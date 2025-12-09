Chiến lược phát triển bền vững 'Vì tương lai xanh' của Poong In Vina

Poong In Vina định hướng phát triển bền vững, triển khai loạt chương trình quản lý môi trường, dùng năng lượng tái tạo và đẩy mạnh hoạt động cộng đồng.

Trong bối cảnh toàn cầu chuyển dịch sang sản xuất xanh, ban lãnh đạo Poong In Vina cho biết họ đề cao phương châm "Phát triển cùng môi trường - Tăng trưởng cùng cộng đồng" và vì tương lai xanh. Theo đó, doanh nghiệp triển khai các hoạt động thiết thực nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường và lan tỏa nhận thức xanh trong tập thể cán bộ nhân viên.

Dưới đây là 5 điểm trong chiến lược phát triển bền vững của đơn vị:

Chủ động tham gia các chương trình đánh giá môi trường quốc tế

Poong In Vina là một trong những doanh nghiệp tham gia sớm chương trình Higg FEM (Facility Environmental Module) - bộ tiêu chuẩn do Liên minh Dệt may Bền vững (SAC) xây dựng. Thông qua Higg FEM, công ty tiến hành đánh giá định kỳ các yếu tố như quản lý năng lượng, nước, hóa chất; kiểm soát chất lượng khí thải và nước thải; từ đó nhận diện cơ hội cải thiện hệ thống.

"Kết quả đánh giá được sử dụng làm cơ sở xây dựng kế hoạch hành động, hỗ trợ doanh nghiệp vận hành theo mô hình nhà máy xanh và hiệu quả", đại diện đơn vị nói.

Nâng cao ý thức người lao động qua "Ngày hội đổi pin"

Nhằm khuyến khích hành vi bảo vệ môi trường từ hoạt động thường ngày, Poong In Vina tổ chức chương trình "Ngày hội đổi pin" theo quý. Cụ thể, nhân viên sẽ mang pin cũ tại nhà đến nhà máy đổi. Ban tổ chức sẽ thu gom đúng quy trình, hạn chế thải bỏ gây ô nhiễm đất và nước.

Theo đại diện doanh nghiệp, chương trình đổi pin hàng quý góp phần nâng cao nhận thức về xử lý rác thải và thúc đẩy thói quen sống xanh trong nội bộ doanh nghiệp. Ảnh: Poong In Vina

Ứng dụng năng lượng tái tạo

Để giảm tiêu thụ điện và phù hợp định hướng năng lượng sạch, công ty lắp đặt hệ thống đèn năng lượng mặt trời ở khu vực xung quanh nhà xưởng. Giải pháp này giúp tiết kiệm điện từ lưới quốc gia, giảm phát thải, thể hiện bước chuyển sang ứng dụng công nghệ thân thiện môi trường.

Ban lãnh đạo lắp đặt hệ thống chiếu sáng năng lượng mặt trời cho đèn ngoài nhà xưởng. Ảnh: Poong In Vina

Đồng hành hoạt động cộng đồng

Bên cạnh môi trường, doanh nghiệp duy trì nhiều chương trình xã hội như: Ngày hội vì trẻ tự kỷ, Tuần lễ vì bệnh nhân ung thư, Giờ Trái đất và Đêm không máy điều hòa. Theo người đại diện: "Các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng, hỗ trợ các nhóm đối tượng đặc biệt và khuyến khích thói quen tiết kiệm năng lượng".

Hướng tới tương lai xanh

Trong giai đoạn mới, Poong In Vina tiếp tục định hướng phát triển bền vững, đẩy mạnh cải thiện hệ thống quản lý môi trường, triển khai các sáng kiến tiết kiệm năng lượng và hoạt động cộng đồng.

"Chúng tôi kiên trì triết lý 'hành động từng bước' nhằm đóng góp vào mục tiêu chung về môi trường và phát triển xanh", đại diện doanh nghiệp nói thêm.

Poong In Vina là doanh nghiệp may mặc 100% vốn Hàn Quốc, hoạt động tại Việt Nam từ năm 2006. Trụ sở chính đặt tại Tân Uyên, Bình Dương ( TP HCM) công ty chuyên xuất khẩu sang các thị trường Mỹ, Canada, châu Âu, đồng thời mở rộng hệ thống với các nhà máy tại Bình Dương, Đà Nẵng, Quảng Trị, Hải Phòng. Doanh nghiệp định hướng phát triển nhà máy ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm nâng cao năng suất lẫn chất lượng sản phẩm, cam kết trách nhiệm xã hội và môi trường.

Đông Vệ