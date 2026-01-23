Chiến lược tăng tài sản bền vững qua mô hình Private Banking của BIDV

Chuyên gia BIDV nhận định trong bối cảnh kinh tế biến động, áp dụng chuẩn quốc tế là giải pháp then chốt giúp giới tinh hoa bảo toàn và chuyển giao gia sản bền vững.

Phân tích về bức tranh kinh tế Việt Nam những tháng cuối năm 2025, các chuyên gia BIDV cho rằng động lực tăng trưởng vẫn duy trì tích cực dù phải đối mặt với nhiều áp lực từ thị trường tài chính quốc tế. GDP 9 tháng đầu năm đạt 7,9% và dự báo cả năm có thể chạm mức 8-8,2%, vượt mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, sự vận hành này diễn ra trong bối cảnh các chính sách thuế mới từ Mỹ và diễn biến tỷ giá phức tạp. Tính đến giữa tháng 12/2025, tỷ giá USD - VND dù tăng khoảng 3,4% so với cuối năm trước nhưng có dấu hiệu hạ nhiệt nhờ lộ trình giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Những biến số này cho thấy môi trường đầu tư đang phức tạp hơn, đòi hỏi các cá nhân sở hữu tài sản lớn phải có một chiến lược quản trị bài bản, thay vì chỉ phụ thuộc vào các kênh đầu tư truyền thống.

Chuyên gia từ Edmond de Rothschild chia sẻ tới khách hàng tại sự kiện Wealth Circle. Ảnh: BIDV

Thực tế này đang thúc đẩy sự chuyển dịch rõ rệt trong tư duy của giới thượng lưu Việt Nam. Các chuyên gia quan sát thấy xu hướng dịch chuyển từ đầu tư ngắn hạn sang quản lý gia sản bền vững. Khi quy mô tài sản mở rộng, nhu cầu của khách hàng không còn dừng lại ở việc gửi tiết kiệm hay mua bán chứng khoán đơn thuần, mà hướng tới những giải pháp quản trị đồng bộ, mang tính chiến lược dài hạn cho cả gia đình và các thế hệ kế cận. Đây là thời điểm mô hình Private Banking phát huy vai trò đối tác đồng hành, đưa các chuẩn mực quốc tế vào thị trường nội địa để giúp khách hàng bảo toàn và gia tăng giá trị tài sản một cách chuyên nghiệp.

Với kinh nghiệm của ngân hàng có lịch sử lâu đời nhất Việt Nam, các chuyên gia BIDV cho biết đơn vị xây dựng mô hình Private Banking dựa trên sự kết hợp giữa năng lực tài chính nội tại và kinh nghiệm từ các định chế toàn cầu. Minh chứng rõ nét là sự hợp tác chiến lược với Edmond de Rothschild (EdR) - tổ chức tài chính gắn liền với lịch sử quản trị gia sản cho những gia tộc tinh hoa nhất châu Âu. Thông qua mối quan hệ này, BIDV đưa triết lý quản trị tài sản của Thụy Sĩ về Việt Nam, nơi các yếu tố về sự ổn định, tính bảo mật và khả năng kế thừa luôn được đặt lên hàng đầu trong mọi quyết định đầu tư.

Theo đó, tại chuỗi sự kiện đầu tư cao cấp "Wealth Circle" diễn ra vào tháng 12/2025, BIDV và các đối tác từ Edmond de Rothschild giới thiệu mô hình Luxury Wealth Management - quản lý tài sản song hành cùng phong cách sống. Cụ thể, tài sản của khách hàng được phân tích và phân bổ dựa trên khẩu vị rủi ro riêng biệt nhằm mục tiêu bảo toàn qua các chu kỳ kinh tế. Các giải pháp này được thiết kế theo hình thức "may đo", giúp giới tinh hoa Việt tiếp cận những kênh đầu tư toàn cầu vốn có rào cản gia nhập rất cao.

Các chuyên gia đánh giá điểm khác biệt của BIDV nằm ở khả năng tư vấn chuyên sâu 1:1. Khách hàng cao cấp không chỉ làm việc với đội ngũ trong nước, còn được kết nối trực tiếp với các chuyên gia tư vấn cấp cao (Senior Private Bankers) từ Edmond de Rothschild. Sự phối hợp này giúp tìm kiếm lời giải cho các bài toán phức tạp như hoạch định kế hoạch thừa kế, chuyển giao di sản hay tối ưu hóa danh mục tài sản xuyên biên giới.

Bên cạnh giải pháp tài chính, chuyên gia ngân hàng nhấn mạnh tầm quan trọng của hệ sinh thái đặc quyền và mạng lưới trung tâm khách hàng cao cấp trên toàn quốc. Đội ngũ Private Banker được đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế là nhân tố đảm bảo tính bảo mật và thực thi cao cho mọi chiến lược tài chính. Những cố gắng này giúp BIDV lần thứ ba liên tiếp được Tạp chí The Asian Banker vinh danh là ngân hàng có dịch vụ Private Banking tốt nhất Việt Nam, ghi nhận sự chuẩn hóa dịch vụ tiệm cận với các trung tâm tài chính lớn như Thụy Sĩ hay Singapore.

Các chuyên gia BIDV khẳng định việc triển khai mô hình quản trị gia sản quốc tế góp phần nâng tầm thị trường tài chính Việt Nam, giúp các gia đình có tài sản lớn chủ động chuẩn bị cho lộ trình 10, 20 năm hoặc nhiều thập kỷ hơn.

Thanh Thư