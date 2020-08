Chiến dịch của Trump nỗ lực 'tìm bàn gỡ'

Đội ngũ của Trump phải dừng chiến dịch để xem xét lại thông điệp tranh cử, trong khi Tổng thống bất ngờ đề xuất ý tưởng hoãn bầu cử.

Khi chiến dịch tranh cử nỗ lực hơn để bảo vệ cách ứng phó với đại dịch của chính quyền, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã làm đảo lộn tất cả khi đề xuất các biện pháp chữa Covid-19 "kỳ diệu" chưa được kiểm chứng, đối đầu với chuyên gia y tế cộng đồng và đưa ra những thông điệp đầy mâu thuẫn về biện pháp đeo khẩu trang để đối phó dịch.

Trong một sự kiện tại Florida hôm 31/7, Trump đã đề cập đến khó khăn hiện tại của mình. "Chúng tôi đã có một chiến dịch dễ dàng và rồi bị nCoV tấn công", Trump nói trước đám đông ủng hộ, rất ít người trong số họ đeo khẩu trang hoặc thực hiện cách biệt cộng đồng.

Với việc Trump không thể tổ chức các sự kiện vận động tranh cử như thông thường và thông điệp chú trọng vào kinh tế không còn phù hợp lúc này, đội ngũ trong chiến dịch tái tranh cử của ông đang tìm cách "gỡ bàn thua" cho Tổng thống.

Sau 6 ngày tạm dừng, chiến dịch quảng cáo mới nhắm vào ứng viên Dân chủ Joe Biden bắt đầu lên sóng ngày 3/8, theo quan chức chiến dịch giấu tên. Đây là bước đi mới nhất trong nỗ lực lâu dài nhằm "hạ bệ" Biden trong mắt cử tri trước thời điểm bỏ phiếu.

Nhưng dường như chính Trump là trở ngại lớn nhất cho chiến dịch, khi ông từ chối lời kêu gọi của các nhà lập pháp và đồng minh phe Cộng hòa trong việc đưa ra một đối sách nhất quán để không tiếp tục "tự giẫm chân mình".

Tổng thống Donald Trump chuẩn bị họp báo tại Nhà Trắng hôm 30/7. Ảnh: AP.

Tuần cuối cùng của tháng 7 đầy hỗn loạn đã khép lại một tháng có thể được xem là đáng ngại nhất trong nhiệm kỳ của Trump.

Một loạt khảo sát dư luận đều cho thấy Trump đang thất thế trước Biden, người hiện có tỷ lệ ủng hộ trên cả nước dẫn trước Trump hai con số. Trump đã sa thải người quản lý chiến dịch Brad Parscale và thay thế bằng Bill Stepien. Mỹ ghi nhận thêm 25.000 người chết và kỷ lục hai triệu ca nhiễm nCoV. Trump hủy hội nghị quốc gia đảng Cộng hòa vì Covid-19 diễn biến phức tạp. 30 triệu người Mỹ mất khoản trợ cấp thất nghiệp 600 USD mỗi tuần, sau khi Nhà Trắng và quốc hội gặp khó khăn khi đàm phán gói kích thích kinh tế.

Liên tiếp gặp khó khăn trên nhiều mặt trận, chiến dịch của Trump đã quyết định "thẩm định" lại một cách toàn diện chiến lược tranh cử, về cả chi tiêu và thông điệp, trong khi dừng các chương trình quảng cáo truyền hình.

Stepien đang cố gắng để hiểu rõ hơn về động lực và nguồn lực của chiến dịch, hay cách thức tạo ra các chương trình quảng cáo tranh cử hiện tại. Một quan chức cho biết Jared Kushner, cố vấn cao cấp và là con rể của Trump, đã thông qua đề xuất dừng chiến dịch quảng cáo này.

Stepien cũng đang xem xét lại cách bố trí nhân lực để xem liệu chiến lược tranh cử của Parscale có hợp lý hay không. Việc Trump sa thải Parscale và thay đổi chiến lược phần nào cho thấy ông không hài lòng với người quản lý chiến dịch cũ.

Cuộc "thẩm định" do Stepien dẫn đầu được thực hiện khi chiến dịch tranh cử của Trump vướng cáo buộc cùng với một ủy ban gây quỹ không báo cáo gần 170 triệu USD chi tiêu thông qua các công ty mà Parscale điều hành. Chiến dịch tranh cử Trump phủ nhận cáo buộc này.

Quan chức chiến dịch cho biết các quảng cáo mới bắt đầu từ 3/8 sẽ nỗ lực khắc họa Biden như "con rối" của phe cực tả, được phát sóng đầu tiên ở các bang chiến trường, nơi có lịch bỏ phiếu qua thư sớm nhất.

Pennsylvania, Bắc Carolina và Wisconsin nằm trong số bang bắt đầu bỏ phiếu qua thư 45 ngày trước ngày bầu cử chính thức 3/11. Michigan, Georgia và Texas nằm trong số các bang bắt đầu bỏ phiếu từ tháng 9.

