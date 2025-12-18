Chicilon Digital Media dừng khai thác kênh truyền thông sân bay

Chicilon Digital Media ngừng cung cấp kênh truyền thông sân bay, tái phân bổ nguồn lực sang quảng cáo ngoài trời kỹ thuật số ứng dụng 4G, NFC và AI, nhằm nâng cao khả năng đo lường.

Theo đại diện doanh nghiệp, tại sân bay, hành khách thường di chuyển nhanh, tập trung vào thủ tục và lịch trình, với thời gian tiếp xúc quảng cáo ngắn, bị phân tán bởi nhiều luồng thông tin vận hành. Điều này khiến mức độ ghi nhớ cùng hiệu quả tiếp cận thấp hơn so với các điểm chạm có tần suất cao và khoảng cách gần, từ đó ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư của thương hiệu.

Bên cạnh đó, từ tháng 8, Chicilon Digital Media chính thức được cấp phép triển khai hạ tầng 4G, đồng thời từng bước tích hợp công nghệ NFC và hệ thống giám sát AI. Các công nghệ này cho phép nội dung quảng cáo được truyền tải linh hoạt, đồng bộ trên quy mô lớn, đồng thời nâng cao khả năng đo lường và chuyển đổi. Trước thay đổi này, kênh truyền thông sân bay dần bộc lộ những giới hạn nhất định về mặt công nghệ và hiệu quả khai thác.

Khách mời thử tính năng NFC tại sự kiện của đơn vị. Ảnh: Chicilon Digital Media

Đại diện đơn vị đánh giá, so với các điểm chạm khác trong hệ sinh thái, quảng cáo tại sân bay phải tuân thủ quy trình kiểm duyệt nội dung trước khi phát sóng, khiến khả năng cập nhật và điều chỉnh theo thời gian thực gặp nhiều hạn chế. Điều này không còn phù hợp với mô hình vận hành dựa trên dữ liệu và công nghệ mà công ty đang triển khai trên toàn hệ thống.

Bên cạnh đó, các màn hình tích hợp Dynamic NFC của Chicilon Digital Media đóng vai trò hiển thị, là nền tảng tương tác và thu thập dữ liệu hành vi. Tuy nhiên, các yêu cầu về an ninh hàng không hiện nay chưa cho phép triển khai đầy đủ những tính năng công nghệ này tại khu vực sân bay.

Từ các yếu tố trên, Chicilon Digital Media quyết định ngừng khai thác kênh truyền thông sân bay để tập trung cho chiến lược mới, khi quảng cáo ngoài trời kỹ thuật số (DOOH) tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn kết nối, số hóa và thông minh hóa toàn diện.

Hệ thống màn hình quảng cáo thang máy của đơn vị. Ảnh: Chicilon Digital Media

Ông Lê Viết Hải Sơn, CEO Chicilon Digital Media, cho biết việc dừng khai thác kênh truyền thông sân bay là bước đi chiến lược trong quá trình chuyển dịch sang mô hình truyền thông ứng dụng công nghệ cao. Theo ông, các nền tảng sử dụng 4G, Dynamic NFC, AI Tracking mang lại lợi thế cạnh tranh rõ rệt, giúp doanh nghiệp tạo ra giá trị minh bạch và bền vững hơn cho khách hàng. Ông Sơn khẳng định mục tiêu tập trung vào những nơi có thể phát triển tối đa công nghệ truyền thông, cho thấy bước chuyển mình từ "kênh hiển thị truyền thống" sang "nền tảng dữ liệu hóa điểm chạm.

"Chúng tôi tái phân bổ sức mạnh vào những kênh có điểm chạm tốt hơn, mang lại hiệu quả minh bạch, xác thực. Đây là xu hướng tất yếu đang diễn ra của ngành quảng cáo trên thế giới", ông Lê Viết Hải Sơn nói.

Mô hình Retail BotMedia tập trung vào các điểm bán lẻ và siêu thị trên toàn quốc. Ảnh: Chicilon Digital Media

Song song việc điều chỉnh danh mục kênh, công ty tiếp tục mở rộng hệ sinh thái truyền thông số hóa, trong đó nổi bật là mô hình Retail BotMedia - truyền thông bán lẻ thông minh. Giải pháp này tập trung vào các điểm bán lẻ và siêu thị trên toàn quốc, tác động trực tiếp đến hành vi mua sắm thông qua các điểm chạm trong suốt hành trình tiêu dùng, từ đó nâng cao khả năng chuyển đổi cho thương hiệu.

Hiện, hệ thống của Chicilon Digital Media bao phủ các tòa nhà, điểm bán lẻ và nhiều khu vực có mật độ tiếp xúc cao. Trong bối cảnh Nhà nước thúc đẩy số hóa quảng cáo ngoài trời, doanh nghiệp đang từng bước xây dựng hạ tầng truyền thông mới, hướng đến hiệu quả đo lường rõ ràng, minh bạch và khả năng chuyển đổi cao hơn cho thị trường Việt Nam.

(Nguồn: Chicilon Digital Media)