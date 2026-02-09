Chiến lược tái định vị thương hiệu sau 30 năm của Vietravel

Vietravel thay đổi bộ nhận diện thương hiệu đánh dấu bước chuyển mình chiến lược sau ba thập kỷ hoạt động, nhằm thích nghi với xu hướng du lịch bền vững và chuyển đổi số.

Vietravel vừa tái định vị, chuyển từ quy mô sang tập trung vào chiều sâu giá trị, trách nhiệm cộng đồng. Một trong số hoạt động là việc thay đổi bộ nhận diện thương hiệu hồi cuối năm 2025.

Theo đó, biểu tượng mặt trời quen thuộc của Vietravel được tinh giản, mang phong cách cô đọng và hiện đại hơn. Thay vì thay đổi hoàn toàn, hãng chọn cách kế thừa hình ảnh cốt lõi nhưng nhấn mạnh vào chuyển động đi lên.

Theo đại diện doanh nghiệp, sự điều chỉnh này không chỉ làm mới hình thức, còn mang thông điệp về sự linh hoạt và nỗ lực không ngừng hướng về phía trước. "Biểu tượng mới đóng vai trò như kim chỉ nam cho giai đoạn phát triển 2025-2035, thời kỳ chúng tôi đặt mục tiêu trở thành một thực thể kinh doanh số, kinh doanh xanh và có sự kết nối sâu sắc với hệ sinh thái du lịch toàn cầu", đại diện Vietravel cho biết.

Biểu tượng mặt trời được tinh giản trong nhận diện mới, thể hiện định hướng phát triển dài hạn của Vietravel. Ảnh: Vietravel

Bên cạnh thay đổi về hình ảnh, triết lý "Your Journey - Your Value" (tạm dịch: chuyến đi của bạn - giá trị của bạn) được đưa vào vị trí trung tâm của mọi hoạt động. Điều này cho thấy sự thay đổi trong tư duy phục vụ: du lịch không chỉ là cung cấp dịch vụ vận chuyển hay lưu trú, còn là quá trình đồng hành giúp khách hàng tích lũy giá trị sống. Theo đại diện hãng lữ hành, mỗi hành trình được thiết kế để mang lại cảm xúc riêng biệt và thay đổi góc nhìn của người trải nghiệm về thế giới xung quanh. Vai trò của thương hiệu giờ đây mở rộng từ một đơn vị tổ chức tour sang người bạn đồng hành cùng sự trưởng thành của du khách qua từng chuyến đi.

Diện mạo mới của Vietravel xuất hiện trên không gian đô thị, đánh dấu cột mốc 30 năm phát triển. Ảnh: Vietravel

Theo ông Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch Vietravel, khi doanh nghiệp đạt đến độ trưởng thành nhất định, bài toán không chỉ dừng lại ở tăng trưởng doanh thu, còn là khả năng định hình những chuẩn mực mới cho ngành. "Khả năng thích nghi của doanh nghiệp cần đuổi kịp nhịp độ của công nghệ và xu hướng cá nhân hóa đang tái định hình cách thức tổ chức hành trình trên toàn cầu. Việc rà soát và làm mới mình ngay khi đang ở trạng thái ổn định là cách để chúng tôi vượt qua giới hạn của chính mình", ông Kỳ nói.

Cách Vietravel kể câu chuyện thương hiệu trong chiến dịch lần này cũng có sự khác biệt rõ rệt. Thay vì tập trung vào những con số thành tựu hay thông điệp chiến lược, hãng chọn hướng tiếp cận cảm xúc để kết nối với người tiêu dùng, TVC "Hành trình mặt trời" dẫn dắt người xem qua những khoảnh khắc chân thực của một chuyến đi, từ ánh nắng đầu ngày đến những khoảng lặng bình yên giữa rừng hay biển. Thông điệp được gửi gắm là bản chất của du lịch luôn là trải nghiệm cá nhân, nơi mỗi người tự tìm thấy những giá trị riêng cho bản thân.

Câu chuyện này tiếp tục được nối dài trên không gian sống. Việc ra mắt Zalo Mini App "Hành trình mặt trời" cho thấy đơn vị đẩy mạnh giải pháp công nghệ để tạo ra sự tương tác liền mạch với khách hàng. "Khi những ký ức cá nhân gặp nhau, hành trình 30 năm của doanh nghiệp không còn là bảng tổng kết quá khứ mà trở thành nền tảng vững chắc hướng tới những mục tiêu xa hơn", vị đại diện chia sẻ.

Khách hàng tham gia tour châu Âu của Vietravel. Ảnh: Vietravel

Với hình ảnh mặt trời hướng lên và tinh thần không ngừng chuyển động, Vietravel đang hướng tới xây dựng những giá trị bền vững hơn cho ngành du lịch Việt Nam. Trong thập kỷ tới, mục tiêu của hãng là trở thành doanh nghiệp xanh và số hóa toàn diện, khẳng định vị thế dẫn đầu thông qua kiến tạo những chuẩn mực mới trong ngành.

Thanh Thư