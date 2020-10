Chiến lược duy trì đà tăng trưởng của Bảo hiểm PVI

Quý 3, Bảo hiểm PVI thông báo vượt kế hoạch năm 2020 về lợi nhuận, tính riêng lĩnh vực cốt lõi là kinh doanh bảo hiểm đạt gần 300 tỷ đồng, hoàn thành 116% kế hoạch cả năm 2020.

Ông Dương Thanh Francois, Giám đốc vùng Châu Á Thái Bình Dương của HDI Global SE (HDI), Ủy viên HĐQT PVI Holdings, Chủ tịch Hội đồng Thành viên, đồng thời là Chủ nhiệm Ủy ban Thù lao và Bổ nhiệm Bảo hiểm PVI chia sẻ về chiến lược của doanh nghiệp để đạt được kết quả này.

Ông Dương Thanh Francois.

- Tình hình kinh doanh của Bảo hiểm PVI như thế nào trong bối cảnh dịch Covid-19 ảnh hưởng tới nhiều doanh nghiệp, thưa ông?

- Với chính sách quản trị minh bạch, tăng trưởng gắn liền với hiệu quả, 9 tháng đầu năm 2020, lợi nhuận trước thuế của Bảo hiểm PVI đạt 570 tỷ đồng (bằng tổng kế hoạch lợi nhuận được giao của cả năm 2019).

Có thể nói, thành công của năm 2020 chính là tiếp nối của những bước đi vững chắc năm 2019. Chúng tôi không chấp nhận mọi dịch vụ bảo hiểm để có doanh thu nhằm duy trì kinh doanh dù trong bối cảnh đại dịch Covid-19 kéo theo suy thoái kinh tế toàn cầu. Cải tiến để cắt giảm chi phí, tăng hiệu quả giúp Bảo hiểm PVI duy trì vị thế là một trong những doanh nghiệp bảo hiểm có lãi cao nhất trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam.

Kết thúc năm 2019, tổng doanh thu của Bảo hiểm PVI đạt trên 9.000 tỷ đồng, tăng trưởng 7% so với năm 2018; Lợi nhuận trước thuế hoàn thành 133% kế hoạch được giao đầu năm. Lợi nhuận này sau đó được trích 1 phần để khen thưởng thích đáng cho đội ngũ điều hành và người lao động. Lợi nhuận sau khi trích khen thưởng vẫn tăng trưởng 37% so với tổng lợi nhuận năm 2018. Tính riêng lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm, chúng tôi đã đạt 234 tỷ đồng, tăng hơn 2 lần so với kết quả thực hiện năm 2018 (113 tỷ đồng).

- Bảo hiểm PVI đã có chiến lược quản trị như thế nào để duy trì đà tăng trưởng này bất chấp ảnh hưởng của dịch?

- Không phải đến năm 2020, Bảo hiểm PVI mới có sự tăng trưởng mạnh như vậy. Từ giữa năm 2019, khi điều chỉnh tăng kế hoạch lợi nhuận, Bảo hiểm PVI đã có những chuyển mình rõ rệt về chính sách và nhân sự. Cụ thể, Bảo hiểm PVI đã có thay đổi mạnh mẽ trong chính sách quản trị, kinh doanh, chính sách thưởng hoàn thành kế hoạch và điều chỉnh nhân sự cấp cao nhằm tạo động lực cho toàn hệ thống. Bảo hiểm PVI cũng tiếp tục duy trì tỷ lệ kết hợp tốt nhất, hiệu quả quản trị cao hơn và giảm tỷ lệ bồi thường trên cơ sở đánh giá, lựa chọn rủi ro.

Dịch vụ khách hàng trước và sau bán hàng tốt hơn do được tái đầu tư, tăng khoản nộp cho ngân sách Nhà nước. Chúng tôi cũng góp phần quan trọng để công ty mẹ PVI chi trả cổ tức cao hơn. Thu nhập (bao gồm lương và thưởng) của đội ngũ điều hành và người lao động cũng tăng đáng kể so với các năm trước đó.

- Thu nhập của bộ máy điều hành và của người lao động được cải thiện cụ thể như thế nào?

- Sau khi thay đổi bộ máy quản trị PVI, trên cơ sở đánh giá các tiềm năng của Bảo hiểm PVI, HDI đã nhiều lần trao đổi, yêu cầu Bảo hiểm PVI phải tăng cường hiệu quả hoạt động kinh doanh hơn nữa.

Cần phải nhìn lại con số lợi nhuận trong 4 năm (2015 – 2018), Bảo hiểm PVI chỉ xoay quanh mức 100% kế hoạch lợi nhuận năm với giá trị tuyệt đối lần lượt là 304 tỷ đồng, 109 tỷ đồng, 451 tỷ đồng và 454 tỷ đồng.

Vì vậy, sau khi điều chỉnh nhân sự cấp cao vào giữa năm 2019, cùng với việc điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận tăng thêm 100 tỷ đồng thì các chính sách khuyến khích và chương trình thưởng hoàn thành vượt mức kế hoạch trong 6 tháng cuối năm 2019 được đưa ra. Và cả hệ thống Bảo hiểm PVI đã nỗ lực rà soát, tiết giảm các khoản mục chi phí song song với tăng doanh thu, cũng như thực hiện quản trị minh bạch, hiệu quả hơn.

Kết thúc năm 2019, chúng tôi đã hoàn thành vượt mức kế hoạch điều chỉnh, đạt 623 tỷ đồng lợi nhuận mang lại lợi ích vượt trội cho các bên: các cổ đông như chúng tôi và PetroVietnam đã nhận được cổ tức cao hơn, ngân sách nhà nước thu được nhiều hơn. Kết quả này cũng chính là căn cứ để PVI quyết định một con số chi thưởng lớn là 68,3 tỷ đồng, trong đó 10 tỷ đồng đã được chi khen thưởng cho toàn thể cán bộ nhân viên và 58,3 tỷ đồng được chi thưởng cho nhân sự trong đội ngũ điều hành.

Chúng tôi hoàn toàn đồng ý mức chi này đặc biệt là mức khen thưởng cho đội ngũ điều hành, những con người "đứng mũi chịu sào" trong việc hiện thực hóa những chính sách mới mà chúng tôi đã yêu cầu nhiều năm nay. Dự kiến trong năm 2020 và những năm tiếp theo cổ đông lớn sẽ tiếp tục áp dụng chính sách khen thưởng như vậy.

- Mục tiêu những tháng cuối năm và cho dài hạn của Bảo hiểm PVI như thế nào, thưa ông?

- Mục tiêu năm 2020 là tổng doanh thu vượt 9.500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 750 tỷ đồng. Từ đó, doanh nghiệp duy trì vị trí hàng đầu trong lĩnh vực bảo hiểm thương mại và công nghiệp, tiếp tục gia tăng thị phần trên thị trường Việt Nam, xây dựng để trở thành một trong những công ty bảo hiểm hàng đầu của Đông Nam Á.

Về dài hạn, Bảo hiểm PVI xác định sẽ kiên định chiến lược tăng trưởng gắn liền với hiệu quả, minh bạch hơn nữa trong công tác quản trị và tạo động lực hơn nữa trong công tác kinh doanh. Những chính sách, biện pháp quản lý kinh doanh có hiệu quả rõ rệt sẽ được nhân rộng và cải tiến.

Phong Vân