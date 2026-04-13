Chiếc đồng hồ thép đắt hơn vàng của Patek Philippe

Ra mắt năm 1976, chiếc đồng hồ Nautilus Ref. 3700/1A với nguyên liệu thép được định giá vượt cả đồng hồ vàng, mở ra khái niệm mới về xa xỉ.

Trong bối cảnh vàng vẫn là chuẩn mực của sự xa xỉ, việc một mẫu đồng hồ thép đắt hơn vàng cùng hãng không chỉ gây tranh cãi mà còn tái định nghĩa giá trị của đồng hồ cao cấp.

Được thiết kế bởi Gérald Genta, Nautilus Ref. 3700/1A phá vỡ mọi quy chuẩn thẩm mỹ quen thuộc. Thay vì vỏ tròn cổ điển, mẫu đồng hồ mang hình dáng cửa sổ tàu biển với bezel bát giác bo tròn. Hai "tai" đặc trưng ở hai bên vỏ, vốn là giải pháp kỹ thuật để đảm bảo khả năng chống nước lại trở thành dấu ấn thị giác đặc biệt.

Hình ảnh mẫu Patek Philippe Nautilus Ref. 3700/1A – phiên bản Nautilus đầu tiên do Patek Philippe ra mắt năm 1976. Ảnh: Patek Philippe

Nhưng nghịch lý "thép đắt hơn vàng" không nằm ở hình dáng mà ở cách Patek Philippe xử lý vật liệu. Với Nautilus, thép không còn là lựa chọn phổ thông. Từng mắt xích dây đeo tích hợp được hoàn thiện thủ công theo tiêu chuẩn Haute Horlogerie (chế tác đồng hồ cao cấp) như: chải xước, đánh bóng, xử lý ánh sáng phức tạp - quy trình đòi hỏi thời gian và kỹ năng ngang hàng hay thậm chí vượt việc chế tác vàng khối.

Trong khi đó, bối cảnh ra đời của Nautilus càng khiến mức giá trở nên "khó hiểu". Giữa khủng hoảng thạch anh, đồng hồ pin Nhật Bản rẻ và chính xác đang lấn át thị trường. Thay vì giảm giá để cạnh tranh, Patek Philippe chọn cách đi ngược - nâng giá thép lên ngang và hơn vàng.

Chiến dịch quảng cáo năm ấy cũng khẳng định với giới mộ điệu: một trong những chiếc đồng hồ đắt nhất thế giới được làm từ thép. Không còn là công cụ đo thời gian, Nautilus trở thành tuyên ngôn phong cách sống dành cho những người coi trọng thiết kế, kỹ nghệ và cá tính hơn vật liệu quý.

Từ nghịch lý ban đầu, Nautilus đã định hình một chuẩn mực mới - giá trị của đồng hồ xa xỉ không nằm ở vàng hay platinum mà ở tư duy thiết kế, tay nghề chế tác và câu chuyện mà nó đại diện. Từ đây, thép - vật liệu tưởng chừng bình thường bước vào hàng ngũ biểu tượng của xa xỉ đương đại.

Gérald Genta, nhà thiết kế đứng sau những biểu tượng đồng hồ thế kỷ 20, người đã tái định nghĩa thẩm mỹ xa xỉ bằng những đường nét táo bạo và khác biệt. Ảnh: Patek Philippe

Ngày nay, các phiên bản mới của Patek Philippe Nautilus tiếp tục giữ cấu trúc vỏ đặc trưng nhưng được tinh chỉnh ở nhiều chi tiết nhằm tăng tính nhận diện và trải nghiệm đeo. Bộ vỏ thép không gỉ vẫn là lựa chọn chủ đạo, kết hợp hoàn thiện chải xước và đánh bóng thủ công để tạo hiệu ứng ánh sáng rõ ràng hơn trên bề mặt.

Mặt số được điều chỉnh về độ sâu màu và độ tương phản, duy trì họa tiết ngang quen thuộc nhưng sắc nét hơn. Một số biến thể bổ sung chức năng như chronograph hoặc lịch thường niên, hướng đến nhóm người chơi đồng hồ tìm kiếm sự đa dụng thay vì chỉ yếu tố thẩm mỹ. Dây đeo tích hợp tiếp tục là điểm nhấn kỹ thuật. Các mắt xích được hoàn thiện kỹ hơn ở phần cạnh, giúp cảm giác đeo liền mạch và ôm cổ tay tốt hơn. Đây cũng là yếu tố khiến chi phí sản xuất tăng cao do yêu cầu xử lý bề mặt trên thép khó hơn so với kim loại mềm như vàng.

Ở góc độ thị trường, phiên bản mới không thay đổi cách Patek Philippe định vị dòng Nautilus. Sản lượng vẫn được kiểm soát khiến mẫu đồng hồ này duy trì mức độ khan hiếm nhất định. Vì vậy, với nhiều tín đồ thời trang, giá trị của Nautilus không chỉ nằm ở thiết kế mà còn ở khả năng giữ giá và giao dịch ổn định trên thị trường thứ cấp.

Hải My