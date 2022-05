Chiến lược ‘kiềng 3 chân’ điều trị hiếm muộn thành công

Kết hợp “kiềng 3 chân” gồm hiếm muộn nam, hiếm muộn nữ và hệ thống phòng Labo hiện đại giúp tỷ lệ điều trị vô sinh thành công lên tới 70-80%.

Phối hợp 3 "mắt xích"

Sau 7 năm hiếm muộn, 8 lần chuyển phôi thất bại, vợ chồng chị Nguyễn Thanh Vy đẫm nước mắt khi nghe bác sĩ chỉ định mang thai hộ mới có thể tìm con. Lần đánh cược cuối cùng với số phận, họ tìm đến Trung tâm Hỗ trợ sinh sản BVĐK Tâm Anh TP HCM (IVFTA-HCM) với một tia hy vọng mong manh để rồi chị Vy chạm đến ước mơ làm mẹ ở tuổi 32.

Để điều trị cho ca bệnh đặc biệt, ThS.BS Giang Huỳnh Như, Giám đốc Trung tâm IVFTA-HCM, đã chọn áp dụng phác đồ kích thích buồng trứng nhẹ cho bệnh nhân. Sau đó, người bệnh được bơm huyết tương giàu tiểu cầu tự thân để cải thiện chất lượng niêm mạc tử cung, đồng thời sinh thiết niêm mạc, tính toán chính xác thời gian chuyển phôi nhằm đạt hiệu quả tối ưu.

Trong khi đó, người chồng được đội ngũ bác sĩ đơn vị Nam học của IVFTA-HCM kết hợp chuyên viên phòng lab thực hiện kỹ thuật tìm tinh trùng chất lượng, khỏe mạnh dưới kính hiển vi đảo ngược với độ phóng đại trên 200 lần. Phôi sau khi tạo thành công được nuôi cấy trong hệ thống tủ nuôi cấy phôi hiện đại, đảm bảo nhiệt độ, độ pH và môi trường giống với tử cung người mẹ. Sau một lộ trình điều trị, chị Nguyễn Thanh Vy đã có thai sau lần đầu chuyển phôi tại IVF Tâm Anh TP HCM.

Theo Bác sĩ Giang Huỳnh Như, hiện trong số những cặp vợ chồng hiếm muộn đến điều trị tại trung tâm, chiếm tới 80% là ca bệnh khó, vô sinh lâu năm, lớn tuổi, dự trữ buồng trứng kém (AMH thấp), thất bại chuyển phôi nhiều lần...

"Tỷ lệ thành công của IVFTA-HCM ngày càng cao, lên đến 70% trung bình, thậm chí 80% ở nhóm bệnh nhân trẻ tuổi. Bí quyết tăng tỷ lệ thành công trong điều trị vô sinh ở IVFTA-HCM là sự đầu tư chỉn chu trong cả 3 mắt xích quan trọng: điều trị vô sinh nữ, vô sinh nam và công nghệ nuôi phôi tốt trong Labo ISO 5 siêu sạch", bác sĩ Giang Huỳnh Như nhấn mạnh.

Bác sĩ hiếm muộn nam, hiếm muộn nữ phối hợp hỗ trợ điều trị thành công cho các cặp vô sinh. Ảnh: BVĐK Tâm Anh

Nhiều người Việt vẫn giữ quan niệm cặp vợ chồng khó có con xuất phát từ người phụ nữ chứ không phải đàn ông. Tuy nhiên, theo thống kê, vô sinh do vợ chiếm khoảng 40%, do chồng chiếm 40%, khoảng 10% do cả hai vợ chồng và 10% không tìm thấy nguyên nhân. Từ khi IVFTA-HCM ra đời, sự phối hợp chặt chẽ giữa hiếm muộn nữ, hiếm muộn nam và lab ISO 5 đã làm thay đổi suy nghĩ của nhiều cặp đôi hiếm muộn. Các anh chồng bắt đầu đến khám, hợp tác với bác sĩ điều trị hơn.

Tại IVF Tâm Anh, các đôi hiếm muộn được thăm khám và làm các xét nghiệm đánh giá khả năng sinh sản của cả hai vợ chồng. Người vợ được điều trị kích trứng, tạo trứng tốt, niêm mạc tử cung đẹp, người chồng được đội ngũ bác sĩ nam khoa kết hợp chuyên viên phòng labo thực hiện kỹ thuật tìm tinh trùng chất lượng, khỏe mạnh. Nếu nội mạc tử cung xấu, bác sĩ có thể can thiệp "làm đẹp". Bệnh nhân không tinh trùng có thể được mổ tìm tinh trùng.

ThS.BS Lê Đăng Khoa - Trưởng đơn vị Nam học, Trung tâm IVFTA-HCM chia sẻ, với lợi thế bệnh viện đa khoa có đầy đủ các chuyên khoa Gây mê hồi sức, Nam khoa, Hỗ trợ sinh sản với phòng Lab chuẩn ISO5 hiện đại nhất Đông Nam Á, BVĐK Tâm Anh có thể thực hiện vi phẫu micro-TESE với tỷ lệ thành công tối ưu. Phương pháp trích tinh trùng từ mào tinh và tinh hoàn (micro-TESE) kết hợp với kỹ thuật tiêm tinh trùng vào bào tương trứng (ICSI) đã tạo nên bước đột phá trong xử trí các trường hợp vô sinh do vô tinh không do tắc (NOA), giúp các bệnh nhân này có thể có con chính chủ.

