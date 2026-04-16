Chiến lược 'phủ phân khúc' giúp VPBank mở rộng dư nợ tín dụng

VPBank xây dựng hệ sinh thái sản phẩm "may đo" theo từng nhóm khách hàng, đẩy mạnh chiến lược "phủ phân khúc", hướng tới mục tiêu mở rộng dư nợ tín dụng lên 1,3 triệu tỷ đồng năm 2026.

Những năm gần đây, VPBank theo đuổi chiến lược "phủ phân khúc", phân tách thành nhiều lớp theo nhu cầu, hành vi tài chính và mức độ sử dụng dịch vụ, từ đó thiết kế các giải pháp phù hợp cho từng nhóm, từ khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) đến doanh nghiệp lớn. Cách tiếp cận này không chỉ hỗ trợ mở rộng quy mô mà còn giúp ngân hàng khai thác sâu giá trị vòng đời khách hàng, từ các dịch vụ cơ bản như cho vay, thanh toán, tiền gửi đến các nhu cầu nâng cao như đầu tư, bảo hiểm hay quản lý tài sản. Đây được xem là một trong những điểm khác biệt trong mô hình kinh doanh của ngân hàng.

Trong đó, hai phân khúc trọng tâm là khách hàng cá nhân và SME được VPBank phát triển theo hướng phân tầng rõ ràng, gắn với các gói giải pháp tài chính chuyên biệt, nhằm đáp ứng sát nhu cầu từng nhóm và nâng cao hiệu quả khai thác thị trường.

Ở nhóm khách hàng cá nhân, VPBank xây dựng hệ sinh thái dịch vụ đa dạng như Private Banking dành cho nhóm khách hàng tinh hoa, Diamond dành cho khách hàng ưu tiên, Prime cho khách hàng trẻ và CommCredit cho hộ kinh doanh. Bên cạnh đó, FE Credit và ngân hàng số Cake by VPBank phục vụ nhóm phổ thông và cận phổ thông, giúp ngân hàng tiếp cận khách hàng ở nhiều giai đoạn trong vòng đời tài chính.

Đến cuối năm 2025, VPBank phục vụ hơn 19,4 triệu khách hàng cá nhân, tăng 24% so với năm trước. Trong đó có hơn 1.100 khách hàng Private, hơn 700.000 khách hàng Diamond và khoảng 2,7 triệu khách hàng Prime.

Song song, dư nợ tín dụng bán lẻ đạt gần 324.000 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ. Nhờ quy mô khách hàng lớn và hệ sinh thái sản phẩm đồng bộ, VPBank duy trì vị thế dẫn đầu ở một số mảng như thẻ tín dụng, cho vay mua ôtô và bảo hiểm phi nhân thọ.

Năm 2026, VPBank đặt mục tiêu dư nợ cấp tín dụng hợp nhất đến cuối năm đạt gần 1,3 triệu tỷ đồng, tăng 34%. Ảnh: VPBank

Ở phân khúc doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME), VPBank chia thành hai nhóm gồm Micro SME và Upper SME. Nhóm Upper SME được định hướng đóng vai trò dẫn dắt về quy mô và doanh thu, tập trung vào các ngành kinh tế trọng điểm và tài trợ chuỗi cung ứng. Trong khi đó, Micro SME hướng tới mở rộng thị trường và tạo nền tảng tăng trưởng dài hạn, với trọng tâm là phát triển tệp khách hàng đa dạng, gắn với nhu cầu vốn thực và chu kỳ kinh doanh ngắn, qua đó giảm rủi ro tập trung và nâng cao tính ổn định của danh mục.

Cách tiếp cận này giúp VPBank duy trì tăng trưởng đi cùng kiểm soát rủi ro. Đến cuối năm 2025, ngân hàng có gần 200.000 khách hàng SME, với dư nợ tín dụng tăng 38% so với năm trước.

Tại báo cáo phân tích mới đây, Chứng khoán ACB (ACBS) cho biết nhờ việc nhận chuyển giao bắt buộc GPBank, VPBank được cấp hạn mức tăng trưởng tín dụng lên tới 35%. Đơn vị phân tích này đánh giá đây là lợi thế lớn của VPBank trong bối cảnh Ngân hàng Nhà nước thắt chặt hạn mức tăng trưởng tín dụng toàn ngành xuống 15% trong năm 2026, so với 19% của năm 2024.

Để tận dụng dư địa này, VPBank tiếp tục xác định chiến lược "phủ phân khúc" là trụ cột mở rộng tín dụng. Theo kế hoạch trình Đại hội đồng cổ đông thường niên, ngân hàng đặt mục tiêu dư nợ cấp tín dụng hợp nhất đạt gần 1,3 triệu tỷ đồng vào cuối năm 2026, tăng 34%.

Động lực tăng trưởng đến từ việc mở rộng tín dụng theo chiều sâu, tập trung vào hai phân khúc bán lẻ và SME, đồng thời tối ưu cơ cấu sản phẩm và đa dạng hóa theo ngành nhằm nâng cao hiệu quả và gia tăng mức độ thâm nhập thị trường.

Ở mảng khách hàng cá nhân, VPBank tiếp tục phát triển chiến lược phân khúc theo hướng nâng cao giá trị phục vụ và kéo dài vòng đời khách hàng. Bên cạnh các phân khúc hiện hữu, ngân hàng dự kiến bổ sung nhóm Upper Mass (bán cao cấp), đồng thời triển khai mô hình phục vụ theo hướng "may đo". Các sản phẩm được tích hợp thành giải pháp tổng thể, phù hợp với nhu cầu từng nhóm khách hàng.

Ngân hàng cũng định hướng tăng trưởng có chọn lọc, ưu tiên các sản phẩm có tài sản đảm bảo. Với mảng tín chấp và thẻ, VPBank đẩy mạnh số hóa quy trình, phát triển các sản phẩm như vay trực tuyến, mua trước trả sau (BNPL) và các dòng thẻ chuyên biệt, đồng thời ứng dụng dữ liệu và AI để cá nhân hóa ưu đãi và tăng cường bán chéo.

Đối với khách hàng SME, VPBank đặt mục tiêu tăng trưởng đi đôi với chất lượng, hiệu quả và bền vững, theo 5 trụ cột chính: tăng trưởng Upper SME theo 16 ngành trọng điểm; đẩy mạnh số hóa toàn bộ điểm chạm với khách hàng Micro SME; phát triển mạnh các giải pháp thanh toán số và thẻ doanh nghiệp; mở rộng hệ sinh thái Merchant (đối tác chấp nhận thanh toán) và dịch vụ Acquiring (chấp nhận thanh toán thẻ); đồng thời số hóa trải nghiệm vận hành doanh nghiệp thông qua nền tảng NEOBiz.

Trong toàn bộ chiến lược, dữ liệu và công nghệ, đặc biệt là AI được xác định là nền tảng xuyên suốt. Việc phân tích dữ liệu giao dịch và hành vi khách hàng giúp ngân hàng dự báo nhu cầu vốn, rút ngắn thời gian tiếp cận tín dụng và cung cấp giải pháp phù hợp theo từng giai đoạn phát triển của doanh nghiệp.

Minh Ngọc