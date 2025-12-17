Chiến lược của Dat Bike hỗ trợ người dùng chuyển đổi xe máy điện

Dat Bike làm chủ công nghệ lõi, cải tiến sản phẩm, mở rộng hệ thống phân phối và cải thiện dịch vụ hậu mãi nhằm đón đầu xu hướng sử dụng xe máy điện.

Việt Nam đang trải qua giai đoạn chuyển đổi quan trọng khi chính sách giao thông xanh được thúc đẩy mạnh mẽ. Hà Nội sẽ bắt đầu hạn chế, tiến tới loại bỏ xe máy xăng tại các khu vực trung tâm, TP HCM và một số thành phố cũng có định hướng tương tự.

Trước bối cảnh này, Dat Bike, startup xe máy điện của Việt Nam, đã chuẩn bị chiến lược hỗ trợ người dùng chuyển đổi sang sử dụng dòng xe này.

Công nhân tại nhà máy Dat Bike.

Theo Dat Bike, làn sóng chuyển đổi xe điện tại Việt Nam được thúc đẩy bởi ba động lực chính: áp lực kinh tế, chính sách và xu hướng tiêu dùng xanh. Trong đó, kinh tế là động lực hàng đầu. Chi phí nhiên liệu xăng, dầu cao khiến nhiều người tìm đến xe điện với chi phí thấp hơn. Tuy nhiên, lo ngại về chi phí thay pin sau 3-5 năm vẫn tồn tại.

Dat Bike đã phát triển công nghệ cốt lõi từ động cơ, pin đến hệ thống quản lý pin (BMS), bộ điều khiển và sạc thông minh. Hãng này công bố độ bền pin tới 25 năm, có khả năng sửa chữa và thay thế linh hoạt nhờ cấu thành từ nhiều cell pin nhỏ, đóng gói theo cụm. Người dùng xe máy điện Dat Bike có thể sạc pin tại mọi ổ điện gia đình 220V, biến nhà ở hoặc văn phòng thành trạm sạc cá nhân linh hoạt, giảm áp lực lên hạ tầng công cộng khi nhu cầu chuyển đổi xe điện gia tăng.

Khác với xe xăng có hệ thống gara sửa chữa dày đặc, thị trường xe điện còn non trẻ về dịch vụ. Do đó, sự chuẩn bị của các hãng trở thành yếu tố then chốt quyết định sự thành công của làn sóng chuyển đổi này. Dat Bike đã giải quyết vấn đề này bằng chiến lược tích hợp theo chiều dọc, hoàn thiện hệ sinh thái khép kín từ sản xuất đến dịch vụ. Sau khi huy động thành công 22 triệu USD vốn đầu tư, hãng đã mở rộng hệ thống cửa hàng phân phối, nâng cấp cửa hàng 3S thành Trung tâm dịch vụ bảo dưỡng do Dat Bike kiểm soát. Mục tiêu của hãng là đạt 150 cửa hàng trên toàn quốc vào năm 2026.

Trung tâm dịch vụ bảo dưỡng xe điện Dat Bike tại Âu Cơ, TP HCM.

Theo Dat Bike, các Trung tâm dịch vụ bảo dưỡng này có trang bị thiết bị hiện đại như tại nhà máy của hãng, cùng đội ngũ kỹ thuật viên chuyên môn cao, có thể xử lý cùng lúc đến 10 xe máy điện. Thời gian bảo dưỡng định kỳ rút ngắn xuống dưới một giờ mỗi xe. Chính sách miễn phí sạc điện tại tất cả trung tâm dịch vụ bảo dưỡng giúp người dùng tiết kiệm thêm chi phí nhiên liệu.

Bà Bùi Nguyễn Trúc Ny, Giám đốc kinh doanh Dat Bike Việt Nam cho biết, hãng tập trung vào bài toán hiệu suất trên giá thành cho xe điện, tăng sức cạnh tranh với xe xăng. Theo bà, Quantum S là mẫu xe thể hiện triết lý này với khả năng di chuyển 285 km với một lần sạc bốn tiếng. Động cơ 7.000 W cùng khối pin 6,4 kWh có độ bền 25 năm, kèm chi phí vận hành bằng 1/10 so với xe xăng, theo tính toán của hãng.

Kỹ thuật viên Dat Bike tại Trung tâm dịch vụ bảo dưỡng.

Dat Bike đặt mục tiêu sẽ ra mắt các mẫu xe mới mỗi năm, cung cấp thêm lựa chọn cho khách hàng và trở thành công ty sản xuất xe máy điện hàng đầu tại Việt Nam, dẫn đầu tăng trưởng ngành tại Đông Nam Á. Họ cũng mở rộng hợp tác với các đối tác tài chính để hỗ trợ người dùng tiếp cận dễ dàng hơn qua các chương trình trả góp và chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện.

