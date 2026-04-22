Chiến lược tăng trưởng năm 2026 của FE Credit

Năm 2026, FE Credit kiên định với chiến lược "lấy khách hàng làm trọng tâm, công nghệ làm trụ cột", phát triển tài chính toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng dựa trên sức mạnh từ hệ sinh thái tài chính VPBank.

Sau giai đoạn biến động, FE Credit cho biết không theo đuổi tăng trưởng bằng mọi giá mà lựa chọn hướng đi có chọn lọc, chủ động "làm lại từ nền" thông qua tái cấu trúc toàn diện, nhằm củng cố hệ thống vận hành và quản trị rủi ro. Đây là một quyết định khó khăn nhưng mang tính bước ngoặt, đặt nền móng cho chu kỳ phát triển bền vững hơn trong dài hạn.

Để cụ thể hóa chiến lược phát triển "lấy khách hàng làm trung tâm và công nghệ làm trụ cột", doanh nghiệp triển khai loạt sáng kiến mới, nâng cấp nền tảng số, điều chỉnh danh mục sản phẩm và tối ưu quy trình vận hành.

Trong đó, doanh nghiệp tập trung hoàn thiện các tính năng cốt lõi của FE Online 2.0 - nền tảng ứng dụng tài chính đa nhiệm. Đây được xác định là hạ tầng trung tâm trong chiến lược số hóa, tích hợp nhiều dịch vụ tài chính, cho phép cá nhân hóa trải nghiệm và mở rộng khả năng tiếp cận tới nhóm khách hàng đại chúng.

Song song, doanh nghiệp triển khai các chương trình khuyến khích hành vi tài chính tích cực như thanh toán đúng hạn, giao dịch không tiền mặt và sử dụng dịch vụ có trách nhiệm. Một số sản phẩm cũng được điều chỉnh theo biến động thị trường, như gói vay ưu đãi giảm 50% lãi suất cho khách hàng tại vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Đại diện FE Credit cho biết, việc tích hợp trách nhiệm xã hội vào phát triển sản phẩm giúp công ty kịp thời ứng phó với rủi ro, đồng thời mở rộng tiếp cận tín dụng cho các nhóm khách hàng dễ bị tổn thương, hướng tới cân bằng giữa tăng trưởng, quản trị rủi ro và phát triển bền vững.

Ở khía cạnh quản trị, FE Credit cho biết đã siết chặt kiểm soát rủi ro và tái cơ cấu danh mục cho vay theo hướng thận trọng hơn. Việc phân lớp khách hàng, kết hợp ứng dụng dữ liệu và công nghệ trong thẩm định giúp nâng cao khả năng kiểm soát rủi ro tín dụng trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động.

Nhờ bám sát chiến lược, năm 2025, công ty ghi nhận tổng doanh thu 16.500 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 611 tỷ đồng, tăng 19,3% so với cùng kỳ, đồng thời đánh dấu năm thứ hai liên tiếp có lãi.

Động lực tăng trưởng

Bước sang năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu tăng tốc dựa trên động lực từ công nghệ và hệ sinh thái. Với nền tảng từ hệ sinh thái hơn 30 triệu khách hàng của VPBank, FE Credit mở rộng danh mục sản phẩm, đồng thời phát triển các kênh phân phối nhằm gia tăng điểm chạm với người dùng.

Trên cơ sở đó, FE Credit phân tích dữ liệu hành vi và nhu cầu khách hàng một cách sâu sắc hơn, làm nền tảng cho việc thiết kế và triển khai các giải pháp bán chéo mang tính cá nhân hóa với hiệu quả cao. Theo đánh giá của nhóm phân tích từ BIDV Securities, sự cải thiện đang được ghi nhận đồng đều ở cả ngân hàng mẹ và công ty tài chính.

Bên cạnh đó, sự hậu thuẫn từ hai định chế tài chính lớn trong và ngoài nước là VPBank và SMBC cũng giúp doanh nghiệp củng cố nền tảng vốn và chủ động hơn trong việc thiết kế sản phẩm tài chính phù hợp với từng phân khúc khách hàng.

Ở góc độ công nghệ, FE Credit tiếp tục phát triển nền tảng FE Online 2.0 như hạ tầng trung tâm trong chiến lược số hóa. Song song, doanh nghiệp đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu và phân tích nhằm nâng cao khả năng hiểu khách hàng, từ đó thiết kế sản phẩm linh hoạt theo từng nhu cầu.

"Sau năm 2025 xây dựng nền móng, năm 2026 là thời điểm chúng tôi tăng tốc chiến lược, mở rộng khả năng tiếp cận tài chính tiêu dùng cho các thế hệ khách hàng mới và những nhóm còn hạn chế trong tiếp cận hệ thống ngân hàng truyền thống", bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Tổng giám đốc FE Credit chia sẻ.

Trong năm nay, công ty xác định đẩy mạnh tiếp cận các phân khúc mới như Gen Z và nhóm khách hàng dưới chuẩn ngân hàng, những đối tượng có nhu cầu tài chính cao nhưng chưa được phục vụ đầy đủ. Đây được xác định là "dư địa tăng trưởng" quan trọng cho chu kỳ phát triển tiếp theo.

Sự kết hợp giữa nền tảng công nghệ, sức mạnh hệ sinh thái và kỷ luật quản trị sau tái cấu trúc đang tạo ra lợi thế đưa FE Credit bước vào giai đoạn phát triển mới. Doanh nghiệp cho biết tiếp tục duy trì định hướng "Nhanh chóng - Dễ dàng - Đáng tin cậy", hướng tới mang lại trải nghiệm tài chính minh bạch, thuận tiện, an tâm cho khách hàng, tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững trong dài hạn.

(Nguồn: FE Credit)