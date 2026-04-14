Chiếc đồng hồ đầu tiên dành cho thám hiểm vũ trụ

Đồng hồ Pilot’s Venturer Vertical Drive của IWC có thể chịu lực lên tới 10g, cao hơn cả độ rung phi hành gia phải chịu khi phóng tên lửa.

Theo CNN, IWC Schaffhausen gây kinh ngạc khi giới thiệu chiếc Pilot’s Venturer Vertical Drive tại triển lãm đồng hồ danh giá nhất thế giới Watches and Wonders ở Geneva, ngày 14/4. Thiết kế không đơn thuần là đồng hồ phi công thông thường, mà là sản phẩm đầu tiên trên thế giới được thiết kế và chế tạo chuyên dụng để đo thời gian trong không gian.

Điểm khác biệt lớn nhất của Venturer Vertical Drive là thiết kế hoàn toàn không có núm vặn (thường ở vị trí 3h). Sự thay đổi theo phong cách tối giản này được xem là mang tính sống còn vì giúp đồng hồ không bị vướng vào các thiết bị trên trạm vũ trụ hoặc bộ đồ phi hành gia cồng kềnh. Thay vì núm vặn, người dùng tương tác với đồng hồ thông qua một vòng bezel xoay và một công tắc chuyển đổi ở vị trí 9h. Hệ thống này cho phép các phi hành gia dễ dàng thiết lập giờ tham chiếu nhiệm vụ, múi giờ thứ hai hoặc ngày tháng ngay cả khi đang đeo găng tay bảo hộ liên tục.

Để chịu đựng được sự khắc nghiệt ngoài Trái đất, IWC đã sử dụng những vật liệu tiên tiến nhất. Vỏ đồng hồ là sự kết hợp giữa gốm oxit zirconium trắng và Ceratanium - một vật liệu độc quyền của IWC kết hợp độ nhẹ của titan với độ cứng, chống trầy xước của gốm. Về khả năng chịu nhiệt, đồng hồ vẫn hoạt động chính xác trong biên độ nhiệt cực hạn, từ -150 độ C trong bóng râm đến hơn 100 độ C dưới ánh nắng mặt trời trực tiếp.

Pilot’s Venturer Vertical Drive ra đời nhân kỷ niệm 90 năm chiếc đồng hồ đầu tiên của IWC được thiết kế riêng cho phi công - Special Watch for Pilots. Ảnh: IWC Schaffhausen

Pilot’s Venturer Vertical Drive có khả năng chống sốc cực đại, đã vượt qua các bài kiểm tra tại trụ sở của Vast ở Long Beach, California. Nó có thể chịu lực lên tới 10g, cao hơn cả độ rung mà phi hành gia phải chịu khi phóng tên lửa. Trong ngành hàng không và vũ trụ, mức 10g được coi là giới hạn cực hạn, vượt xa các tiêu chuẩn vận hành thông thường của cả con người và máy móc.

Đồng hồ được chứng nhận đủ điều kiện bay từ Vast để sử dụng trên Haven-1 - dự kiến là trạm vũ trụ thương mại đầu tiên trên thế giới. Trong môi trường không có khái niệm ngày đêm, thiết kế với định dạng 24 giờ được xem là công cụ quan trọng giúp phi hành đoàn duy trì nhịp sinh học và bám sát lịch trình nhiệm vụ dày đặc.

Trên CNN, Christian Knoop, giám đốc thiết kế của IWC cho biết đồng hồ có giá 28.200 USD, không chỉ hướng tới các phi hành gia mà còn cả những nhà sưu tập đam mê tinh thần khám phá. Tạp chí Vogue cho rằng Pilot’s Venturer Vertical Drive là một minh chứng cho thấy thời trang xa xỉ có thể song hành những tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe nhất của ngành hàng không vũ trụ hiện đại.

Pilot's Venturer Vertical Drive khi ướm lên tay. Video: Time+Tide Watches

Trước Pilot’s Venturer Vertical Drive của IWC, ba chiếc đồng hồ khác từng "bay" vào vũ trụ, nhưng chúng không được chế tạo và thiết kế chuyên biệt để đo thời gian trong không gian. Đầu tháng, các phi hành gia trong nhiệm vụ Artemis II của NASA đã đeo chiếc Omega Speedmaster X-33. Trước đó, chiếc Omega Speedmaster Professional - được NASA chứng nhận năm 1965 - là chiếc đồng hồ đầu tiên được đeo trên mặt trăng năm 1969. Navitimer Cosmonaute (Ref.809) của Breitling từng theo chân phi hành gia Scott Carpenter trong nhiệm vụ Mercury-Atlas 7 năm 1962. Sau đó, nó được bán lại với giá 156.250 USD năm 2019.

IWC Schaffhausen do kỹ sư người Mỹ Florentine Ariosto Jones thành lập năm 1868. Hãng là một trong những thương hiệu đồng hồ xa xỉ danh tiếng nhất thế giới, nổi bật với sự kết hợp giữa kỹ thuật cơ khí chính xác của Đức và truyền thống làm đồng hồ của Thụy Sĩ. IWC nổi tiếng nhất nhờ dòng đồng hồ phi công (Pilot’s Watches) - bộ sưu tập định hình nên tiêu chuẩn cho phân khúc này từ giữa thập niên 1930, với sự chú trọng đặc biệt vào khả năng hiển thị rõ nét và cấu trúc bền bỉ.

Vài năm trở lại đây, không gian đang là lĩnh vực được một số thương hiệu xa xỉ nhắm tới. Prada đã hợp tác với Axiom Space để chế tạo bộ đồ du hành vũ trụ cho nhiệm vụ Artemis III lên Mặt Trăng của NASA, dự kiến phóng vào năm tới. Tháng 3, công ty du lịch vũ trụ Virgin Galactic mở bán một số lượng vé giới hạn cho các chuyến bay vào vũ trụ với giá 750.000 USD. Paul Boutros, người đứng đầu bộ phận Đồng hồ khu vực châu Mỹ của nhà đấu giá Phillips nhận định nếu du lịch vũ trụ trở nên phổ biến hơn, những chiếc đồng hồ phục vụ cho giới thượng lưu này sẽ nhiều hơn.

Sao Mai (theo CNN)