếu tố quan trọng không chỉ là thành tích học tập, mà còn là chiều sâu câu chuyện cá nhân.

"Một hồ sơ có sức cạnh tranh cần cho thấy ứng viên là ai, thay vì chỉ liệt kê những gì đã đạt được. Ban tuyển sinh tìm kiếm sự chân thực, chiều sâu tư duy và bản sắc riêng trong từng phần của bộ hồ sơ", ông cho biết.

Chuyên gia chia sẻ tại Hội thảo du học Mỹ của American Study. Ảnh: American Study

Chuyên gia cũng phân tích ba lớp kết cấu trong một bộ hồ sơ du học Mỹ, yếu tố thường bị bỏ qua. Nhiều học sinh có xu hướng bổ sung thành tích và hoạt động ngoại khóa rời rạc, thay vì xây dựng hồ sơ từ nền tảng cá nhân.

Theo đó, một bộ hồ sơ thuyết phục cần có sự xuyên suốt giữa câu chuyện cá nhân, hoạt động ngoại khóa và bài luận. Khi các yếu tố này liên kết, danh sách thành tích trở thành một câu chuyện mạch lạc, tăng khả năng thuyết phục hội đồng tuyển sinh.

Cùng tham gia hội thảo, cố vấn giáo dục cấp cao Mỹ Michael Gamerl chia sẻ về 5 trụ cột của hồ sơ toàn diện và cách các trường lựa chọn ứng viên. Ông cho rằng các trường tìm kiếm người phù hợp, không chỉ người có thành tích cao.

"Sự phù hợp thể hiện ở việc câu chuyện cá nhân, đam mê và định hướng tương lai gắn với giá trị của trường mục tiêu. Khi hiểu rõ điều này, học sinh có thể thể hiện bản thân trong từng yếu tố của hồ sơ, từ GPA, điểm SAT/ACT, hoạt động ngoại khóa đến bài luận và thư giới thiệu", đại diện American Study nói.

Hội thảo có sự tham gia của học sinh Việt Nam trúng tuyển kỳ 2025-2026 tại các trường như MIT, Cornell, Chicago, Johns Hopkins và Washington in St. Louis. Các em chia sẻ hành trình xây dựng hồ sơ, cách phát triển câu chuyện cá nhân và kinh nghiệm ứng tuyển.

Nguyễn Thế Quân trúng tuyển MIT với học bổng 10,2 tỷ đồng với phong cách viết luận sáng tạo. Em xây dựng mỗi bài viết như một nghiên cứu nhỏ nhằm thể hiện tư duy và cá tính học thuật. Bài luận về động lực theo đuổi vật lý của nam sinh cũng xuất phát từ mong muốn hỗ trợ người thân khiếm thị thông qua các thử nghiệm công nghệ tại nhà.

Trong khi đó, Nguyễn Minh Nhật Văn, trúng tuyển Đại học Chicago với học bổng 11 tỷ đồng, phát triển câu chuyện từ trải nghiệm thí nghiệm hóa học tại nhà. Những trải nghiệm này được nối tiếp trong học tập và hoạt động cộng đồng, tạo nên mạch nội dung xuyên suốt trong hồ sơ.

Ngoài ra, các khách mời khác chia sẻ nhiều câu chuyện với định hướng khác nhau, từ khoa học, nghệ thuật đến hoạt động xã hội, mang lại góc nhìn đa chiều về lộ trình du học.

Bên cạnh phần thảo luận, chương trình hỗ trợ đánh giá hồ sơ 1-1. Chuyên gia tư vấn lộ trình học tập, ngành học có tiềm năng và cơ hội phát triển tại Mỹ.

Theo báo cáo Open Doors 2025 của Viện Giáo dục Quốc tế (IIE), Việt Nam hiện đứng trong top 5 quốc gia có số lượng sinh viên du học tại Mỹ đông nhất ở cấp độ đại học với hơn 25.000 sinh viên và có xu hướng tăng so với năm 2023 - 2024. Sức hút của giáo dục Mỹ đến từ chất lượng đào tạo và cơ hội tiếp cận thị trường lao động năng động.

Nhật Lệ