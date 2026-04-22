'Chiếc bán tải độ đèn soi thấu văn hóa chủ xe'

Những chiếc xe gắn đèn vô tội vạ đang uy hiếp sự an toàn của những phương tiện khác đi trên đường.

'Xe bật đèn chói mắt có bị phạt?' Một chiếc xe bán tải gắn đèn hậu chói mắt hơn đèn pha. Video: CTV

Tôi thường xuyên đi quốc lộ, cao tốc. Không ít trường hợp tôi gặp xe tải, xe bán tải lắp đèn bên hông, đằng sau gây chói mắt làm ảnh hưởng tầm nhìn. Nếu việc này gián tiếp khiến tôi bị tai nạn, hoặc gây tai nạn cho xe khác do không thể quan sát phía trước, liệu tài xế gắn đèn gây chói mắt đó, ví dụ như video dưới, có chịu trách nhiệm?

Vấn đề ở đây là đèn hậu, tại sao phải sáng như vậy, khi đó không phải là nơi tài xế nhìn? Phải chẳng chủ xe muốn xe khác sợ chói mắt mà tránh xa, hay để camera giao thông không chụp được khi họ có hành vi phạm luật? Dù với lý do gì, chiếc đèn hậu sáng như đèn cao áp thế này cũng đã soi rõ một thứ, đó là thứ văn hóa "lùn" của chủ xe.

Người ta có thể bất chấp luật pháp, bất chấp sự phiền nhiễu gây ra cho người khác chỉ để thỏa mãn một nhu cầu lệch lạc của bản thân mình. Họ sẽ cảm thấy thế nào nếu người khác vì ánh đèn đó mà tai nạn? Liệu có một chút bối rối lương tâm?

Cuối cùng, tệ nạn này tồn tại ở Việt Nam đã quá lâu, nhưng chiếc LED bar, đèn hậu, đèn gầm sáng quắc, đủ màu xanh đỏ tím vàng như trong vũ trường thế kỷ trước. Tôi hy vọng rằng, cơ quan chức năng sẽ sớm giải quyết triệt để những tệ nạn này, trả lại một môi trường giao thông an toàn, văn minh.

Độc giả Hoàng Trường