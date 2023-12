Chia tay bạn trai vì nhiều mâu thuẫn không được gỡ bỏ

Cuối năm 2022, tôi quen người đàn ông hơn 12 tuổi qua ứng dụng hẹn hò; anh ly hôn được bốn năm, có hai cô con gái.

Gửi tác giả bài: "Anh có thể ngủ cùng vợ cũ nhưng kiên quyết từ chối tôi". Tôi 26 tuổi, sau khi đọc bài viết của chị, tôi cảm thấy xúc động và thương chị vì cũng có thể thấy được hình bóng của mình trong câu chuyện đó. Tất nhiên vẫn có nhiều điểm khác biệt nhưng xin chia sẻ câu chuyện của tôi để chị có thể tìm thấy sự đồng cảm giữa những ý kiến khác.

Về anh: Hai cô con gái của anh thì một bé 10 tuổi đang sống cùng bố ở Sài Gòn, bé năm tuổi đang sống cùng mẹ ở Hà Nội. Anh chuyển vào Sài Gòn sinh sống năm 2021 vì lý do công việc, một năm sau đó bé lớn chuyển vào sống và học tập cùng anh. Cuộc sống trong Sài Gòn chỉ có hai bố con. Chúng tôi gặp mặt ở Hà Nội vào dịp giáp tết năm ngoái khi anh cùng con về Hà Nội nghỉ tết.

Tôi mến anh ngay từ lần gặp đầu tiên vì sự thông minh, khiếu hài hước, sự ân cần và dịu dàng của anh. Cả hai giữ liên lạc cho tới khi ra tết, tôi chuyển vào Sài Gòn, một phần vì lý do công việc, một phần vì luôn muốn trải nghiệm cuộc sống ở thành phố này từ lâu, cũng một phần nhỏ vì anh nữa. Chúng tôi tiếp tục hẹn hò cho tới tháng tư năm nay và tôi ngỏ lời muốn hai đứa tiến tới một mối quan hệ "exclusive" (riêng biệt). Anh nói cảm mến tôi và đồng ý muốn thử một mối quan hệ mới.

Tình yêu luôn là một điều gì đó rất đẹp đẽ nhưng nó cũng khiến trái tim dễ bị tổn thương. Những ngày tháng yêu nhau tôi mệt mỏi với con tim vì sự thờ ơ của anh, vì những câu hỏi về mối quan hệ của anh và vợ cũ, cả vì nỗi cô đơn của chính mình. Hạnh phúc trong tình yêu thật chóng vánh còn nỗi buồn cứ thường trực và đeo bám dai dẳng. Sau nhiều lần mâu thuẫn không được gỡ bỏ, cuối cùng tôi đã nói lời chia tay với anh vào cuối tháng chín vừa rồi. Khoảng thời gian sau đó là những chuỗi ngày tôi đau khổ, vật vã, khóc lóc vì buồn khổ và nhớ nhung. Tôi trở nên u buồn và nhạy cảm trong quãng thời gian đó. Chỉ một tác động nhỏ từ ngoại cảnh cũng khiến tôi không kìm được nước mắt.

Tôi về Bắc nghỉ ngơi, sau đó đi du lịch nhiều nơi nhưng cuối cùng nhận ra nỗi buồn và sự cô đơn sẽ đeo bám mình ở bất cứ nơi nào tôi đến. Khi tâm không an thì tới nơi nào cũng chỉ thấy nỗi u hoài. Cuối năm nay cũng là thời điểm tôi bị mất việc do kết quả kinh doanh của công ty không được tốt. Tuy nhiên, do đã có sự chuẩn bị về tâm lý và tài chính từ trước, cộng thêm sự giúp đỡ giới thiệu công việc mới từ sếp cũ nên tôi thích ứng khá ổn với điều này. Chỉ có chuyện tình cảm cũ thi thoảng vẫn khiến tôi nhói lòng.

Với tác giả bài: "Anh có thể ngủ cùng vợ cũ nhưng kiên quyết từ chối tôi", tôi nghĩ không thể có lời khuyên gì vì thấy mình thua kém tác giả cả về tuổi tác và trải nghiệm sống, thêm việc trải nghiệm của mỗi người là cá nhân và chỉ người đó mới biết tường tận nhất về câu chuyện của mình. Về phần mình, tôi thấy không hối tiếc vì đã sống chân thật, có phần dũng cảm với tình cảm của mình. Biết buông bỏ đúng lúc và chấp nhận khổ đau như một cái giá phải trả cho những hạnh phúc trong tình yêu mà chúng tôi có với nhau. Tôi vẫn chưa hoàn toàn hồi phục về tâm lý sau chuyện này (có lẽ mãi mãi sẽ không thể nào) nhưng tin điều này khiến mình trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn và không hối tiếc vì đã không dám thử khi mình còn trẻ.

Ngọc Linh