Công nghệ nuôi cấy phôi hiện đại

Bác sĩ Giang Huỳnh Như cho biết sau 20 năm, ngành hiếm muộn Việt Nam đã bắt kịp thế giới khi có phòng Labo ISO 5 chuẩn "lab trong lab" tại Trung tâm hỗ trợ sinh sản, BVĐK Tâm Anh TP HCM, cũng là phòng nuôi cấy phôi đạt tiêu chuẩn ISO 5 duy nhất tại Việt Nam hiện nay. Đây là nơi thực hiện các kỹ thuật cao liên quan đến quá trình tạo phôi thụ tinh trong ống nghiệm, với điều kiện nuôi cấy được kiểm soát chặt chẽ, mô phỏng như điều kiện của ống dẫn trứng và tử cung người mẹ. Để đạt tiêu chuẩn nói trên, phòng phải đáp ứng độ sạch gần như tuyệt đối, tạo ra môi trường chỉ có khí sạch gần giống môi trường tử cung với 3 lớp bảo vệ phôi.

Phòng labo ISO 5 với hệ thống nuôi cấy phôi hiện đại và đội ngũ chuyên viên phôi học giàu kinh nghiệm, góp phần tăng tỷ lệ IVF thành công. Ảnh: BVĐK Tâm Anh

Ở lớp thứ nhất, hệ thống không khí của labo ISO 5 được thiết kế và lắp đặt theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 14644-1, tách biệt khỏi phần còn lại của tòa nhà, đảm bảo chất lượng không khí chuẩn và áp lực dương bên trong labo. Bên cạnh đó, yếu tố môi trường gồm nhiệt độ, độ ẩm, nồng độ và chất lượng không khí, ánh sáng... của labo ISO 5 đều được kiểm soát nghiêm ngặt. Phòng thao tác và nuôi cấy phôi, giao tử được xây dựng theo mô hình "lab trong lab" với đầy đủ hệ thống màng lọc HEPA thế hệ mới nhất, ngăn chặn các hạt bụi mịn trong không khí, đảm bảo chỉ có khí sạch bên trong. Ở lớp thứ ba, tất cả trang thiết bị trong labo, kể cả hệ thống không khí đều được gắn với nguồn điện dự phòng, đảm bảo labo luôn duy trì hoạt động liên tục khi gặp sự cố mất điện đột xuất.

Bên trong phòng Labo, tất cả thiết bị được nhập khẩu đồng bộ từ các nước có nền y học hiện đại như Đức, Nhật, Mỹ, Đan Mạch... với thế hệ mới nhất, nhiều loại chỉ duy nhất có ở Việt Nam hoặc hiếm có ở Đông Nam Á. Nền tảng công nghệ đã giúp tối ưu hoá chất lượng cũng như lựa chọn phôi tốt nhất, dẫn tới tỷ lệ thành công cao.

Tại hệ thống phòng lab của IVFTA, các chuyên gia phôi học có thể thực hiện được tất cả các kỹ thuật cao cấp phục vụ quá trình hỗ trợ sinh sản như tiêm tinh trùng vào bào tương trứng (ICSI), hỗ trợ phôi thoát màng (AH), nuôi phôi ngày 5. Đặc biệt, những kỹ thuật mà trước đây khách hàng phải ra nước ngoài để thực hiện thì nay có thể thực hiện ngay tại phòng lab của IVFTA, kể cả những kỹ thuật khó như kỹ thuật trưởng thành trứng non (IVM), sàng lọc di truyền tiền làm tổ (PGS), chẩn đoán di truyền tiền làm tổ (PGD) phôi ngày 5, trữ phôi, noãn, tinh trùng, xét nghiệm sinh thiết tử cung Era test xác định chính xác ngày chuyển phôi, điều trị dự phòng viêm niêm mạc tử cung...

Phôi được nuôi cấy, phát triển trong hệ thống tủ time-lapse với hệ thống camera ghi nhận toàn bộ quá trình phát triển, phân chia tế bào. Phần mềm trí tuệ nhân tạo AI là "cánh tay đắc lực" giúp chuyên viên có cơ sở đánh giá chất lượng phôi, cũng như tiên lượng khả năng đậu thai.

Ngoài tủ nuôi cấy phôi hiện đại, bệnh viện còn trang bị tủ cấy thông thường hay còn gọi là tủ cấy cổ điển, tủ cấy phôi có gắn camera chuyên biệt. Trang bị hệ thống nuôi cấy hiện đại, đa dạng giúp người bệnh điều trị hiếm muộn tăng hiệu quả điều trị, tiết giảm chi phí, giúp những cặp vợ chồng có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, hiếm muộn lâu năm tiếp cận cơ hội có con.

"Chúng tôi tự hào về tỷ lệ thành công sau chuyển phôi đạt 70% với phôi ngày 5, nuôi trong tủ nuôi phôi timelapse, AI và sinh thiết đánh giá di truyền không có bất thường. Thành công được tính trên tỷ lệ em bé sinh ra khỏe mạnh chứ không chỉ là đậu thai", bác sĩ Giang Huỳnh Như cho biết.

Vào lúc 20h ngày 20/5/2022, Trung tâm Hỗ trợ sinh sản BVĐK Tâm Anh TP HCM sẽ tổ chức tư vấn trực tiếp với chủ đề "Kiềng ba chân - Vô sinh nam, Vô sinh nữ & Labo ISO 5: Bí quyết tăng tỷ lệ thành công trong điều trị vô sinh hiếm muộn". Chương trình có sự tham gia tư vấn của ThS.BS Giang Huỳnh Như - Giám đốc Trung tâm; ThS.BS Lê Đăng Khoa - Trưởng đơn vị Nam học; bác sĩ Lê Xuân Nguyên và bác sĩ Phạm Thị Mỹ Tú.

Độc giả có thể đặt câu hỏi tại đây.

Tuệ Diễm