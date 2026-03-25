Chiếc ghế giúp nữ tiếp viên sống sót sau khi văng khỏi máy bay 100 m

Ghế ngồi đặc biệt góp phần giúp nữ tiếp viên Air Canada thoát chết dù bị văng khỏi phi cơ hơn 100 m trong vụ tai nạn tại sân bay LaGuardia ngày 22/3.

Khoảng 23h35 ngày 22/3, chuyến bay 8646 của Air Canada Express hạ cánh xuống đường băng số 4, sân bay LaGuardia, Mỹ. Ba phút sau đó, chiếc máy bay đâm vào xe cứu hộ đi ngang đường băng, khiến cơ trưởng và cơ phó thiệt mạng, 41 người trên máy bay bị thương.

Nữ tiếp viên Solange Tremblay khi đó văng khỏi máy bay khoảng 100 m, bị gãy một chân. Khi được tìm thấy, cô vẫn được dây an toàn giữ chặt trên ghế. Con gái của Tremblay, Sarah Lepine, chia sẻ với kênh tin tức Canada TVA Nouvelles hôm 24/3 rằng những gì xảy ra với mẹ cô như "một phép màu".

Nữ tiếp viên Solange Tremblay, người được mệnh danh "người phụ nữ may mắn nhất thế giới".

"Tôi vẫn đang cố hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng có lẽ mẹ đã có một thiên thần hộ mệnh bảo vệ", Lepine nói.

Chuyến bay cất cánh từ sân bay thành phố Montreal, tỉnh Quebec, Canada lúc 22h12 với 72 hành khách và 4 thành viên phi hành đoàn, bay thẳng đến New York City, Mỹ, hành trình khoảng 1,5 tiếng.

Jeff Guzzetti, cựu điều tra viên tai nạn liên bang, cho biết Tremblay gần như không bị thương nặng nhờ chiếc ghế đặc biệt.

"Ghế của tiếp viên là loại ghế gập, được bắt cố định vào vách máy bay, cũng là phần vách buồng lái", Guzzetti giải thích. Đây là loại ghế được thiết kế đặc biệt, vô cùng chắc chắn và có thể chịu lực va chạm lớn hơn ghế hành khách khi xảy ra tai nạn vì tiếp viên cần có khả năng hỗ trợ khách thoát khỏi máy bay sau sự cố. Ông cũng gọi việc nữ tiếp viên Solange sống sót sau tai nạn "giống một phép màu, đặc biệt so với mức độ phá hủy ở phần mũi máy bay". Nhiều người cũng gọi Solange là "người phụ nữ may mắn nhất thế giới" vì sự cố này ngoài việc phải phẫu thuật chân, sức khỏe của bà vẫn ổn.

Tiếp viên có ghế ngồi riêng trên máy bay. Chiếc ghế này khi không có người sử dụng sẽ tự động gấp lại, không gây cản trở lối đi.

Vụ tai nạn của máy bay Canada ở New York là sự cố gây chết người đầu tiên tại LaGuardia trong 34 năm, khiến sân bay đông đúc thứ ba của khu vực New York phải đóng cửa 14 giờ, hàng trăm chuyến bay bị hủy.

Cơ quan An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) và Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) chưa công bố nguyên nhân tai nạn. Giới chức Canada và Mỹ đang phối hợp điều tra, trong đó cuộc ghi âm trao đổi giữa các bên nhiều khả năng là một trong những trọng tâm họ xem xét.

LaGuardia là sân bay đông đúc thứ 19 tại Mỹ trong năm 2024, là một trong 35 sân bay lớn ở Mỹ có trang bị hệ thống giám sát mặt đất tiên tiến, sử dụng radar và dữ liệu định vị từ máy bay để cảnh báo các kiểm soát viên về nguy cơ va chạm trên đường băng, theo FAA.

Năm 2013, ít nhất hai tiếp viên cũng đã sống sót sau khi bị văng khỏi máy bay của Asiana Airlines (Hàn Quốc) trong vụ tai nạn đâm vào bờ kè biển trong lúc hạ cánh tại sân bay quốc tế San Francisco, Mỹ. Trên máy bay khi đó có 291 người, ba phụ nữ thiệt mạng.

Anh Minh (Theo News, AP)