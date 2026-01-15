Chiến lược 'kể chuyện văn hóa đa quốc gia' của Spotlight Asia

Spotlight Asia theo đuổi chiến lược truyền thông dựa trên storytelling (kể chuyện) bản địa, giúp thương hiệu toàn cầu tạo kết nối văn hóa tại từng thị trường.

Theo đại diện đơn vị, trong bối cảnh các thương hiệu mở rộng hoạt động ra nhiều quốc gia, việc "nói cùng một câu chuyện cho tất cả" không còn mang lại hiệu quả. Với Spotlight Asia, thành công của truyền thông đa quốc gia đến từ khả năng kể đúng câu chuyện, đúng văn hóa và đúng bối cảnh tại mỗi thị trường.

Cụ thể, công ty truyền thông này xây dựng chiến lược dựa trên ba trụ cột: hiểu sâu văn hóa địa phương, vận hành theo chuẩn quốc tế và kể chuyện thương hiệu dựa trên insight khu vực. Cách tiếp cận giúp các chiến dịch vừa đảm bảo tính nhất quán toàn cầu, vừa đủ linh hoạt để thích ứng với từng quốc gia.

Theo ông Phạm Ngọc Xuyên Sơn (Shaun Phạm), founder (nhà sáng lập) kiêm CEO Spotlight Asia, Đông Nam Á không phải là một thị trường đồng nhất mà là tập hợp của nhiều hệ sinh thái văn hóa khác nhau. "Một thông điệp có thể đúng về mặt chiến lược, nhưng nếu không phù hợp với bối cảnh văn hóa, nó sẽ không tạo ra kết nối thật với công chúng", anh nói.

CEO Spotlight Asia có hơn 17 năm làm việc tại Bangkok (Thái Lan). Năm qua, anh được Men's Folio Vietnam vinh danh là "Male Icon - Businessman of the Year in PR Communications" vì đóng góp cho tư duy PR hiện đại tại Đông Nam Á.

Shaun Phạm (Phạm Ngọc Xuyên Sơn) Nhà sáng lập kiêm CEO của Spotlight Asia, được Men's Folio Vietnam vinh danh Doanh nhân của năm trong lĩnh vực Quan hệ công chúng và Truyền thông. Ảnh: Spotlight Asia

Câu chuyện điển hình là khi Spotlight Asia được giao phụ trách truyền thông cho lễ ra mắt một thương hiệu xe điện tại Thái Lan, Spotlight Asia đối mặt với một thách thức lớn: thời điểm ra mắt trùng với Bangkok International Motor Show, nơi hàng loạt thương hiệu ô tô cùng cạnh tranh sự chú ý.

Để thu hút truyền thông, Spotlight Asia đã đề xuất một chiến lược tách biệt, tổ chức sự kiện ra mắt độc lập bên ngoài Auto Show. Sự kiện được tổ chức tại Siam Paragon, một trong những trung tâm thương mại biểu tượng của Bangkok, giúp thương hiệu xe điện tiếp cận cả giới truyền thông và công chúng đại chúng.

Theo đại diện Spotlight Asia, buổi ra mắt thu hút hơn 200 nhà báo trong nước và quốc tế, góp phần tạo hiệu ứng truyền thông tốt cho thương hiệu.

Lễ ra mắt thương hiệu xe điện tại Thái Lan đươc tổ chức tại Siam Paragon vào tháng 12/2022. Ảnh: Spotlight Asia

Gần đây, Spotlight Asia tiếp tục thể hiện năng lực tổ chức các dự án giải trí quốc tế với sự kiện ra mắt The White Lotus Season 3 (HBO Max) vào 2/2025 tại Bangkok.

Ngoài các chiến dịch ra mắt thương hiệu quốc tế, Spotlight Asia còn đảm nhiệm quản lý truyền thông dài hạn cho Michelin Guide tại Việt Nam và dự kiến là Philippines trong năm nay.

Đại diện Spotlight Asia cho biết, đơn vị được sự tin tưởng từ đối tác bởi vận hành theo mô hình đội ngũ in-house (đội ngũ nội bộ) tại từng thị trường, kết hợp chiến lược thống nhất cấp khu vực. Cách làm này giúp duy trì chất lượng chiến lược đồng đều, đồng thời bảo đảm sự am hiểu văn hóa bản địa. "Chúng tôi không chỉ triển khai chiến dịch, mà giúp thương hiệu hiểu rõ họ đang nói chuyện với ai", Shaun Phạm nhấn mạnh.

Shaun Phạm tại lễ ra mắt Michelin Guide Philippines. Ảnh: Spotlight Asia

Trong giai đoạn tiếp theo, Spotlight Asia tiếp tục đầu tư vào năng lực nghiên cứu văn hóa, mở rộng đội ngũ đa quốc tịch và nâng cao chuyên môn storytelling cho các chiến dịch đa thị trường. Với định hướng lấy văn hóa làm nền tảng và tư duy quốc tế làm kim chỉ nam, Spotlight Asia đang khẳng định vị thế của một agency châu Á hiện đại.

Spotlight Asia là công ty truyền thông chiến lược và PR có trụ sở tại Việt Nam và Thái Lan hoạt động tại Việt Nam, Singapore và Philippines. Doanh nghiệp chuyên về PR, KOL marketing, truyền thông xã hội, quan hệ báo chí và các chiến dịch CSR, phục vụ khách hàng trong các lĩnh vực xa xỉ, khách sạn, vận tải, công nghệ và doanh nghiệp.

(Nguồn: Spotlight Asia)