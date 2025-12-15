Chicilon Digital Media tập trung nguồn lực cho kênh truyền thông bán lẻ

Chicilon Digital Media ngừng cung cấp kênh truyền thông sân bay, dốc toàn nguồn lực tập trung kênh truyền thông bán lẻ nhằm khai thác lĩnh vực nhiều tiềm năng, mang lại giá trị lâu dài.

Bắt đầu từ tháng 8, công ty được cấp phép 4G toàn diện và triển khai lộ trình tích hợp NFC cùng hệ thống giám sát bằng AI. Các công nghệ này cho phép nội dung quảng cáo được cập nhật linh hoạt, đo lường hiệu quả và kích hoạt tương tác ngay tại điểm chạm.

Đại diện công ty đánh giá, trong bối cảnh đó, kênh truyền thông sân bay không còn phù hợp với định hướng phát triển dài hạn và mục tiêu tạo giá trị gia tăng mà doanh nghiệp hướng tới. Việc ngừng cung cấp kênh quảng cáo (bao gồm Tivi và Màn LED lớn) tại sân bay là thiết thực với định hướng nâng cấp quản lý DOOH (lĩnh vực quảng cáo ngoài trời kỹ thuật số) của Nhà nước, được giới chuyên môn đánh giá là bước tiến quan trọng của Chicilon Digital Media trong giai đoạn chuyển đổi của ngành.

Bảng quảng cáo kỹ thuật số của doanh nghiệp tại siêu thị. Ảnh: Chicilon Digital Media

Công ty có hơn 36.000 màn hình quảng cáo trên toàn quốc, giúp tiếp cận trực tiếp nhóm người tiêu dùng trung và cao cấp trong các không gian sinh hoạt thường nhật, đưa thương hiệu hiện diện trong mọi khoảnh khắc của khách hàng. Hiện, chuỗi siêu thị và kênh bán lẻ trên toàn quốc đang trở thành cổng vào mới của truyền thông số. Người tiêu dùng ghé siêu thị nhiều lần mỗi tuần; khu vực lối vào, kệ hàng, quầy thanh toán đều là các điểm chạm then chốt ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định mua hàng.

Những địa điểm này đặc biệt phù hợp với các ngành FMCG (nhóm hàng tiêu dùng nhanh), đồ uống, sản phẩm chăm sóc cá nhân, thương mại điện tử, thanh toán số. Dựa trên đánh giá này, từ tháng 10, Chicilon Digital Media chính thức triển khai chiến lược quốc gia "Retail BotMedia" - Truyền thông bán lẻ thông minh". Công ty nhanh chóng hoàn thiện lắp đặt hệ thống màn hình quảng cáo tại ba điểm chạm mấu chốt: lối vào, khu vực kệ hàng và quầy thu ngân.

Tại sự kiện giới thiệu các chiến lược mới, quy tụ hơn 100 lãnh đạo cấp cao ngành FMCG, được Chicilon Digital Media tổ chức hồi tháng 10, các chuyên gia đánh giá, đối với ngành hàng tiêu dùng nhanh, điểm chạm hiệu quả nhất là những nơi người tiêu dùng xuất hiện mỗi ngày: tòa nhà, thang máy, văn phòng và đặc biệt là lối vào siêu thị, kệ hàng, quầy thanh toán. Đây mới là những điểm chạm tần suất cao, có ảnh hưởng thật sự đến quyết định mua hàng.

Thương hiệu ưu tiên những kênh có thể nhìn thấy, chạm tới, tương tác và đo lường. Việc Chicilon Digital Media đầu tư vào hệ thống truyền thông tòa nhà và bán lẻ phù hợp với xu hướng này. Retail BotMedia sẽ trở thành điểm vào cốt lõi của marketing trong tương lai, nhiều thương hiệu cũng đang dịch chuyển nhiều ngân sách sang những kênh gần với hành vi tiêu dùng thực tế nhất.

Màn hình quảng cáo ngay tại kệ hàng. Ảnh: Chicilon Digital Media

Retail BotMedia được thiết kế dựa trên hành trình mua sắm phổ biến của người tiêu dùng Việt Nam trong siêu thị, kéo dài khoảng 25-40 phút, di chuyển qua 8-12 quầy kệ với thời gian dừng lại quyết định trước kệ hàng 7-12 giây. Chicilon Digital Media xây dựng mô hình ba điểm chạm cốt lõi đó - lối vào, kệ hàng và quầy thanh toán nhằm bao phủ toàn bộ chu kỳ mua sắm.

Theo đại diện doanh nghiệp, sự kết hợp này tạo thành "tổ hợp vàng" cho các ngành hàng: tiếp xúc liên tục - can thiệp quyết định - củng cố ghi nhớ, mang lại hiệu quả quảng cáo. Retail BotMedia giúp thương hiệu hiện diện xuyên suốt hành trình mua sắm, biến mỗi điểm chạm thành cơ hội chuyển đổi thực sự.

Song song đó, công ty đã xây dựng hệ thống hạ tầng truyền thông số hoàn chỉnh bao gồm: nền tảng quản lý nội dung CMS tự phát triển, nền tảng dữ liệu CRM & IoT, hệ thống AI đo lường hành vi và tương tác NFC "chạm để truy cập". Thông qua hệ thống này, thương hiệu có thể thực hiện đầy đủ chuỗi truyền thông từ tiếp cận - tương tác - dẫn dắt - chuyển đổi trên nền tảng của Chicilon Digital Media, giúp quảng cáo DOOH có thể chạm đến hiệu quả đo lường và theo dõi minh bạch.

Retail BotMedia được thiết kế dựa trên hành trình mua sắm phổ biến của người tiêu dùng Việt Nam. Ảnh: Chicilon Digital Media

Ông Lê Viết Hải Sơn, CEO Chicilon Digital Media, cho biết công ty kiên định xây dựng mạng lưới truyền thông điểm chạm đời sống trên toàn quốc, tích hợp sâu công nghệ - dữ liệu - bối cảnh để hình thành mạng O2O lớn nhất Việt Nam. "Rút khỏi sân bay không phải là giảm đi, mà là nâng cấp; không phải từ bỏ kênh, mà là lựa chọn tương lai", ông nói.

Nhiều chuyên gia trong ngành nhận định quyết định của Chicilon Digital Media phản ánh sự chuyển dịch từ mô hình truyền thông truyền thống sang nền tảng dữ liệu hóa điểm chạm. Khi Retail Media trở thành một trong những phân khúc tăng trưởng nhanh của ngành quảng cáo toàn cầu, mạng lưới Retail BotMedia được kỳ vọng sẽ đóng vai trò như một hạ tầng truyền thông mới, mang lại hiệu quả đo lường rõ ràng và khả năng chuyển đổi cao hơn cho các thương hiệu.

Dù chuyển trọng tâm từ sân bay sang kênh bán lẻ, phạm vi phủ sóng và hiệu quả tiếp cận của Chicilon Digital Media vẫn được duy trì. Với lộ trình mở rộng toàn quốc, hệ thống truyền thông số của doanh nghiệp tiếp tục hoàn thiện, bao phủ từ tòa nhà, điểm bán lẻ đến các điểm chạm tương tác trọng yếu. Điều này cho thấy định hướng nhất quán trong việc xây dựng hạ tầng quảng cáo số thế hệ mới tại Việt Nam.