Đội ngũ tranh cử của Trump hôm 29/4 họp toàn nhân viên tại trụ sở ở Arlington nhằm "kêu gọi đoàn kết", theo mô tả của một quan chức giấu tên. Họ nhận ra tình thế cấp bách khi bộ phận lớn cử tri nhiều khả năng sẽ bỏ phiếu sớm qua thư vì đại dịch và điều đó khiến Trump có ít thời gian hơn để xoay chuyển tình hình.

Nhưng ngay cả khi Stepien và trợ lý chiến dịch hàng đầu cố gắng thuyết phục mọi người trong đội ngũ rằng "nước đang đến chân", Trump lại dường như vẫn đủng đỉnh và không thay đổi chiến lược của mình.

Đồng minh của Trump nói rằng họ nhận ra Covid-19 nhiều khả năng trở thành vấn đề trọng tâm đối với cử tri trước thềm bầu cử và kêu gọi ông thể hiện vai trò lãnh đạo đất nước ứng phó với đại dịch.

Nhưng thay vào đó, Trump lại chia sẻ video thể hiện sự ủng hộ với một nhóm bác sĩ quảng bá tác dụng của thuốc trị sốt rét hydroxychloroquine trong điều trị Covid-19. Twitter đã xóa bài đăng của Trump vì vi phạm quy định "không truyền bá tin giả".

Trump cũng công khai thể hiện lập trường đối chọi với các chuyên gia y tế. Trong cuộc họp báo hôm 28/7, Trump phàn nàn rằng nhiều quan chức y tế, gồm cả chuyên gia bệnh truyền nhiễm hàng đầu Anthony Fauci, được nhiều người tín nhiệm, trong khi "không ai thích tôi". Ông còn cho rằng đó là do "tính cách của tôi".

Trong khi những tranh cãi về phát ngôn của ông với Covid-19 chưa lắng xuống, Trump tiếp tục đẩy mình lún sâu trong khủng hoảng khi đề xuất ý tưởng hoãn bầu cử, cáo buộc hình thức bỏ phiếu qua thư "sai trái và gian lận".

Ý tưởng của Trump lập tức vấp phải làn sóng phản đối gay gắt chưa từng thấy từ cả phe Dân chủ và Cộng hòa, khi họ cho rằng ông đang vượt quá giới hạn quyền lực của mình.

Đảng Dân chủ và nhiều nhóm hoạt động nói rằng bỏ phiếu qua thư là cách để bảo vệ cử tri trước đại dịch. Tuy nhiên, Trump nhiều lần phản đối, cho rằng phương thức này sẽ thúc đẩy gian lận và người Mỹ nên trực tiếp đến điểm bỏ phiếu, xếp hàng bầu cử như bình thường.

Một số đồng minh và trợ lý chiến dịch của Trump thừa nhận với cách phản ứng của Tổng thống, họ đang gặp nhiều khó khăn trong việc "hạ bệ" Biden trong mắt cử tri. Khi Biden dành phần lớn thời gian ở nhà tại Delaware do đại dịch, các đòn tấn công của Trump về sức khỏe tinh thần, chính sách tự do và cách tiếp cận về an toàn công cộng của Biden dường như không hiệu quả.

"Một điều mà chúng tôi nhận thấy trong các nhóm mà chúng tôi tập trung tới là mọi người không biết điều gì về Joe Biden", Kelly Sadler, giám đốc truyền thông của America First, nhóm ủng hộ Trump, nói.

Nhiều cuộc thăm dò gần đây cho thấy Biden đang dẫn trước Trump tại các bang chiến trường và cạnh tranh quyết liệt tại các thành trì của phe Cộng hòa như Texas và Georgia.

Ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: USA Today.

America First đã ngừng chạy quảng cáo chống lại Biden ở Michigan, khi thừa nhận rằng nó có vẻ mang lại ít lợi thế cho Trump vào tháng 11. Nhóm hiện tập trung vào các bang như Bắc Carolina, Arizona, Pennsylvania và Wisconsin.

Chiến dịch của Trump đã vẽ ra một số kịch bản, trong đó Trump để mất một số bang từng chiến thắng năm 2016, nhưng cuối cùng vẫn đắc cử. "Chúng tôi chỉ cần chiến thắng ở Wisconsin hoặc Michigan hay Pennsylvania để chiến thắng lặp lại", Stepien nói hôm 24/7.

Tuy nhiên, việc chiến dịch Trump phải dừng để xem lại chiến lược là "tin mừng" đối với đội ngũ của Biden. T.J. Ducklo, người phát ngôn chiến dịch tranh cử của Biden, nói Trump đang thua vì "ông ấy bỏ rơi người dân Mỹ" và thiếu "chiến lược nhất quán" để xử lý Covid-19, đại dịch khiến hơn 150.000 người Mỹ chết và hàng chục triệu người mất việc.

"Đấy, việc đánh giá thông điệp đã hoàn tất", ông nói.

Thanh Tâm (Theo Washington Post)